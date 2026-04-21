Drony wojskowe mogą zyskać dużo większe możliwości dzięki zdalnemu ładowaniu
Współczesne pole bitwy opiera się w dużym stopniu na systemach bezzałogowych, ale ich piętą achillesową pozostaje czas pracy na baterii. Chińscy naukowcy z Uniwersytetu Xidian – placówki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju technologii militarnych Pekinu – twierdzą, że znaleźli rozwiązanie tego problemu. Jak wynika z publikacji w prestiżowym czasopiśmie „Aeronautical Science & Technology”, udało im się pomyślnie przetestować system bezprzewodowego przesyłu energii (WPT) za pomocą mikrofal.
Kluczem do sukcesu nie jest sam fakt przesyłu energii, ale warunki, w jakich się on odbywa. Test przeprowadzono w pełnej dynamice: nadajnik mikrofalowy zamontowany na samochodzie dostarczał moc do anteny umieszczonej na spodzie drona, a oba obiekty znajdowały się w ruchu. Takie rozwiązanie analitykom pozwala tworzyć koncepcje określane mianem „lądowego lotniskowca”. W tym scenariuszu opancerzony pojazd kołowy staje się mobilnym centrum dowodzenia i zasilania, które nie tylko wypuszcza drony w powietrze, ale stanowi dla nich stale aktywne źródło energii, pozwalając im na operowanie bez konieczności lądowania w celu wymiany akumulatorów.
Technologia wciąż nie jest doskonała, a największą barierą inżynieryjną stanowi utrzymanie idealnego wyrównania wiązki między nadajnikiem a odbiornikiem. W warunkach polowych, gdzie wibracje pojazdu, podmuchy wiatru i nagłe zmiany kursu drona są codziennością, tradycyjne metody zawodziły. Zespół kierowany przez badacza Song Liwei zintegrował w tym celu zaawansowane pozycjonowanie GPS z dynamicznym systemem śledzenia i pokładowymi układami sterowania lotem. Efekt? Podczas testów dron stałopłatowy był w stanie utrzymać się w powietrzu przez ponad trzy godziny na wysokości 15 m. Choć te parametry – szczególnie pułap lotu – są wciąż dalekie od wymagań bojowych, stanowią krok w stronę wizji lotów przez nieograniczony czas.
Prace Uniwersytetu Xidian skupiały się m.in. na optymalizacji anten, co ma pozwolić na maksymalizację wydajności zbierania energii z rozproszonej wiązki. Wyniki są ponoć imponujące. Ale postęp w zakresie rozwoju takiej technologii mają też inni gracze. Technologia bezprzewodowego przesyłu energii na duże odległości to jeden z celów stawianych przed naukowcami przez siły zbrojne m.in. w USA. Amerykańska agencja DARPA od lat eksperymentuje z systemami laserowymi, które oferują większą precyzję na długich dystansach, ale są bardziej podatne na zakłócenia atmosferyczne, takie jak mgła czy opady. Z kolei Laboratorium Badań Marynarki Wojennej USA (NRL) osiągało już sukcesy w przesyłaniu kilowatów energii za pomocą mikrofal na odległość ponad kilometra.
Przewaga rozwiązania zaprezentowanego przez Chiny polega na jego mobilności i próbie implementacji w dynamicznym środowisku (pojazd-dron). Jeśli technologia zostanie dopracowana, pozwoli to siłom lądowym na prowadzenie ciągłego rozpoznania i walki elektronicznej w promieniu wielu kilometrów od konwoju.
