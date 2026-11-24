Audiobook kontra e-book – główne różnice

Dzięki audiobookom i e-bookom można uniknąć noszenia książek w tradycyjnej wersji papierowej, co jest kluczową zaletą obu formatów. Główną różnicą między nimi jest natomiast sposób, w jaki odbiorca zapoznaje się z treścią.

E-book to książka w wersji elektronicznej, którą można odczytać na wybranym urządzeniu, takim jak czytnik e-booków, tablet lub smartfon. Ten format będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli zależy ci na czytaniu we własnym tempie. Z kolei audiobook ma formę dźwiękową (zazwyczaj MP3), dlatego jest lepszym wyborem dla osób, które wolą słuchać lektora.

Cyfrowa książka w podróży – audiobook czy e-book?

Audiobooki i e-booki doskonale sprawdzają się podczas wyjazdów, ponieważ pozwalają na komfortowe wysłuchanie lub przeczytanie książki. Jeśli postawisz na formę dźwiękową, wystarczy podłączyć słuchawki do smartfona, aby zapoznać się z lekturą. Nie musisz martwić się o brak odpowiedniego oświetlenia, angażując wyłącznie zmysł słuchu. Ograniczeniem jest natomiast konieczność wysłuchania książki w tempie narzuconym przez lektora. Dla osób preferujących czytanie od słuchania lepszą opcją będzie e-book. W przypadku dłuższych podróży warto odtworzyć go na czytniku – na nowoczesnych urządzeniach można dostosowywać ustawienia ekranu do aktualnych potrzeb, w tym:

● regulować jasność,

● zwiększać lub zmniejszać litery,

● zmieniać odstępy między znakami.

E-book to także lepszy wybór dla osób, którym zależy na swobodnym zaznaczaniu tekstu lub szybkim wyszukiwaniu wybranych fragmentów.

Jak pogodzić codzienne obowiązki z czytaniem książek?

Cyfrowe formy książek towarzyszą nam nie tylko podczas podróży, ale także przy wykonywaniu codziennych obowiązków. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem są audiobooki, które nie wymagają śledzenia ekranu wzrokiem – z powodzeniem odsłuchasz je na przykład na spacerze, przy sprzątaniu czy gotowaniu.

Możesz zamówić audiobooki w Empiku z różnych obszarów tematycznych – pamiętaj jednak, że chociaż dźwiękowa forma książki pozwala na wygodne poznawanie powieści czy literatury popularnonaukowej, nieco mniej sprawdza się w przypadku pozycji wymagających większego skupienia.

Ebooki cieszą się większą popularnością wśród osób, którym zależy na dokładniejszej analizie tekstu. Niestety, podczas wykonywania codziennych obowiązków rzadko się sprawdzają – wymagają skupienia wzroku, a dodatkowym minusem jest konieczność ręcznego przewijania treści.

Cyfrowe formy książek są bardzo wygodnym rozwiązaniem i umożliwiają wybór między słuchaniem a czytaniem. Nie warto ograniczać się wyłącznie do samych ebooków lub audiobooków – z tą samą lekturą możesz zapoznać się na różne sposoby, kierując się indywidualnymi preferencjami.

Artykuł Sponsorowany