Revolut rozpoczął właśnie przyjmowanie zapisów od Polaków oczekujących na Mobile Plans. To nowa usługa telekomunikacyjna jaka ruszy na początek w trzech krajach Europy. Poza naszym rynkiem na liście są też Wielka Brytania i Niemcy.

Co zaoferuje Revolut w telefonii komórkowej?

Pilotaż może wywołać w branży sporo zamieszania. Revolut zaoferuje bowiem nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w Polsce i UE, pakiet transferu danych w Polsce w opcji 50 GB lub 200 GB, a także wysoki limit transferu danych w roamingu. Co więcej, użytkownicy mogą dostać lokalny numer telefonu, bez konieczności podpisywania stałej umowy. Klienci w Polsce mogą zapisywać się na listę osób oczekujących, by otrzymać wczesny dostęp do usługi i jako pierwsi skorzystać z pakietów komórkowych w cenie od 25 zł za miesiąc.

Revolut, globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 60 mln klientów na świecie, w tym ponad 4,5 mln nad Wisłą, znana jest głównie z wielowalutowej karty płatniczej. Ten brytyjski fintech niedawno uruchomił również usługę wirtualnej karty eSIM. Teraz robi krok dalej rzucając rękawicę telekomom. Do takiego ruchu firmę przekonał sukces oferty eSIM. Udostępniona w 2024 r. doprowadziła do tego, że aktywowano i wykorzystano miliony pakietów danych w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie.

Jak tłumaczą w spółce, Revolut Mobile Plans ma dać klientom „jeszcze bardziej kompleksowe usługi w zakresie łączności mobilnej i przesyłu danych, tworząc alternatywę dla tradycyjnych telekomów”. Przekonują, iż Polacy aktywnie szukają lepszej oferty telekomunikacyjnej, o czym dobitnie świadczą cokwartalne dane o przenoszeniu numerów między operatorami (tylko w I kwartale br. przeniesiono w naszym kraju blisko 0,5 mln numerów). Komórkowi klienci Revoluta mogą zachować swój dotychczasowy numer telefonu komórkowego (przenieść go do nowego planu mobilnego). Plany mobilne będą ściśle zintegrowane z aplikacją Revolut, na której będzie możliwość śledzenia zużycia planów.