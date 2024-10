Kto zmiecie SMS-y? Do tych rozwiązań komunikacyjnych należy przyszłość

Apple za to najwyraźniej nie zamierza łączyć swojego czatu z RCS. Oferuje go obok. „Jeśli nie korzystasz z wiadomości iMessage, możesz używać wiadomości RCS” – podaje, zastrzegając, że rozwiązanie różni się od jego własnego. Aby inny użytkownik iPhone’a odczytał taki przekaz, musi mieć włączoną funkcję „Przekazywanie wiadomości tekstowych”. „Wiadomości RCS nie są objęte kompleksowym szyfrowaniem, co oznacza, że nie są chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie podczas przesyłania między urządzeniami” – dodaje Apple.

Gigant odcina się też od odpowiedzialności za ochronę prywatności klienta używającego RCS. Podkreśla, że to usługa świadczona przez operatora. Tymczasem organizacja firm z sektora komórkowego – GSMA – zapowiada, że w kolejnym kroku „zajmie się wdrożeniem ustandaryzowanego, interoperacyjnego szyfrowania wiadomości między różnymi platformami komputerowymi”.

Pierwsze kroki RCS też nie były łatwe. To, czy użytkownik mógł z czatu korzystać, zależało od operatora. Według naszych informacji RCS to około 10 proc. klasycznych SMS-ów.

Co na to telekomy?

Orange Polska i T-Mobile Polska, telekomy należące do dużych międzynarodowych grup, kooperują na tyle blisko z Google’em, że zaczęły zarabiać na reklamach umieszczanych w czacie RCS. Orange Polska chwali się, że funkcję RCS aktywowało w jego sieci 5 mln użytkowników. Zarabia już na reklamach umieszczanych czacie. – Od ponad trzech lat nasi klienci mogą korzystać z RCS, także komunikować się z użytkownikami sieci T-Mobile w Polsce oraz innymi na świecie, których liczba jest szacowana na ponad 1 mld – podaje rzecznik Orange Polska.

Jakub Chajdak z biura prasowego T-Mobile Polska informuje, że i ten telekom ma ofertę dla firm opartą o RCS. Nie ma jej Polkomtel (Plus). – Plus nie używa RCS do pokazywania reklam abonentom. Aby mieć taką funkcjonalność, konieczne jest podpisanie stosownej umowy z Google’em i integracja z jego platformą. Polkomtel prowadzi aktualnie rozmowy z Google’em na ten temat, ale jest zbyt wcześnie, by cokolwiek więcej dziś powiedzieć – odpowiedział nam Arkadiusz Majewski z biura prasowego Plusa.

Play jest jeszcze w innej sytuacji. Postawił na własne rozwiązanie RCS. Ma je od 2020 r. – Nasi użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania działającego w oparciu o autorską platformę, – informuje Filip Żyro z tego telekomu. – Obecnie dostęp do naszego rozwiązania RCS mają użytkownicy telefonów Samsung i Huawei.