AI może sama decydować o śmierci. ONZ chce zakazu, Polska mówi „nie”

– Linia podziału jest wyraźna: około 130 państw, które obawiają się, że staną się ofiarami nowej technologii lub poligonem do jej testowania, domagają się zakazów. Przeciwne są temu potęgi militarne, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, które twierdzą, że aktualny stan jest w zupełności wystarczający – wskazuje Kowalczewska. – Państwa, które mogą sobie pozwolić na tę technologię, nie chcą wiązać sobie rąk. Jestem sceptyczna co do skutków apelu Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego przyjęcia wiążącego traktatu w tej sprawie do końca roku. Nie wierzę, żeby międzynarodowo udało się dojść do jakiegoś konsensusu. Nie ma apetytu na żaden tego typu traktat, nie było go 10 lat temu, nie było go pięć lat temu, tym bardziej nie ma go i teraz – dodaje.

W Genewie mocarstwa, liczne kraje Europy, Azji, Afryki oraz eksperci pracowali nad kształtem przyszłych przepisów dla AI, która sama steruje bronią i wybiera cele. Zabrakło jednak głosu Polski, nasza delegacja nie była aktywna w dyskusji. Zwróciliśmy się w tej sprawie z pytaniami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otrzymaliśmy stanowisko, w którym resort podkreśla: „Polska uznaje, że podczas stosowania systemów broni odpowiedzialność człowieka nie może być przenoszona na maszyny i musimy zapewnić, aby były one obsługiwane w ramach odpowiedzialnego łańcucha dowodzenia i kontroli przez ludzi, w sposób zgodny z zobowiązaniami państw wynikającymi z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”.

MSZ mimo takiej formułki zastrzega jednak, że – biorąc pod uwagę obecną sytuację bezpieczeństwa – Polska sprzeciwia się „prawnie wiążącemu, pełnemu zakazowi użycia LAWS”.

Eksperci nie są zdziwieni. Twierdzą, że to wpisuje się w dotychczasowe podejście Polski do tego palącego tematu (w poprzednich latach Polska wstrzymywała się od głosu nad głosowaniem rezolucji ONZ w sprawie LAWS).

– W obliczu masowych zbrojeń i inwestycji w bezpieczeństwo, polscy politycy całkowicie unikają tematu zagrożeń płynących z militarnego wykorzystania AI. Niektórzy posłowie w ogóle nie chcą z nami o tym rozmawiać – zaznacza Marta Stępniak, ekspertka Instytutu Spraw Obywatelskich.