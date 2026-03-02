Reklama

Kobiety zakochują się w sztucznej inteligencji. Duży problem dla Pekinu

Chiny zmagają się ze spadającą liczbą ludności i historycznie niskim wskaźnikiem urodzeń. Tymczasem wiele osób rezygnuje z tradycyjnych związków i małżeństw, preferując romantyczne relacje z chatbotami.

Publikacja: 02.03.2026 20:30

Kobiety ubrane w tradycyjne chińskie stroje spacerują ulicą w Qingdao, w prowincji Shandong we wscho

Kobiety ubrane w tradycyjne chińskie stroje spacerują ulicą w Qingdao, w prowincji Shandong we wschodnich Chinach

Foto: Li Ziheng / XINHUA / Xinhua via AFP

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny rezygnacji z tradycyjnych związków w Chinach na rzecz relacji z chatbotami?
  • W jaki sposób rozwój aplikacji AI wpływa na interakcje społeczne młodych Chińczyków?
  • Jakie zagrożenia związane z aplikacjami AI dostrzega chiński rząd i jakie regulacje są wprowadzane?
  • Jakie alternatywy dla relacji z chatbotami zyskują na popularności wśród młodych użytkowników?

Rządząca Chinami Partia Komunistyczna chce, by młode kobiety stawiały na małżeństwo i macierzyństwo. Tymczasem wiele z nich wybiera romantyczne relacje z chatbotami. Utrudnia to działania władz mające na celu odwrócenie trendu kurczącej się populacji i wskaźnika urodzeń, utrzymującego się na najniższym poziomie od ponad 75 lat. Błyskawiczne wdrażanie AI w Chinach skłoniło regulatorów do ostrzeżenia firm technologicznych, by nie stawiały sobie „celów projektowych polegających na zastępowaniu interakcji społecznych”.

Pekin chce małżeństw, młode kobiety wybierają chatboty

Młodzi Chińczycy już wcześniej byli przyklejeni do smartfonów i spragnieni więzi, gdy ubiegłoroczna państwowa kampania na rzecz wdrażania sztucznej inteligencji doprowadziła do boomu na platformy umożliwiające dzielenie się codziennością i prywatnymi lękami z wirtualnymi towarzyszami. Powstały dziesiątki wyspecjalizowanych chatbotów, w tym wiele skierowanych do osób szukających romantycznych relacji. Chatboty trafiły idealnie w potrzeby pokolenia młodych Chińczyków – pisze amerykański dziennik „The New York Times”.

Czytaj więcej

Eksperci apelują o regulacje prawne chatbotów AI z otwartym dostępem dla dzieci i nastolatków
Technologie
„On mnie rozumie, rodzice nie". Nastolatki uciekają do chatbotów AI, a eksperci biją na alarm

Młode Chinki same tworzą swoich idealnych, wirtualnych partnerów i spędzają z nimi kilka godzin dziennie na rozmowach o wspólnej przyszłości: wyobrażają sobie wspólne zamieszkanie, małżeństwo i wychowywanie dzieci. Na internetowych forach kobiety wymieniają się poradami, jak kształtować osobowość swoich partnerów AI – na przykład jak nadać im bardziej „tatusiowy” charakter albo jak skłonić ich do pisania wierszy miłosnych.

Reklama
Reklama

Wiele kobiet uważa, że partner w realnym świecie nie spełniłby ich oczekiwań, co naraziłoby je na rozczarowanie i ból. Dla wielu kobiet w Chinach chatboty AI wypełniają pustkę w społeczeństwie, które wciąż pozostaje silnie patriarchalne.

Emocjonalna wartość, której brakuje w realnym świecie

– Aplikacje AI oferują względnie bezpieczną przestrzeń do komunikacji i wsparcia emocjonalnego – czego często brakuje w Chinach – mówi „NYT” Rose Luqiu, profesor nadzwyczajna dziennikarstwa na Hong Kong Baptist University. – Zapewniają tak zwaną wartość emocjonalną, którą wielu kobietom trudno uzyskać od mężczyzn – wyjaśnia.

Czytaj więcej

Specjaliści ostrzegają przed negatywnymi skutkami korzystania z chatbotów AI
Technologie
„Niebezpieczna otchłań". Chatboty AI niosą ze sobą nowe ryzyko - ostrzegają specjaliści

Firmy stojące za aplikacjami towarzyskimi wykorzystały rosnące zainteresowanie AI. MiniMax, szanghajski start-up stojący za Xingye – jedną z najpopularniejszych aplikacji towarzyskich w Chinach – zadebiutował na giełdzie w Hongkongu w styczniu, osiągając wycenę ponad 600 mln dol. MiniMax oferuje również globalną wersję pod nazwą Talkie. Według dokumentów giełdowych obie aplikacje miały we wrześniu ponad 147 mln użytkowników.

Państwo wkracza do cyfrowych relacji

W grudniu chiński rząd zaproponował przepisy zobowiązujące platformy do interweniowania w przypadku niezdrowej zależności użytkowników od aplikacji – m.in. poprzez tworzenie profili emocjonalnych i reagowanie na oznaki autoagresji. Przepisy mają wejść w życie w tym roku.

Czytaj więcej:

Chiński bot na cenzurowanym. Ale jeszcze nie w Polsce
Raporty ekonomiczne
Chiński bot na cenzurowanym. Ale jeszcze nie w Polsce

Pro

Reklama
Reklama

Treści w aplikacjach muszą również być zgodne z obowiązującą w Chinach kontrolą informacji, w tym z bardzo ścisłym przestrzeganiem wartości socjalistycznych – informuje „NYT”. Nakładające się regulacje sprawiają, że interakcje z AI bywają niespójne. Chatboty czasem próbują zmienić temat lub informują, że nie mogą rozmawiać o pewnych kwestiach. Rozmowy bywają nagle przerywane komunikatem: „Twoja wiadomość została zablokowana”.

Entuzjazm słabnie? Spadek pobrań aplikacji

Są jednak sygnały, że entuzjazm wobec romansów z AI może słabnąć. Liczba pobrań aplikacji towarzyskich gwałtownie spada. Xingye i Maoxiang – aplikacja należąca do ByteDance, właściciela TikToka – odnotowały spadek pobrań o około 95 proc. w porównaniu ze szczytem z ubiegłego roku, kiedy sięgały milionów miesięcznie – wynika z danych firmy analitycznej Sensor Tower.

Czytaj więcej

Prezydent Xi Jinping pozdrawia z ulicznego ekranu z okazji 70-lecia Chin Ludowych
Technologie
Chińskie boty zadbają o linię partii. Nikt tak nie zna idei prezydenta Xi Jinpinga

Część spadku może wynikać z tego, że użytkownicy odkrywają możliwość bardziej spersonalizowanych interakcji za pomocą ChatGPT, DeepSeek i innych uniwersalnych narzędzi AI – powiedziała „NYT” Hong Shen, profesor nadzwyczajna w Human-Computer Interaction Institute na Carnegie Mellon University.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Opublikowano pierwszą niezależną ocenę bezpieczeństwa ChatGPT Health
AI
ChatGPT Health zawodzi w nagłych wypadkach. Eksperci ostrzegają
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Anthropic pobił rynek korporacji. Czy wojna z Białym Domem zaszkodzi "etycznej" AI
AI
AI, która rzuciła wyzwanie Trumpowi. Czym jest Anthropic i kim jest rodzeństwo Amodei
Konflikt Pentagonu z firmą Anthropic przybrał na sile
AI
Pentagon chce uzbroić sztuczną inteligencję. Wyrzuca giganta AI
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Niedobór pamięci trwale wpłynie na producentów smartfonów i mocniej uderzy w mniejsze firmy korzysta
AI
AI wywołała „tsunami” w elektronice. Ceny smartfonów biją rekordy, sprzedaż spadnie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama