Które sieci komórkowe wybierali Polacy? Zwycięzców jest dwóch

Prawie 400 tys. numerów komórkowych (399,34 tys.) przeniesiono z sieci do sieci w Polsce w trzecim kwartale 2025 r. – poinformował w poniedziałek Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Reklama Reklama

W 2025 r. rośnie liczba przenoszonych numerów komórkowych. Dwaj giganci na plusie

Tym samym był to kwartał porównywalny pod tym względem do kwartału drugiego br. (plus 4 tys.). W ujęciu rok do roku liczba przeniesionych numerów urosła o prawie 8 proc. W trzecim kwartale 2024 r. użytkownicy przenieśli w sumie 370,67 tys. numerów telefonii mobilnej.

Spośród czterech największych dostawców usług telefonii komórkowej najlepiej poradził sobie kolejny raz P4, operator sieci Play. Bilans tego telekomu w trzecim kwartale br. to 26 tys. numerów na plusie.

Drugie miejsce zajął w tym gronie Orange Polska z wynikiem 9,2 tys. kart SIM pozyskanych „na czysto” od konkurentów.