Biznes oczekuje ujednolicenia przepisów w krajach UE

– Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z prośbą o uproszczenie regulacji i wprowadzanie przepisów, które można by wdrożyć we wszystkich krajach bez konieczności dostosowywania ich do lokalnych warunków. To umożliwiłoby nam wprowadzanie większej ilości rozwiązań europejskich. Spójne podejście może przynieść więcej korzyści przedsiębiorcom, m.in. zwiększyć ich szanse na skalowalność i przewidywalność biznesu – wskazuje Dominique Leroy.

– Nasza dyskusja dotyczyła więc tego, jak możemy pomóc firmom w rozwoju poza granicami kraju, w którym działają. Myślę, że jest to również bardzo istotne dla polskich przedsiębiorców – podkreśla członkini zarządu Deutsche Telekom.

Spotkanie wysokiego szczebla

Digital Summit 2025 zgromadził niemal tysiąc uczestników z całej Europy – przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów, organizacji pozarządowych, liderów biznesu, środowisk naukowych i start-upów technologicznych.

Jak podkreślało Ministerstwo Cyfryzacji, głównymi celami szczytu było pokazanie biznesowi potencjału tkwiącego w nowych technologiach i tego, jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać swoją innowacyjność na rynku cyfrowym UE, oraz zdefiniowanie omówienie pomysłów na zapewnienie zgodności z prawodawstwem cyfrowym UE, również w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla biznesu.