Materiał Partnera: MAIN.PL

Jak oszacować te straty i na tej podstawie zaplanować odpowiednie zabezpieczenia? W artykule przedstawiamy sposób kalkulacji kosztów przestoju oraz wyjaśniamy, jak dobrać rozwiązania zapewniające ciągłość działania firmy.

Z tego artykułu dowiesz się:

* Jak oszacować koszt przestoju IT bez podwójnego liczenia strat;

* Czym różnią się wymagania biznesowe, RTO, RPO i wynik testu;

* Kiedy wykorzystać kopie zapasowe, wysoką dostępność i Disaster Recovery;

* Jak dopasować zakres ochrony do potrzeb i budżetu firmy.

Jak policzyć koszt przestoju systemów IT?

Oszacowanie kosztów przestoju wymaga określenia systemu lub procesu, scenariusza awarii i czasu niedostępności. Należy ustalić, czy przerwa dotyczy jednej aplikacji, czy całego środowiska. Warto uwzględnić porę zdarzenia: skutki w szczycie sprzedaży i poza godzinami pracy mogą się znacząco różnić.

Przed zebraniem kwot warto rozważyć następujące pytania:

1. Które procesy zatrzyma awaria i od jakich systemów zależą?

2. Ilu pracowników straci dostęp do narzędzi? Czy mogą w tym czasie wykonywać inne zadania?

3. Które zamówienia da się obsłużyć później, a których firma już nie odzyska?

4. Jakie zobowiązania wobec klientów mogą zostać naruszone?

Źródłem danych mogą być działy sprzedaży i finansów oraz właściciel procesu. Pomocne mogą być historia zamówień, koszty wcześniejszych incydentów, oferty serwisowe i warunki umów. Przy niepewnych założeniach warto podać przedział zamiast tylko pozornie dokładnej kwoty.

Jak określić realistyczny czas przestoju?

Podstawą oszacowania mogą być wyniki testów odtworzenia i doświadczenia z incydentów w porównywalnym środowisku. Należy uwzględnić czas rozpoznania problemu, podjęcia decyzji, przygotowania zasobów i przywrócenia procesu. Sam czas kopiowania danych to za mało.

Podczas webinaru „Ciągłość działania w praktyce” zwróciliśmy uwagę, że wraz ze wzrostem środowiska i ilości danych czas odtwarzania może się wydłużyć.

Czym jest przestój systemu IT?

Przestój to okres, w którym system, aplikacja lub infrastruktura IT jest niedostępna albo nie działa zgodnie z przeznaczeniem, ograniczając procesy biznesowe. Działający serwer nie wystarczy – użytkownik musi mieć możliwość wykonania potrzebnej operacji.

Przerwa może być uprzednio zaplanowana, np. na czas aktualizacji. Firma może wówczas dostosować harmonogram pracy. Nieplanowany przestój może przerwać tę pracę w dowolnym momencie.

Niedostępność danych nie jest tożsama z ich utratą. Użytkownicy mogą nie mieć do nich dostępu nawet jeśli same dane pozostają nienaruszone. Ich usunięcie lub uszkodzenie wymaga osobnej oceny skutków.

Co składa się na koszt przestoju?

* Straty finansowe:

Bezpośrednie skutki awarii mogą obejmować utraconą sprzedaż, dodatkowe wydatki na odtworzenie środowiska i usunięcie zaległości oraz kary lub rekompensaty za niedotrzymanie zobowiązań.

* Zakłócenia pracy:

Pracownicy czekają na dostęp do aplikacji, ręcznie obchodzą problem albo ponownie wprowadzają dane. Mogą powstać rozbieżności między przyjętymi zamówieniami a stanem magazynowym. Samo uruchomienie aplikacji nie oznacza jeszcze usunięcia takich problemów i zaległości.

* Konsekwencje dla klientów i reputacji:

Brak informacji o zamówieniu czy możliwości wystawienia duplikatu faktury utrudnia obsługę. Utrata zaufania klientów czy kontrahentów może prowadzić do rezygnacji ze współpracy. Skutki pośrednie również mogą więc przekładać się na straty finansowe.

Nie należy wyceniać wpływu na reputację dowolnym procentem przychodu – lepiej opisać zagrożone relacje oraz przypadki reklamacji i rezygnacji. Skutki przestoju można ograniczać również podczas incydentu jak i po nim: przekazywać potwierdzone informacje, aktualizować terminy oraz wyjaśniać sposób rozwiązania zaległych spraw.

Jak policzyć koszt przestoju systemów IT?

Oszacowanie kosztów przestoju wymaga określenia systemu lub procesu, scenariusza awarii i czasu niedostępności. Należy ustalić, czy przerwa dotyczy jednej aplikacji, czy całego środowiska. Warto uwzględnić porę zdarzenia: skutki w szczycie sprzedaży i poza godzinami pracy mogą się znacząco różnić.

Przed zebraniem kwot warto rozważyć następujące pytania:

1. Które procesy zatrzyma awaria i od jakich systemów zależą?

2. Ilu pracowników straci dostęp do narzędzi? Czy mogą w tym czasie wykonywać inne zadania?

3. Które zamówienia da się obsłużyć później, a których firma już nie odzyska?

4. Jakie zobowiązania wobec klientów mogą zostać naruszone?

Źródłem danych mogą być działy sprzedaży i finansów oraz właściciel procesu. Pomocne mogą być historia zamówień, koszty wcześniejszych incydentów, oferty serwisowe i warunki umów. Przy niepewnych założeniach warto podać przedział zamiast tylko pozornie dokładnej kwoty.

Jak określić realistyczny czas przestoju?

Podstawą oszacowania mogą być wyniki testów odtworzenia i doświadczenia z incydentów w porównywalnym środowisku. Należy uwzględnić czas rozpoznania problemu, podjęcia decyzji, przygotowania zasobów i przywrócenia procesu. Sam czas kopiowania danych to za mało.

Podczas wspomnianego webinaru zwróciliśmy uwagę, że czas odtwarzania może się wydłużyć wraz ze wzrostem środowiska i ilości danych.

Czas przywrócenia systemów rośnie razem ze środowiskiem. Odtworzenie, które na starcie trwało 15 minut, za rok może potrwać dłużej. Regularny test pokazuje, ile naprawdę trwa powrót do pracy. Nie musi jednak obejmować całej infrastruktury – wystarczy sprawdzać poszczególne aplikacje w ośrodku zapasowym.

Prosty model szacowania strat

Szacowana strata finansowa = utracona marża + dodatkowe koszty obsługi awarii, odtworzenia i nadrabiania zaległości + kary lub rekompensaty

W tym modelu utracona marża oznacza bezpowrotnie utracony przychód pomniejszony o koszty, których firma faktycznie nie poniesie wskutek niezrealizowanej sprzedaży.

Określ wartość sprzedaży, której nie uda się odzyskać. Zamówienie obsłużone po przywróceniu systemu nie jest automatycznie sprzedażą utraconą. Odejmij wyłącznie te koszty, których rzeczywiście udało się uniknąć. Stałe wydatki firmy zwykle nie zmieniają się mimo zatrzymania sprzedaży.

Dodaj wydatki powstałe wskutek awarii: dodatkową pomoc zewnętrzną, płatne nadgodziny i inne koszty odtworzenia. Uwzględnij kary lub rekompensaty, jeśli wynikają z tego scenariusza i zobowiązań firmy.

Wynagrodzenia, które firma wypłaciłaby również bez awarii, nie stają się dodatkowym wydatkiem spowodowanym przestojem. Godziny bez dostępu do systemu pokazują utratę produktywności. Jeśli jednak jej koszt i utracona marża opisują tę samą niezrealizowaną pracę, ich zsumowanie oznacza podwójne liczenie straty. Nadgodziny przeznaczone na nadrobienie zaległości można policzyć osobno.

Przykład: 4 godziny bez systemu zamówień

System obsługi zamówień nie działa przez cztery godziny. Firma odzyska część sprzedaży, a część bezpowrotnie straci.

W tym przykładzie przyjmujemy:

* 6000 zł utraconej marży na nieodzyskanej sprzedaży, po odjęciu kosztów rzeczywiście unikniętych;

* 3000 zł dodatkowego kosztu pomocy zewnętrznej przy odtworzeniu, ponad standardowe wydatki na utrzymanie systemu;

* 1000 zł dodatkowych nadgodzin na obsługę zaległych zamówień po przywróceniu działania.

Łączna szacowana strata finansowa: 6000 zł + 3000 zł + 1000 zł = 10000 zł

Założyliśmy tutaj brak kar i rekompensat. Nie doliczyliśmy wynagrodzeń ani sprzedaży przesuniętej w czasie. Ryzyko utraty zaufania klientów należy ocenić osobno.

Jak długo firma może tolerować takie skutki? Czy obecne zabezpieczenia pozwalają wznowić pracę odpowiednio szybko? Wynik 10000 zł dotyczy tych założeń i nie dowodzi opłacalności konkretnej usługi.

Aby ocenić, ile kosztuje godzina przestoju systemu, należy porównać scenariusze przerwy o różnej długości. Koszty nie muszą rosnąć proporcjonalnie – pomoc zewnętrzna może mieć stałą cenę, a kara pojawić się dopiero po przekroczeniu terminu.

RTO a koszt przestoju: jak ustalić wymagania?

Właściciele procesów powinni wskazać, kiedy skutki przerwy stają się nieakceptowalne i jakie minimum działalności trzeba wcześniej przywrócić. Oszacowanie strat wspiera tę decyzję, ale sama kwota nie wyznacza parametrów odtwarzania.

W rozmowie między biznesem a IT należy rozróżnić:

* Akceptowalny czas przestoju: granicę wynikającą z tolerancji firmy na skutki niedostępności danego procesu.

* RTO (Recovery Time Objective): założony cel dotyczący czasu odtworzenia systemu lub usługi do uzgodnionego poziomu działania.

* Czas potwierdzony w teście: zmierzony wynik dla konkretnego scenariusza, zakresu i warunków testowania.

RTO należy ustalić tak, aby proces mógł być wznowiony w czasie akceptowalnym dla biznesu, z uwzględnieniem zależności pomiędzy aplikacjami i czynności po ich uruchomieniu. Test ma dać odpowiedź, czy rozwiązanie osiąga cel w sprawdzonych warunkach – nie gwarantuje jednak identycznego przebiegu każdej awarii.

RPO (Recovery Point Objective) określa dopuszczalne cofnięcie stanu danych w czasie. RPO wynoszące 15 minut oznacza akceptację utraty zmian z co najwyżej ostatniego kwadransa przed awarią. Wymaga osobnej oceny skutków: czy utrata tych zapisów jest akceptowalna i czy da się je odtworzyć z innych źródeł? Koszt samej niedostępności nie daje tej informacji.

Co uzgodnić z dostawcą i zapisać w SLA?

Zakres ochrony i odpowiedzialność należy uzgodnić z dostawcą na podstawie wymagań biznesowych. SLA (Service Level Agreement) opisuje uzgodniony poziom świadczenia usługi. Nie każda taka umowa obejmuje jednak pełne procedury Disaster Recovery ani gwarantowany czas wznowienia wszystkich procesów firmy.

Warto sprawdzić, czy parametry dotyczą infrastruktury, czy również aplikacji. Należy ustalić, kto uruchamia środowisko zapasowe, odtwarza systemy i potwierdza gotowość do pracy. Czas reakcji na zgłoszenie nie jest czasem przywrócenia usługi. W umowie i dokumentacji odtworzeniowej należy określić sposób pomiaru parametrów, warunki testów i komunikacji podczas incydentu.

Przygotowanie decyduje o skutkach awarii

Dobór zabezpieczeń zależy od ryzyka, krytyczności systemów, RTO i RPO. Rozwiązania mogą się uzupełniać, ponieważ odpowiadają na różne problemy.

Kopie zapasowe: możliwość odzyskania danych

Kopia zapasowa (backup) pozwala wrócić do zachowanego stanu danych po usunięciu pliku lub uszkodzeniu bazy. Na wypadek niedostępności serwerowni potrzebna jest też kopia poza nią. Kopie należy chronić przed nieuprawnioną modyfikacją i testować ich odtwarzanie.

W webinarze omówiliśmy praktyczny problem: po awarii jedynego serwera firma może mieć poprawną kopię, ale nie mieć zasobów do odtworzenia systemu. Odtwarzanie z kopii może wystarczyć, jeśli firma posiada zasoby docelowe, a test potwierdza wymagany czas przywrócenia pracy i aktualność danych.

Wysoka dostępność: ograniczenie skutków awarii elementu

HA (High Availability), czyli wysoka dostępność, wykorzystuje nadmiarowe zasoby przejmujące funkcje uszkodzonego serwera lub urządzenia sieciowego. Warto ją rozważyć, gdy oczekiwanie na naprawę przekracza poziom tolerancji biznesu. HA w jednym ośrodku nie rozwiązuje jednak problemu utraty całej lokalizacji ani usunięcia danych.

Replikacja i Disaster Recovery: przygotowanie do odtworzenia

Replikacja przenosi zmiany danych do drugiego środowiska. Może skrócić odtwarzanie, ale również przenieść usunięcie lub uszkodzenie danych, w tym skutki ataku szyfrującego. Sama w sobie nie zastępuje kopii zapasowych.

Disaster Recovery (DR) obejmuje zasoby i procedury odtworzenia po poważnej awarii. Na wypadek niedostępności podstawowego centrum danych trzeba przygotować miejsce uruchomienia systemów poza nim. Odtworzenie może korzystać z repliki lub kopii zapasowych. Plan obejmuje kolejność uruchamiania aplikacji, ich zależności i dostęp użytkowników.

DRaaS (Disaster Recovery as a Service) to odtwarzanie po awarii w modelu usługowym. Zakres zasobów i wsparcia dostawcy jest ustalany indywidualnie dla danego środowiska. Firma może wykorzystać do tego celu np. drugie centrum danych lub chmurę prywatną. Czas odtworzenia zależy przede wszystkim od architektury, zasobów i procedur.

Środowisko zapasowe nie musi odwzorowywać całej infrastruktury

Koszt zabezpieczeń można dopasować, przygotowując zasoby do awaryjnego uruchomienia tylko systemów potrzebnych do podstawowej działalności. W webinarze opisaliśmy taki właśnie wariant: MAIN może uruchomić środowisko z kopii na swoich zasobach, w zakresie wcześniej uzgodnionym z klientem.

Firma może przechowywać kopie całego środowiska, a moc obliczeniową w drugim ośrodku przewidzieć dla wybranych aplikacji produkcyjnych. Środowiska testowe i deweloperskie mogą poczekać, jeśli biznes to akceptuje. Należy uwzględnić zależności odtwarzanych systemów i sprawdzić wydajność zasobów. Firma może w ten sposób ograniczyć zakres zapasowej infrastruktury i korzystać z ośrodka dostawcy.

Procedury i testy: sprawdzenie gotowości do pracy

Po zmianach w infrastrukturze IT lub aplikacjach powinno się sprawdzić, czy plan odtworzenia systemów również wymaga aktualizacji. Poniżej zamieszczamy przykłady pytań, które pomogą ocenić przygotowanie firmy do odtworzenia systemów i wznowienia pracy po nieplanowanym przestoju:

1. Kiedy ostatnio testowano odtworzenie kopii i działanie aplikacji?

2. Czy pomiar czasu obejmował sprawdzenie procesu przez użytkowników?

3. Czy pracownicy znają procedury, swoje zadania i sposób kontaktu podczas awarii?

4. Czy przed testem ustalono, jak wycofać wprowadzone zmiany, jeśli test się nie powiedzie (rollback)?

5. Czy zapisano wynik testu i poprawiono wykryte błędy?

MAIN posiada certyfikaty potwierdzające stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2023, w zakresie wskazanym w certyfikatach.

Materiał Partnera: MAIN.PL