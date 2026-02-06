Jedno demo i miliardy wyparowały. Twórcy gier wstrząśnięci AI od Google

– Na obecnym etapie jest to przede wszystkim narzędzie oferujące nowe możliwości wizualizacji i prototypowania. Choć rozwój AI jest bardzo szybki i dynamiczny, dziś nadal mówimy o kolejnym narzędziu wspierającym pracę twórców, a nie o jej zastępstwie – uważa Baranowski.

W opinii ekspertów uznawanie wygenerowanego przez aplikację świata za grę jest niedopuszczalne. Każdy płatny tytuł wydany w takim stanie zostałby natychmiast uznany za niegrywalny, a gracze domagaliby się zwrotu pieniędzy.

– Narzędzie to jest też na tyle zasobochłonne i energochłonne, że o ile nadaje się do tworzenia krótkiego filmu, o tyle angażowanie go do jakiegoś większego projektu, jako głównego narzędzia twórczego, jest póki co kompletnie nieefektywne. Oczywiście będzie ono rozwijane i rozwój ten warto śledzić, jednak należy mieć świadomość, że nawet jeżeli uda się rozwiązać wspomniany problem efektywności, wyzwaniem wciąż pozostają aspekty prawne – podkreśla Adam Torchała, dyrektor finansowy i operacyjny w FFH. Sceptyczni co do szerokiego wykorzystania AI są póki co również sami gracze.

– Modele generatywne nie zastąpią relacji ze społecznością graczy, która pozostaje jednym z kluczowych elementów przy tworzeniu udanych tytułów. Genie jest zatem fajną ciekawostką, której warto się przyglądać, jednak nie wywróci ona nagle branży do góry nogami – mówi Torchała. Jego zdaniem wszystko to sprawia, że ryzyko, iż Steam w ciągu kilku lat zasypią jakościowe gry premium stworzone przez Genie jest bardzo niskie.

Duże studia bezpieczne, mniejsze pod presją

Zdaniem Piotra Poniatowskiego, analityka BM mBanku, Google Genie może być szansą dla mocnych dużych studiów (bo ich tytuły i marki i tak się obronią), ale stanowić zagrożenie dla mniejszych. Te ostatnie nie są rozpoznawalne same z siebie i to przede wszystkim one będą musiały zmierzyć się z nową falą konkurencji.