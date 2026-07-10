Humanoidy są już produkowane masowo, a kwestią czasu było ich pojawienie się w służbie zdrowia
Współczesna robotyka medyczna kojarzy się z niezwykłą precyzją, ale też z ogromnymi gabarytami. Dotychczasowe wyspecjalizowane systemy chirurgiczne potrafią ważyć około 800 kg i wymagają specjalnie przystosowanych, niezwykle kosztownych sal operacyjnych. To drastycznie ogranicza ich globalną dostępność, zamykając drogę do nowoczesnej opieki pacjentom z uboższych, zacofanych technologicznie lub odizolowanych regionów. I tu wkraczają humanoidy.
Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie „Nature”, otwierają nowy rozdział w historii telemedycyny. Naukowcy opisali operację z udziałem humanoidalnych robotów, które wcieliły się w rolę chirurgów. Czy mobilne maszyny o ludzkich kształtach zastąpią potężne i drogie systemy? Doświadczenie, za którym stoją naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, daje podstawy, aby tak sądzić. Inżynierowie i chirurdzy z UC San Diego stworzyli kompaktowe roboty o nazwie „Surgie”. Mają 150 cm wzrostu i ważą zaledwie 27 kg, a dzięki swojej niespotykanej dotąd mobilności oraz lekkiej konstrukcji mogą pracować w niemal każdych warunkach, stając się tańszą, a przede wszystkim łatwiej dostępną alternatywą dla medycznych kolosów.
W ramach przedklinicznego badania przeprowadzonego na dużych ssakach naczelnych zrealizowano dwa udane, historyczne zabiegi. W pierwszym z nich humanoidalny robot, wspierany przez żywego chirurga pełniącego rolę asystenta, przeprowadził operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. W drugim dwa roboty operowały wspólnie, ramię w ramię, bez bezpośredniego udziału ludzkich rąk przy stole operacyjnym. W obu przypadkach maszyny nie działały autonomicznie – były precyzyjnie sterowane na odległość przez lekarzy w trybie teleoperacji.
Michael Yip, pracownik naukowy UC San Diego i jeden z autorów publikacji, przekonuje, że zdalnie sterowane humanoidy mają realny potencjał w zakresie rozszerzania dostępu do kluczowych zabiegów wszędzie tam, gdzie pacjenci z powodów logistycznych lub finansowych nie mieliby na nie szans.
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Choć sukces kalifornijskich naukowców jest bezprecedensowy, technologia ta znajduje się dopiero na tzw. etapie dowodu słuszności koncepcji (proof of concept) i wciąż boryka się z ograniczeniami. Podczas testowych zabiegów roboty wymagały wielokrotnej rekalibracji, przez co operacje trwały znacznie dłużej niż przy użyciu obecnych systemów. Kolejnym poważnym wyzwaniem pozostaje latencja – opóźnienie między ruchem chirurga a reakcją maszyny, co utrudnia operowanie na większe odległości.
Twórcy projektu zachowują jednak spokój, przypominając początki tradycyjnej laparoskopii robotycznej. Shanglei Liu, adiunkt chirurgii w UC San Diego School of Medicine, który osobiście sterował robotem, zauważa, że wczesne systemy napotykały identyczne problemy. Pierwsza laparoskopowa operacja robotyczna trwała sześć godzin; dziś zajmuje zaledwie 30 minut. Z czasem „Surgie” osiągnie podobną sprawność?
Ambicje naukowców sięgają dalej niż tylko wykonywanie procedur chirurgicznych. Widzą oni potencjał humanoidalnych robotów w szerszym zastosowaniu na blokach operacyjnych: od podawania narzędzi, po sprzątanie po zabiegach. Długofalowym celem zespołu jest stworzenie zintegrowanego środowiska, w którym ludzie i humanoidy będą pracować jako jeden zespół, rozwiązując problem globalnego niedoboru kadry medycznej. A dzięki uniwersalnej konstrukcji, lekkie roboty chirurgiczne będzie można wdrożyć praktycznie wszędzie – od odległych obszarów wiejskich, przez szpitale polowe na froncie walki, aż po przyszłe misje w kosmosie.
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