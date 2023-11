Zaczęła się przedświąteczna bitwa telekomów. Wybrać światłowód czy LTE?

Orange Polska zachęca konsumentów do zakupu internetu szybszego niż w wersji do 300 Mb/s i podkreśla korzyści przy zakupie pakietu z łączem do 1 Gb/s. Netia ogłosiła, że u niej można już dostać internet o prędkości do 2 Gb/s. Firma ta, jako właściciel infrastruktury szerokopasmowej, wyróżnia się w grupie Cyfrowy Polsat. Jej siostrzana sieć Plus proponuje łącze do 1 Gb/s.

Grupa P4, właściciel Playa i udziałowiec spółki Polski Światłowód Otwarty, podbiła licytację i daje do 5 Gb/s.

Za to mało która firma obiecuje wprost, że będzie taniej niż u konkurencji. To nie oznacza, że cena przestała mieć znaczenie. W Play podkreślają, że można nie płacić przez rok za internet z paczką kanałów telewizyjnych i serwisami Eleven Sports oraz Cinemax. A w Plusie najtańszy abonament z przewodowym łączem i dodatkami kosztuje przez rok 19 zł miesięcznie.

Z grona czterech największych telekomów tylko T-Mobile Polska nie proponuje przed świętami bardzo szybkiego przewodowego internetu.

Od 40 zł po rabatach

Może to i dobrze, bo usługi o najwyższych reklamowanych parametrach nie są dostępne wszędzie, żeby nie powiedzieć, że można na nie trafić gdzieniegdzie. W zasięgu sieci do 2 Gb/s Netii jest 1,4 mln gospodarstw domowych w kraju. Play przyznaje, że w zasięgu jego 5 Gb/s są to „wybrane lokalizacje”.

Najczęściej wybieraną prędkością przewodowego internetu jest 300 Mb/s. To tu widać cenową konkurencję. Abonament za takie łącze kosztuje po rabatach w promocjach wg stanu na 9 listopada: w Orange od 65 zł (umowa na 24 miesiące, cztery miesiące za zero złotych, wychodzi średnio 43 zł za miesiąc), w Play od 60 zł (umowa na rok; dwa miesiące za zero złotych, średnio 40 zł), w Netii 70 zł (umowa na dwa lata, cztery miesiące za zero złotych; średnio około 47 zł), w Plusie 49 zł (z pakietem danych komórkowych i subskrypcją Disney+ przez rok). W T-Mobile za takie łącze trzeba zapłacić więcej (minimum 65 zł), ponieważ operator ten nie dysponuje własną infrastrukturą przewodową. Oferta T-Mobile staje się atrakcyjniejsza dopiero przy zestawie z innymi usługami.