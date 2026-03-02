Kobiety ubrane w tradycyjne chińskie stroje spacerują ulicą w Qingdao, w prowincji Shandong we wschodnich Chinach
Rządząca Chinami Partia Komunistyczna chce, by młode kobiety stawiały na małżeństwo i macierzyństwo. Tymczasem wiele z nich wybiera romantyczne relacje z chatbotami. Utrudnia to działania władz mające na celu odwrócenie trendu kurczącej się populacji i wskaźnika urodzeń, utrzymującego się na najniższym poziomie od ponad 75 lat. Błyskawiczne wdrażanie AI w Chinach skłoniło regulatorów do ostrzeżenia firm technologicznych, by nie stawiały sobie „celów projektowych polegających na zastępowaniu interakcji społecznych”.
Młodzi Chińczycy już wcześniej byli przyklejeni do smartfonów i spragnieni więzi, gdy ubiegłoroczna państwowa kampania na rzecz wdrażania sztucznej inteligencji doprowadziła do boomu na platformy umożliwiające dzielenie się codziennością i prywatnymi lękami z wirtualnymi towarzyszami. Powstały dziesiątki wyspecjalizowanych chatbotów, w tym wiele skierowanych do osób szukających romantycznych relacji. Chatboty trafiły idealnie w potrzeby pokolenia młodych Chińczyków – pisze amerykański dziennik „The New York Times”.
Młode Chinki same tworzą swoich idealnych, wirtualnych partnerów i spędzają z nimi kilka godzin dziennie na rozmowach o wspólnej przyszłości: wyobrażają sobie wspólne zamieszkanie, małżeństwo i wychowywanie dzieci. Na internetowych forach kobiety wymieniają się poradami, jak kształtować osobowość swoich partnerów AI – na przykład jak nadać im bardziej „tatusiowy” charakter albo jak skłonić ich do pisania wierszy miłosnych.
Wiele kobiet uważa, że partner w realnym świecie nie spełniłby ich oczekiwań, co naraziłoby je na rozczarowanie i ból. Dla wielu kobiet w Chinach chatboty AI wypełniają pustkę w społeczeństwie, które wciąż pozostaje silnie patriarchalne.
– Aplikacje AI oferują względnie bezpieczną przestrzeń do komunikacji i wsparcia emocjonalnego – czego często brakuje w Chinach – mówi „NYT” Rose Luqiu, profesor nadzwyczajna dziennikarstwa na Hong Kong Baptist University. – Zapewniają tak zwaną wartość emocjonalną, którą wielu kobietom trudno uzyskać od mężczyzn – wyjaśnia.
Firmy stojące za aplikacjami towarzyskimi wykorzystały rosnące zainteresowanie AI. MiniMax, szanghajski start-up stojący za Xingye – jedną z najpopularniejszych aplikacji towarzyskich w Chinach – zadebiutował na giełdzie w Hongkongu w styczniu, osiągając wycenę ponad 600 mln dol. MiniMax oferuje również globalną wersję pod nazwą Talkie. Według dokumentów giełdowych obie aplikacje miały we wrześniu ponad 147 mln użytkowników.
W grudniu chiński rząd zaproponował przepisy zobowiązujące platformy do interweniowania w przypadku niezdrowej zależności użytkowników od aplikacji – m.in. poprzez tworzenie profili emocjonalnych i reagowanie na oznaki autoagresji. Przepisy mają wejść w życie w tym roku.
Treści w aplikacjach muszą również być zgodne z obowiązującą w Chinach kontrolą informacji, w tym z bardzo ścisłym przestrzeganiem wartości socjalistycznych – informuje „NYT”. Nakładające się regulacje sprawiają, że interakcje z AI bywają niespójne. Chatboty czasem próbują zmienić temat lub informują, że nie mogą rozmawiać o pewnych kwestiach. Rozmowy bywają nagle przerywane komunikatem: „Twoja wiadomość została zablokowana”.
Są jednak sygnały, że entuzjazm wobec romansów z AI może słabnąć. Liczba pobrań aplikacji towarzyskich gwałtownie spada. Xingye i Maoxiang – aplikacja należąca do ByteDance, właściciela TikToka – odnotowały spadek pobrań o około 95 proc. w porównaniu ze szczytem z ubiegłego roku, kiedy sięgały milionów miesięcznie – wynika z danych firmy analitycznej Sensor Tower.
Część spadku może wynikać z tego, że użytkownicy odkrywają możliwość bardziej spersonalizowanych interakcji za pomocą ChatGPT, DeepSeek i innych uniwersalnych narzędzi AI – powiedziała „NYT” Hong Shen, profesor nadzwyczajna w Human-Computer Interaction Institute na Carnegie Mellon University.
