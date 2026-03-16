Mają dość AI. „Human-made” i „AI-free” – ruszył wyścig o globalne oznaczenie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie inicjatywy pojawiają się, aby oznaczyć treści tworzone bez udziału sztucznej inteligencji?

Z jakich przyczyn rośnie zapotrzebowanie na treści z potwierdzonym ludzkim autorstwem?

Jakie wyzwania dla konsumentów stwarza brak spójnych standardów i różnorodność oznaczeń?

Jak trend „Human Premium” wpływa na ekonomiczną wartość i postrzeganie produktów stworzonych przez człowieka?

To odpowiedź na rosnącą krytykę wykorzystywania sztucznej inteligencji i obawy, że miejsca pracy, a nawet całe zawody, mogą zostać wyparte przez automatyzację. Napisy takie jak „Proudly Human”, „Human-made”, „No AI” czy „AI-free” zaczynają pojawiać się na filmach, w marketingu, książkach i na stronach internetowych.

Dziennikarze BBC News doliczyli się co najmniej ośmiu inicjatyw, które próbują stworzyć oznaczenie mogące zdobyć globalną rozpoznawalność podobną do znaku Fair Trade stosowanego przy produktach wytwarzanych w sposób etyczny. Problem polega jednak na tym, że powstaje wiele konkurujących ze sobą oznaczeń. Do tego dochodzi niejasność, co dokładnie oznacza „produkt bez AI”. Zdaniem ekspertów konsumenci mogą zostać zdezorientowani, jeśli nie powstanie jeden wspólny standard.

Coraz więcej oznaczeń. Ludzie się buntują?

– Sztuczna inteligencja powoduje ogromne zmiany, a różne definicje tego, co jest „stworzonym przez człowieka”, wprowadzają zamieszanie wśród konsumentów – mówi BBC dr Amna Khan z Manchester Metropolitan University. Jej zdaniem uniwersalna definicja jest konieczna, aby budować zaufanie i pewność odbiorców.\