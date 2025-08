Duże zainteresowanie naborem na nadzorcę rynku telekomunikacyjnego. Kto wystartował?

Wcześniej pisaliśmy, iż byłe szefowe UKE – Anna Streżyńska i Magdalena Gaj – nie wezmą udziału w naborze.

UKE to do tej pory urząd regulujący dwa, niegdyś ściśle powiązane, sektory gospodarki: telekomunikacji i poczty. Chodzi tu o duże pieniądze. Pierwszy z rynków w 2024 r. warty był według przychodów z usług 44,4 mld zł. Drugi – prawie 19 mld zł. Prezes urzędu za sprawą decyzji, które wydaje, może mieć istotny wpływ na zasady działania firm telekomunikacyjnych i pocztowych, jak i wyznaczać ich kierunki rozwoju. Jest więc dla lokalnych i zagranicznych graczy telekomunikacyjnych ważną, jeśli nie kluczową postacią wśród członków administracji publicznej.

O co walczą kandydaci na prezesa UKE

W uproszczeniu, prezes UKE pilnuje, aby największe firmy – podmioty posiadające znaczącą pozycję w tych dwóch branżach – nie mogły jej nadużywać działając wyłącznie z myślą o swoich zyskach. Kontroluje ceny, po których udostępniają oni infrastrukturę i usługi innym graczom. W ten sposób dba o to, by na rynku nie brakowało inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną i newralgicznych dla społeczeństwa informacyjnego usług odpowiedniej jakości, zapewniających przynajmniej dwustronną komunikację oraz stały dostęp do informacji.

Odkąd w Polsce powstają sieci szerokopasmowe z pieniędzy unijnych z zasady otwartych dla wszelkich operatorów detalicznych chcących podłączyć abonenta, zadaniem prezesa UKE jest również zatwierdzanie ofert cenowych operatorów takich sieci.