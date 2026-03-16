InPost wchodzi w AI. Asystent zakupowy i darmowe dostawy mają namieszać na rynku

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie innowacyjne rozwiązanie, oparte na sztucznej inteligencji, wprowadza InPost?

Jak ma działać Von Halsky i dla kogo przeznaczone jest to nowe rozwiązanie?

Jakie konkretne korzyści oferuje użytkownikom indywidualnym i przedsiębiorcom nowa usługa InPostu?

Jak zmienią się e-zakupy w ChatGPT?

To zupełnie nowa era zakupów online. Grupa InPost nie ukrywa, że ma zamiar zrewolucjonizować e-commerce, na razie nad Wisłą. Właśnie w Polsce firma stworzona przez Rafała Brzoskę rusza z testami wersji beta nowej funkcji aplikacji InPost Mobile – chodzi o zakupy wspierane przez asystenta AI, do tego z bezpłatną dostawą i zwrotami. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji ma zaoferować zupełnie nowy, wygodniejszy sposób robienia internetowych zakupów.

Reklama Reklama

InPost wychodzi poza logistykę

Rafał Brzoska przekonuje, że InPost nie jest już tylko firmą logistyczną, ale technologiczną. Jak podkreśla, „zawsze stawiała na innowacje”.

– Najpierw paczkomat zrewolucjonizował zakupy internetowe i branżę logistyczną, następnie aplikacja mobilna wprowadziła wyjątkowy sposób komunikacji z klientem, a teraz nasz asystent wprowadza polski e-commerce na nowy poziom. To prawdziwa rewolucja w sposobie robienia zakupów – komentuje prezes InPostu.

To wyzwanie rzucone potentatom w e-handlu – lokalnym, jak Allegro, ale i globalnym, m.in. Amazonowi. – Chcemy być obecni nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają – nie ukrywa Rafał Brzoska.