Dzięki audiobookom i e-bookom można uniknąć noszenia książek w tradycyjnej wersji papierowej, co jest kluczową zaletą obu formatów. Główną różnicą między nimi jest natomiast sposób, w jaki odbiorca zapoznaje się z treścią.
E-book to książka w wersji elektronicznej, którą można odczytać na wybranym urządzeniu, takim jak czytnik e-booków, tablet lub smartfon. Ten format będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli zależy ci na czytaniu we własnym tempie. Z kolei audiobook ma formę dźwiękową (zazwyczaj MP3), dlatego jest lepszym wyborem dla osób, które wolą słuchać lektora.
Audiobooki i e-booki doskonale sprawdzają się podczas wyjazdów, ponieważ pozwalają na komfortowe wysłuchanie lub przeczytanie książki. Jeśli postawisz na formę dźwiękową, wystarczy podłączyć słuchawki do smartfona, aby zapoznać się z lekturą. Nie musisz martwić się o brak odpowiedniego oświetlenia, angażując wyłącznie zmysł słuchu. Ograniczeniem jest natomiast konieczność wysłuchania książki w tempie narzuconym przez lektora. Dla osób preferujących czytanie od słuchania lepszą opcją będzie e-book. W przypadku dłuższych podróży warto odtworzyć go na czytniku – na nowoczesnych urządzeniach można dostosowywać ustawienia ekranu do aktualnych potrzeb, w tym:
● regulować jasność,
● zwiększać lub zmniejszać litery,
● zmieniać odstępy między znakami.
E-book to także lepszy wybór dla osób, którym zależy na swobodnym zaznaczaniu tekstu lub szybkim wyszukiwaniu wybranych fragmentów.
Cyfrowe formy książek towarzyszą nam nie tylko podczas podróży, ale także przy wykonywaniu codziennych obowiązków. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem są audiobooki, które nie wymagają śledzenia ekranu wzrokiem – z powodzeniem odsłuchasz je na przykład na spacerze, przy sprzątaniu czy gotowaniu.
Możesz zamówić audiobooki w Empiku z różnych obszarów tematycznych – pamiętaj jednak, że chociaż dźwiękowa forma książki pozwala na wygodne poznawanie powieści czy literatury popularnonaukowej, nieco mniej sprawdza się w przypadku pozycji wymagających większego skupienia.
Ebooki cieszą się większą popularnością wśród osób, którym zależy na dokładniejszej analizie tekstu. Niestety, podczas wykonywania codziennych obowiązków rzadko się sprawdzają – wymagają skupienia wzroku, a dodatkowym minusem jest konieczność ręcznego przewijania treści.
Cyfrowe formy książek są bardzo wygodnym rozwiązaniem i umożliwiają wybór między słuchaniem a czytaniem. Nie warto ograniczać się wyłącznie do samych ebooków lub audiobooków – z tą samą lekturą możesz zapoznać się na różne sposoby, kierując się indywidualnymi preferencjami.
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