Które sieci komórkowe wybierali Polacy? Zwycięzców jest dwóch

Prawie 400 tys. numerów komórkowych (399,34 tys.) przeniesiono z sieci do sieci w Polsce w trzecim kwartale 2025 r. – poinformował w poniedziałek Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Tym samym był to kwartał porównywalny pod tym względem do kwartału drugiego br. (plus 4 tys.). W ujęciu rok do roku liczba przeniesionych numerów urosła o prawie 8 proc. W trzecim kwartale 2024 r. użytkownicy przenieśli w sumie 370,67 tys. numerów telefonii mobilnej.
Spośród czterech największych dostawców usług telefonii komórkowej najlepiej poradził sobie kolejny raz P4, operator sieci Play. Bilans tego telekomu w trzecim kwartale br. to 26 tys. numerów na plusie.
Drugie miejsce zajął w tym gronie Orange Polska z wynikiem 9,2 tys. kart SIM pozyskanych „na czysto” od konkurentów.
W przeciwieństwie do powyższych dwóch telekomów, ich konkurenci: T-Mobile Polska i Polkomtel (Plus) mieli ujemne bilanse. T-Mobile Polska stracił ostatecznie 11,33 tys. numerów, a Plus aż 51,74 tys.
W kategorii „open”, czyli uwzględniając także operatorów bez własnej infrastruktury (tzw. MVNO, z angielskiego mobile virtual network operator) trzecie miejsce pod względem bilansu należało do właściciela marki Mobile Vikings. Ten dostawca usług komórkowych pozyskał w trzecim kwartale 7,44 tys. numerów.
Czwarta była telewizja kablowa Vectra z rezultatem 5,4 tys. numerów, a piąta Netia (z Grupy Cyfrowy Polsat, do której należy Plus). Bilans tego dostawcy w kwartale zakończonym 30 września to niecałe 5,34 tys. z rezultatem 4,97 tys. kart SIM. Kolejna lokata należała do marki Premium Mobile (3,57 tys.), również należącej do grupy Cyfrowy Polsat.
W sieciach stacjonarnych ruch jest dużo mniejszy. W minionym kwartale przeniesiono 60,17 tys. numerów, o około 1,2 tys. numerów mniej niż w drugim kwartale br. Najwięcej stacjonarnych numerów utraciła w tym okresie Netia (prawie 12,4 tys.), którą gonił Orange Polska (prawie 5 tys.).
Z kolei najlepszy dodatni wynik zanotowała telewizja kablowa Inea (ponad 8 tys.). Druga lokata należy do firmy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne z Tarnowa, obsługująca m.in. lokalne jednostki budżetowe. Niezłym wynikiem może pochwalić się także państwowy Exatel (ponad 3 tys.).
