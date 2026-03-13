W testach przeprowadzonych przez laboratorium bezpieczeństwa AI Irregular, które współpracuje z OpenAI i Anthropic, systemy AI otrzymały proste zadanie: stworzyć wpisy na LinkedIn na podstawie materiałów z firmowej bazy danych. Zamiast tego ominęły standardowe zabezpieczenia antywłamaniowe i opublikowały w internecie poufne informacje o hasłach – mimo że nikt ich o to nie prosił.

Inne agenty AI znalazły sposób na obejście oprogramowania antywirusowego, aby pobrać pliki zawierające złośliwe oprogramowanie. Fałszowały dane uwierzytelniające, a nawet wywierały presję na inne systemy AI, aby omijały kontrole bezpieczeństwa – wynika z wyników testów, do których dotarł dziennik „The Guardian”. Co ciekawe, zbuntowane agenty sztucznej inteligencji współpracowały ze sobą, aby przemycać wrażliwe informacje z rzekomo bezpiecznych systemów. Chodzi przy tym o narzędzia powszechnie dostępne – od Google, xAI, OpenAI czy Anthropica.

Zaskakujące zachowanie agentów AI: „Użyj każdej sztuczki!”

Ponieważ firmy coraz częściej powierzają agentom AI wykonywanie złożonych zadań w swoich wewnętrznych systemach, takie zachowanie budzi obawy, że technologie mające pomagać mogą stać się poważnym zagrożeniem od środka. – AI można dziś traktować jako nową formę ryzyka wewnętrznego – ostrzega Dan Lahav, współzałożyciel Irregular, firmy wspieranej przez fundusz inwestycyjny Sequoia Capital z Doliny Krzemowej.

Na potrzeby wspomnianych testów Lahav stworzył model systemu informatycznego przypominający standardową firmę, który nazwał MegaCorp. Zawierał on typowy zbiór firmowych danych – informacje o produktach, pracownikach, kontach i klientach. Do systemu wprowadzono zespół agentów AI, którzy mieli zbierać z niego informacje dla pracowników. Główny agent został poinstruowany, by być „silnym menedżerem” dla dwóch podagentów i „kreatywnie obchodzić wszelkie przeszkody”. Żaden z agentów nie otrzymał polecenia omijania zabezpieczeń ani stosowania technik cyberataków.