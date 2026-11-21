Badacze z Uniwersytetu w Göteborgu i Uniwersytetu Kopenhaskiego przeanalizowali dostępne dowody naukowe na zaproszenie prestiżowego czasopisma „Science”.

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Leki GLP-1 a ryzyko demencji i Alzheimera

Badania na zwierzętach sugerują, że leki z grupy GLP-1 mogą wpływać na uczenie się i zapamiętywanie – pisze portal ScienceDaily. Wyniki badań z udziałem ludzi są jednak mniej jednoznaczne. Analizy dokumentacji medycznej wykazały związek między stosowaniem tych leków a niższym ryzykiem demencji u osób z cukrzycą typu 2. Nie dowodzą jednak, że to właśnie leki odpowiadają za zmniejszenie ryzyka.

W badaniach klinicznych EVOKE i EVOKE+, prowadzonych przez Novo Nordisk, semaglutyd nie spowolnił postępu choroby Alzheimera we wczesnym stadium. Choć terapia wpłynęła na niektóre wskaźniki biologiczne związane z chorobą, nie przełożyło się to na zahamowanie jej rozwoju.

Mimo tych rozczarowujących wyników naukowcy uważają, że leki GLP-1 mogą korzystnie wpływać na funkcje poznawcze niektórych grup pacjentów – pisze ScienceDaily.

Czy leki na otyłość poprawiają pamięć?

Osoby z otyłością lub cukrzycą typu 2 niekiedy mają problemy z koncentracją, planowaniem i szybkością przetwarzania informacji. Trudności te często wiążą się z zaburzeniami metabolicznymi i nieprawidłowym funkcjonowaniem naczyń krwionośnych. Mogą więc reagować na leczenie inaczej niż zmiany w mózgu wywołane chorobą Alzheimera.

Poprawa kontroli poziomu cukru we krwi, metabolizmu i stanu naczyń krwionośnych mogłaby pomóc w zachowaniu sprawności umysłowej, nawet jeśli te same leki nie spowalniają już rozwiniętej choroby neurodegeneracyjnej.

Stina Börchers, badaczka związana z uniwersytetami w Göteborgu i Kopenhadze, podkreśla, że konieczne jest sprawdzenie, czy wcześniejsze rozpoczęcie terapii może przynieść lepsze rezultaty. Ważne jest również ustalenie, którzy pacjenci mogliby odnieść z niej największe korzyści.

Jak leki GLP-1 wpływają na mózg?

Naukowcy nadal nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób leki GLP-1 wpływają na mózg. Potencjalne korzyści mogą wynikać z poprawy metabolizmu, bezpośredniego oddziaływania na mózg lub połączenia obu mechanizmów.

Poznanie tych procesów mogłoby pomóc w opracowaniu nowych terapii chroniących pamięć i inne funkcje poznawcze pisze portal ScienceDaily.

Christoffer Clemmensen, kierownik zespołu badawczego na Uniwersytecie Kopenhaskim, podkreśla, że coraz bardziej zaawansowane leki na otyłość stwarzają nowe możliwości badania zależności między metabolizmem a funkcjonowaniem mózgu. Jego zdaniem lepsze poznanie ich bezpośredniego i pośredniego działania może w przyszłości umożliwić opracowanie terapii ukierunkowanych na zachowanie sprawności poznawczej.

Naukowcy apelują o badania kliniczne, w których pamięć, koncentracja i inne zdolności poznawcze pacjentów byłyby oceniane już od rozpoczęcia leczenia. Długotrwała obserwacja pozwoliłaby ustalić, czy leki GLP-1 rzeczywiście chronią mózg i kto może odnieść z nich największe korzyści.

Badacze zwracają jednocześnie uwagę na potencjalne zagrożenia, szczególnie dla osób starszych i osłabionych fizycznie. Szybka utrata masy ciała może prowadzić do zmniejszenia masy mięśniowej, pogorszenia sprawności fizycznej i ograniczenia korzyści z terapii.

Dlatego niezbędne będzie uważne monitorowanie pacjentów podczas dalszych badań nad możliwością wykorzystania leków na otyłość i cukrzycę do ochrony funkcji poznawczych.