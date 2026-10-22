Jury plebiscytu Technologiczne Słowo Roku 2026 wybrało dziesięć finałowych słów i wyrażeń spośród propozycji zgłoszonych do tegorocznej edycji. Od 20 października internauci mogą głosować na pojęcia, które ich zdaniem najlepiej opisują najważniejsze zjawiska i technologie wpływające na gospodarkę, społeczeństwo i codzienne życie.

Organizatorem plebiscytu jest ING Hubs Poland. Na podstawie głosów internautów powstanie ranking pięciu najważniejszych technologicznych słów 2026 roku.

Sztuczna inteligencja zmienia także język

W finałowej dziesiątce znalazły się: dron, brainrot, vibe-coding, promptoza, agent, cyberbezpieczeństwo, algorytmizacja, slop, tokeny i deepfake.

Lista pokazuje, jak szeroki wpływ na współczesny język mają nowe technologie. Obok pojęć związanych ze sztuczną inteligencją i automatyzacją znalazły się określenia odnoszące się do bezpieczeństwa cyfrowego, tworzenia oprogramowania oraz zjawisk społecznych towarzyszących coraz powszechniejszemu korzystaniu z technologii.

Plebiscyt ma zwrócić uwagę nie tylko na popularność poszczególnych słów, ale również na zmiany, jakie cyfryzacja wywołuje w sposobie pracy, komunikacji i codziennym funkcjonowaniu.

Wyniki poznamy w listopadzie

Głosowanie odbywa się na stronie technologicznesloworoku.pl i potrwa do 7 listopada 2026 r. Każdy uczestnik może wskazać wybrane słowa z finałowej dziesiątki.

Zwycięskie Technologiczne Słowo Roku 2026 zostanie ogłoszone 18 listopada podczas konferencji Infoshare Katowice.

Organizator plebiscytu, ING Hubs Poland, jest jednym z globalnych centrów kompetencyjnych ING, zajmującym się m.in. rozwiązaniami informatycznymi, cyberbezpieczeństwem oraz zarządzaniem ryzykiem.

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