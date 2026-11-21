Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób roboty mają zminimalizować ryzyko podczas operacji w sieci tuneli Hamasu?

Jaka jest wizja przyszłości pola walki, w której główną siłę uderzeniową mają stanowić humanoidy?

Dlaczego amerykański start-up zdecydował się uzbrajać swoje technologie wbrew deklaracjom branży?

Amerykańskie dwunożne roboty humanoidalne mogą zostać bezpośrednio zaangażowane do zadań w aktywnej strefie działań wojennych. Foundation Future Industries prowadzi w tej sprawie rozmowy z szefem sztabu Sił Obronnych Izraela. Humanoidy miałyby zostać wysłane do sieci tuneli Hamasu w Strefie Gazy. Start-up z San Francisco szykuje maszyny do walk pod ziemią.

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Podziemny poligon i wizja wojen przyszłości

Na razie to tylko nieoficjalne doniesienia, ale media za oceanem podawały, że zaawansowane negocjacje na linii Waszyngton–Tel Awiw trwają. Choć żadna wiążąca umowa nie została jeszcze parafowana, Mike LeBlanc, szef Foundation Future Industries, już we wrześniu miał spotkać się z wysokimi rangą izraelskimi oficerami i osobiście wizytować podziemne korytarze w Strefie Gazy. Do Izraela zabrał nawet testowy egzemplarz robota Phantom MK1. LeBlanc – mający za sobą służbę w amerykańskiej piechocie morskiej – wskazuje, że idea jest taka, by humanoidy zastąpiły żołnierzy i walczyły w tunelach lub rozbrajały śmiercionośne pułapki Hamasu. Ale to tylko wstęp, bo jak zdradził w rozmowie z Fox News Digital, maszyny tego typu w przyszłości miałyby stanowić główną siłę globalnych konfliktów zbrojnych. Jego zdaniem robotyzacja pola walki nastąpi znacznie szybciej, niż zakładają sceptycy, choć nie przewiduje, by z frontu całkowicie zniknęli ludzie – ich liczba ma jednak „radykalnie” spaść.

– W ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat spodziewam się, że humanoidy, pojazdy lądowe i drony będą toczyć większość poważnych walk, a ludziom zostaną jedynie siły specjalne, czy małe, precyzyjne akcje – ocenił współzałożyciel start-upu.

Na razie głównym teatrem działań dla amerykańskich konstrukcji miałaby stać się rozległa sieć podziemnych tuneli w Strefie Gazy, której całkowitą długość szacuje się na około 300 mil, czyli blisko 480 kilometrów. Specyfika walk prowadzonych w ciasnych, zaminowanych korytarzach sprawia, że stanowią one duże zagrożenie dla żołnierzy piechoty. Roboty Phantom MK1 zostały zaprojektowane właśnie z myślą o minimalizowaniu tego ryzyka: ich podstawowym zadaniem jest wykrywanie linek-pułapek oraz neutralizowanie ukrytych ładunków wybuchowych. Konstrukcja pozwala jednak również na wykorzystywanie ich bezpośrednio w zadaniach bojowych.

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Co ciekawe, Phantom MK1 ma już za sobą pierwsze doświadczenia w warunkach wojennych. Jak podała „Ukraińska Prawda”, w lutym dwie jednostki tego modelu zostały wysłane na Ukrainę, gdzie przechodziły testy w misjach rozpoznawczych oraz logistycznych na linii frontu. Sam LeBlanc określił model MK1, zdolny unieść ładunek o masie około 40 kg (88 funtów), mianem „dowodu koncepcji”.

Polityczne kontrowersje

To, co rozgrzewa opinię publiczną w kontekście tych robotów to fakt, że w projekt zaangażowany jest syn prezydenta USA oraz fakt, że założony w 2024 r. start-up z San Francisco wyłamał się z pacyfistycznych deklaracji branży humanoidalnej. Należy podkreślić, że czołowi producenci maszyn kroczących w USA złożyli wcześniej publiczne zobowiązania, że ich technologie nie będą uzbrajane ani używane w bezpośrednich starciach zbrojnych. LeBlanc konsekwentnie broni jednak przyjętej strategii, argumentując, że priorytetem jest ochrona ludzkiego życia na froncie. W rozmowie z Fox News podał przykład maszyny, która może zastąpić człowieka przy wyważaniu drzwi, gdy za nimi czai się uzbrojony przeciwnik.

– Nie wysyłajmy marines tam, gdzie najpierw można wysłać humanoida – stwierdził.

Firma pracuje jednak nad znacznie potężniejszą maszyną. Chodzi o większy model MK2, mierzący około 1,8 metra wzrostu i ważący około 84 kg, który poradzi sobie z obsługą małych i średnich karabinów maszynowych. Już mówi się, że właśnie taki sprzęt trafi bezpośrednio na front w Ukrainie. Stanowczo odrzuca przy tym zarzuty o przekraczanie barier moralnych przez jego firmę. Jak przekonuje, współczesne armie od dawna bez większych debat etycznych korzystają ze znacznie bardziej śmiercionośnych i w pełni autonomicznych systemów, takich jak pociski samonaprowadzające.

Jeszcze większe kontrowersje budzą jednak kwestie natury politycznej. Eric Trump zainwestował w Foundation Future Industries, a w marcu objął stanowisko głównego doradcy strategicznego tej spółki. Firma już ponoć zdołała zabezpieczyć kontrakty i finansowanie od amerykańskiej armii o łącznej wartości przekraczającej 70 mln dol. A co istotne, jedno z zamówień – kontrakt badawczy z Pentagonem wart 24 mln dol. – przyznano start-upowi po formalnym dołączeniu syna Donalda Trumpa. Na Kapitolu już słychać słowa o możliwej korupcji, a rzecznik Erica Trumpa wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że nie bierze on żadnego udziału w bieżącym zarządzaniu start-upem. Nie jest wykluczone, że przedstawiciele spółki będą musieli składać wyjaśnienia przed Kongresem, gdy w styczniu władzę przejmą w nim Demokraci.