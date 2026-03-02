Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny rezygnacji z tradycyjnych związków w Chinach na rzecz relacji z chatbotami?

W jaki sposób rozwój aplikacji AI wpływa na interakcje społeczne młodych Chińczyków?

Jakie zagrożenia związane z aplikacjami AI dostrzega chiński rząd i jakie regulacje są wprowadzane?

Jakie alternatywy dla relacji z chatbotami zyskują na popularności wśród młodych użytkowników?

Rządząca Chinami Partia Komunistyczna chce, by młode kobiety stawiały na małżeństwo i macierzyństwo. Tymczasem wiele z nich wybiera romantyczne relacje z chatbotami. Utrudnia to działania władz mające na celu odwrócenie trendu kurczącej się populacji i wskaźnika urodzeń, utrzymującego się na najniższym poziomie od ponad 75 lat. Błyskawiczne wdrażanie AI w Chinach skłoniło regulatorów do ostrzeżenia firm technologicznych, by nie stawiały sobie „celów projektowych polegających na zastępowaniu interakcji społecznych”.

Pekin chce małżeństw, młode kobiety wybierają chatboty

Młodzi Chińczycy już wcześniej byli przyklejeni do smartfonów i spragnieni więzi, gdy ubiegłoroczna państwowa kampania na rzecz wdrażania sztucznej inteligencji doprowadziła do boomu na platformy umożliwiające dzielenie się codziennością i prywatnymi lękami z wirtualnymi towarzyszami. Powstały dziesiątki wyspecjalizowanych chatbotów, w tym wiele skierowanych do osób szukających romantycznych relacji. Chatboty trafiły idealnie w potrzeby pokolenia młodych Chińczyków – pisze amerykański dziennik „The New York Times”.

Młode Chinki same tworzą swoich idealnych, wirtualnych partnerów i spędzają z nimi kilka godzin dziennie na rozmowach o wspólnej przyszłości: wyobrażają sobie wspólne zamieszkanie, małżeństwo i wychowywanie dzieci. Na internetowych forach kobiety wymieniają się poradami, jak kształtować osobowość swoich partnerów AI – na przykład jak nadać im bardziej „tatusiowy” charakter albo jak skłonić ich do pisania wierszy miłosnych.