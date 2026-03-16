InPost wchodzi w AI. Asystent zakupowy i darmowe dostawy mają namieszać na rynku

Grupa InPost nie ukrywa, że ma zamiar zrewolucjonizować e-commerce, na razie nad Wisłą
To zupełnie nowa era zakupów online. Grupa InPost nie ukrywa, że ma zamiar zrewolucjonizować e-commerce, na razie nad Wisłą. Właśnie w Polsce firma stworzona przez Rafała Brzoskę rusza z testami wersji beta nowej funkcji aplikacji InPost Mobile – chodzi o zakupy wspierane przez asystenta AI, do tego z bezpłatną dostawą i zwrotami. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji ma zaoferować zupełnie nowy, wygodniejszy sposób robienia internetowych zakupów.
Rafał Brzoska przekonuje, że InPost nie jest już tylko firmą logistyczną, ale technologiczną. Jak podkreśla, „zawsze stawiała na innowacje”.
– Najpierw paczkomat zrewolucjonizował zakupy internetowe i branżę logistyczną, następnie aplikacja mobilna wprowadziła wyjątkowy sposób komunikacji z klientem, a teraz nasz asystent wprowadza polski e-commerce na nowy poziom. To prawdziwa rewolucja w sposobie robienia zakupów – komentuje prezes InPostu.
To wyzwanie rzucone potentatom w e-handlu – lokalnym, jak Allegro, ale i globalnym, m.in. Amazonowi. – Chcemy być obecni nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają – nie ukrywa Rafał Brzoska.
Usługa została stworzona dla firm, które – jak podkreśla InPost – chcą działać szybciej, efektywniej i bliżej klienta, ale też dla użytkowników. Coraz więcej internautów zaczyna bowiem doceniać potencjał AI w wyszukiwaniu produktów i ofert czy porównywaniu cen.
Aplikacja InPost Mobile ma ponad 16 mln aktywnych użytkowników. To więcej niż ok. 10 mln osób korzystających w Polsce z ChatGPT. To właśnie w apce InPostu zostanie wprowadzony asystent zakupowy, a użytkownicy zobaczą zmieniony ekran główny z funkcjonalnościami związanymi z odbieraniem i nadawaniem paczek oraz robieniem zakupów. Jak to działa w praktyce?
AI wspiera konsumenta w zakupach, nie tylko odpowiadając na jego zapytania, ale także wskazując trendy i nadchodzące nowości, inspirując do zakupów oraz oferując doradztwo w decyzjach zakupowych.
InPost chwali się, że stworzył w pełni zamknięty proces w ramach jednej aplikacji: od wyszukiwania i porównania ofert, przez szybką finalizację transakcji dzięki InPost Pay, bez konieczności uzupełniania dodatkowych formularzy, logowania czy rejestracji w sklepach, po śledzenie przesyłek i dostawę, a także wsparcie pozakupowe.
To będzie przełomowy rok dla handlu. Sztuczna inteligencja zacznie realnie wpływać na to, co i jak kupują Polacy – od wyszukiwania ofert, przez rek...
Bot będzie psem. Skoro AI ma być przewodnikiem w zakupach, z nosem do okazji zakupowych, spółka wpadła na pomysł, że będzie to pies. Nazwała go Von Halsky. To on ma dostarczać propozycji dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta: użytkownik korzystający z nowej funkcjonalności zostanie przeniesiony do okna czatu, w którym wystarczy powiedzieć lub napisać, czego potrzebuje, a Von Halsky w kilka sekund zaproponuje produkty spośród milionów sprawdzonych ofert.
– Von Halsky zakończy erę żmudnego porównywania i przeszukiwania. Dzięki niemu zakupy staną się nie tylko prostsze i szybsze, ale przede wszystkim spersonalizowane – dodaje Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer w InPost.
Dla przedsiębiorców prowadzących sklepy online, asystent AI oznacza możliwość skorzystania z gotowego rozwiązania, które będzie dodatkowym kanałem sprzedaży, pozwalając na dotarcie do szerokiego grona klientów InPost Mobile. Co istotne, to rozwiązanie nie jest marketplacem. Do współpracy w ramach programu dołączyło już ponad 4 tys. sprzedających, w tym: Modivo, RTV Euro AGD, X-Kom, Komputronik, Super-Pharm, Sportano, Lancerto, Bonito, Sferis czy Pancernik. W efekcie pies-bot od InPostu będzie w stanie zaoferować zakup produktów takich marek, jak np. Apple, Samsung, Unilever, Nestlé, Gino Rossi, Lasocki, Karcher czy Lego.
Obecnie nowa funkcjonalność w aplikacji InPost Mobile znajduje się w fazie beta i zostanie udostępniona do testowania „grupie zaufanych klientów”. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy usługa AI pojawi się na zagranicznych rynkach.
Tzw. agentowa AI, która ma w naszym imieniu online szukać produktów i je kupować, to przyszłość handlu. Ale dziś wcale się do tej przyszłości nie p...
A tam bitwa w e-commerce nabiera rozmachu. Chińska platforma e-commerce Joybuy, należąca do jednego z największych graczy handlu internetowego na świecie – JD.com, ogłosiła właśnie ekspansję w Europie. Serwis startuje jednocześnie w sześciu krajach. To cios głównie w Amazona, ale i lokalnych graczy. Polski na razie nie ma na celowniku, ale są tak duże rynki jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Niderlandy, Belgia i Luksemburg.
Nowa platforma zaoferuje szeroki wybór produktów, w tym art. spożywcze, kosmetyki, wyposażenie domu oraz elektronikę, zapewniając szybką dostawę (firma stworzyła własną sieć logistyczną JoyExpress, która wykorzysta ponad 60 magazynów i punktów dystrybucyjnych w całej Europie, umożliwiając dostawę tego samego dnia). Aby przyciągnąć klientów, Joybuy uruchamia program członkowski JoyPlus z miesięczną ceną abonamentową mniejszą niż w Amazon Prime – członkowie otrzymają nielimitowaną, darmową dostawę bez minimalnej wartości zamówienia oraz dostęp do ofert specjalnych.
Coraz większa konkurencja w e-commerce i boom na AI wieszczą rewolucję w tej branży. Dowodem jest fakt, że Shopify rozpoczęło informowanie sprzedawców, iż ich produkty będą wkrótce dostępne do wyszukiwania i zakupu za pośrednictwem ChatGPT poprzez tzw. agentowe witryny sklepowe. Te mają zostać uruchomione jeszcze w tym miesiącu. Co ciekawe, transakcje nie będą finalizowane w oknie czatu, jak miało być początkowo. OpenAI wycofał się bowiem ze swojej ambicji przekształcenia ChatGPT w bezpośredni punkt sprzedaży. Z funkcji o nazwie Instant Checkout zrezygnował ledwie po pięciu miesiącach testów. Eksperyment nie spełnił oczekiwań – konsumenci klikali przycisk zakupu w ChatGPT rzadziej niż w 1 proc. przypadków (dla porównania, tradycyjny współczynnik tzw. konwersji w e-commerce to 3-4 proc.). Poza tym OpenAI miało problemy z synchronizacją danych produktowych u tysięcy sprzedawców i borykało się z problemami dotyczącymi zabezpieczeń płatności przed oszustwami.
W 2025 r. tylko 5 proc. zakupów internetowych w Polsce zostało zrobionych z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Eksperci wy...
Analitycy TD Cowen nazwali tę decyzję „zdumiewającą”, bo wcześniejsze prognozy, że platformy AI zastąpią aplikacje zakupowe sugerowały całkiem inny scenariusz. W zaktualizowanym modelu produkty Shopify będą nadal pojawiać się w rozmowach ChatGPT dzięki tzw. Agentic Commerce Protocol, ale zmieni się sposób finalizacji zakupów (ich opłata w czatbocie już nie będzie możliwa). Analitycy twierdzą, że wycofanie się OpenAI nie oznacza końca zakupów wspomaganych przez AI, a jedynie zawężenie roli bota do odkrywania produktów, zamiast przetwarzania transakcji.
Na świecie trwa wyścig o stworzenie globalnego oznaczenia dla produktów i treści tworzonych bez udziału sztuczne...
23 i 24 marca Muzeum Historii Polski w Warszawie zamieni się w europejskie centrum debaty o sztucznej inteligenc...
Autonomiczne agenty sztucznej inteligencji potrafią omijać zabezpieczenia, ujawniać poufne dane, manipulować inn...
Zamiast pomagać w zdobywaniu wiedzy, AI podpowiada, jak planować strzelaninę lub krwawy zamach w szkole. Osiem z...
