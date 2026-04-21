Z tego artykułu dowiesz się: Jakie innowacyjne rozwiązanie może fundamentalnie zmienić strategie użycia dronów bojowych?

Jakie wyzwania inżynieryjne wiążą się ze zdalnym zasilaniem ruchomych obiektów?

Czym jest koncepcja tzw. lądowego lotniskowca testowana przez Chiny?

Współczesne pole bitwy opiera się w dużym stopniu na systemach bezzałogowych, ale ich piętą achillesową pozostaje czas pracy na baterii. Chińscy naukowcy z Uniwersytetu Xidian – placówki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju technologii militarnych Pekinu – twierdzą, że znaleźli rozwiązanie tego problemu. Jak wynika z publikacji w prestiżowym czasopiśmie „Aeronautical Science & Technology”, udało im się pomyślnie przetestować system bezprzewodowego przesyłu energii (WPT) za pomocą mikrofal.

Reklama Reklama

„Lądowy lotniskowiec” ma odmienić oblicze wojen

Kluczem do sukcesu nie jest sam fakt przesyłu energii, ale warunki, w jakich się on odbywa. Test przeprowadzono w pełnej dynamice: nadajnik mikrofalowy zamontowany na samochodzie dostarczał moc do anteny umieszczonej na spodzie drona, a oba obiekty znajdowały się w ruchu. Takie rozwiązanie analitykom pozwala tworzyć koncepcje określane mianem „lądowego lotniskowca”. W tym scenariuszu opancerzony pojazd kołowy staje się mobilnym centrum dowodzenia i zasilania, które nie tylko wypuszcza drony w powietrze, ale stanowi dla nich stale aktywne źródło energii, pozwalając im na operowanie bez konieczności lądowania w celu wymiany akumulatorów.

Technologia wciąż nie jest doskonała, a największą barierą inżynieryjną stanowi utrzymanie idealnego wyrównania wiązki między nadajnikiem a odbiornikiem. W warunkach polowych, gdzie wibracje pojazdu, podmuchy wiatru i nagłe zmiany kursu drona są codziennością, tradycyjne metody zawodziły. Zespół kierowany przez badacza Song Liwei zintegrował w tym celu zaawansowane pozycjonowanie GPS z dynamicznym systemem śledzenia i pokładowymi układami sterowania lotem. Efekt? Podczas testów dron stałopłatowy był w stanie utrzymać się w powietrzu przez ponad trzy godziny na wysokości 15 m. Choć te parametry – szczególnie pułap lotu – są wciąż dalekie od wymagań bojowych, stanowią krok w stronę wizji lotów przez nieograniczony czas.

Globalny wyścig o bezprzewodową moc

Prace Uniwersytetu Xidian skupiały się m.in. na optymalizacji anten, co ma pozwolić na maksymalizację wydajności zbierania energii z rozproszonej wiązki. Wyniki są ponoć imponujące. Ale postęp w zakresie rozwoju takiej technologii mają też inni gracze. Technologia bezprzewodowego przesyłu energii na duże odległości to jeden z celów stawianych przed naukowcami przez siły zbrojne m.in. w USA. Amerykańska agencja DARPA od lat eksperymentuje z systemami laserowymi, które oferują większą precyzję na długich dystansach, ale są bardziej podatne na zakłócenia atmosferyczne, takie jak mgła czy opady. Z kolei Laboratorium Badań Marynarki Wojennej USA (NRL) osiągało już sukcesy w przesyłaniu kilowatów energii za pomocą mikrofal na odległość ponad kilometra.

Przewaga rozwiązania zaprezentowanego przez Chiny polega na jego mobilności i próbie implementacji w dynamicznym środowisku (pojazd-dron). Jeśli technologia zostanie dopracowana, pozwoli to siłom lądowym na prowadzenie ciągłego rozpoznania i walki elektronicznej w promieniu wielu kilometrów od konwoju.