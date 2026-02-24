AI zjada własny ogon? Giganci IT tracą miliardy

Akcje IBM runęły w poniedziałek o ponad 13 proc., kiedy fundamenty firmy oparte na obsłudze tzw. systemów legacy zostały podważone przez jedno narzędzie firmy Anthropic. Ta jedna z czołowych firm AI ogłosiła, że jej Claude Code może być wykorzystywany do modernizacji i automatyzacji systemów opartych na języku COBOL. A te są ważnym obszarem działalności IBM. Koncern od lat sprzedaje systemy mainframe stworzone do przetwarzania transakcji na dużą skalę, w których COBOL jest powszechnie stosowany.

Claude Code podważa fundamenty rynku legacy. Czym jest COBOL?

COBOL (skrót od Common Business-Oriented Language) to dominujący system kodowania opracowany pod koniec lat 50. XX wieku, często używany w biznesowym przetwarzaniu danych, takich jak systemy płatności i transakcje detaliczne. Szacuje się, że 95 proc. transakcji w bankomatach w USA korzysta z COBOL-a, co czyni go głównym celem dla efektywnej kosztowo transformacji napędzanej przez AI.

„Setki miliardów linii kodu COBOL działają produkcyjnie każdego dnia, napędzając krytyczne systemy w finansach, liniach lotniczych i administracji rządowej. Mimo to liczba osób, które go rozumieją, kurczy się z każdym rokiem” – napisał Anthropic w poniedziałkowym wpisie na blogu. „AI doskonale radzi sobie z usprawnianiem zadań, które niegdyś sprawiały, że modernizacja COBOL-a była nieopłacalna ekonomicznie”.

Claude Code może pomóc w modernizacji baz kodu COBOL poprzez mapowanie zależności w tysiącach linii kodu, dokumentowanie procesów (workflows) oraz identyfikowanie ryzyk, których „wykrycie ludzkim analitykom zajęłoby miesiące” – podał Anthropic. „Modernizacja starego kodu stała w miejscu przez lata, ponieważ zrozumienie go kosztowało więcej niż napisanie go od nowa. AI odwraca to równanie” – czytamy we wpisie.