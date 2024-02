Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G

Z regulaminu T-Mobile wynika, że szacunkowe maksymalne prędkości pobierania danych w sieci 4G (LTE) zwiększono do 650 megabitów na sekundę z 300 Mb/s wcześniej. Nie zmieniła się natomiast szacunkowa maksymalna prędkość wysyłania danych i nadal jest to 50 Mb/s.

To prędkości przy założeniu, że nikt inny nie używa nadajnika. Już przy „małym ruchu” w T-Mobile można liczyć na ściąganie danych z prędkością 200 Mb/s i wysyłanie z prędkością 32 Mb/s.

Takie same jak dla LTE w T-Mobile są maksymalne parametry dla usług 5G, które telekom oferował przed aukcją.

Wprowadzona po aukcji technologia nazwana 5G Bardziej według nowych warunków umownych ma przy braku ruchu w sieci zapewniać maksymalnie 1100 Mb/s przy ściąganiu danych oraz 100 Mb/s przy wysyłaniu. Przy małym ruchu zaś parametry te to odpowiednio 400 Mb/s i 60 Mb/s.

Najlepsze parametry są osiągalne na razie dla niewielkiej części klientów telekomów. „Nowa sieć 5G będzie niedługo dostępna w 380 miastach, obejmie ponad 26 proc. populacji” – deklaruje T-Mobile, który wystartował jako pierwszy w paśmie C.

Gdzie szybsze wysyłanie danych

Orange, ogłaszając uruchomienie nadajników z 5G w paśmie C, wprowadził nowe abonamenty o 5 zł droższe niż do tej pory. Zmiany dotyczące prędkości internetu po aukcji 5G sformalizował na razie tylko w dwóch usługach na kartę. Zasady usług dla klientów z umowami zamierza wprowadzić za kilka tygodni. Najwyraźniej czeka do momentu, gdy działać będzie więcej nadajników w paśmie C.