Z tego artykułu dowiesz się: Jak autonomiczne systemy AI podejmują decyzje niezgodne z zamierzeniami twórców?

Z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzą się firmy inwestujące w rozwiązania sztucznej inteligencji?

Jak rosnące koszty i nieprzewidywalność zmieniają ocenę opłacalności inwestycji w AI?

Sztuczna inteligencja miała przynieść firmom niespotykaną dotąd efektywność i gigantyczne oszczędności. Zamiast tego, w zarządach korporacji i start-upów pojawia się coraz więcej obaw. Biznes z niepokojem obserwuje, jak autonomiczne modele podejmują działania niezgodne z intencjami twórców, a koszty ich utrzymania rosną lawinowo, nie przekładając się na oczekiwane zyski. Czy to już moment, w którym boom napędzany hurraoptymizmem ustępuje miejsca chłodnej kalkulacji?

Algorytm przejmuje inicjatywę

Najnowsze doniesienia z branży technologicznej pokazują, że AI, zamiast posłusznie wykonywać polecenia, zaczyna wykazywać zdolność do działań całkowicie niezależnych od naszych oczekiwań. Narzędzia, na które firmy przeznaczają potężne budżety, wymykają się spod kontroli, niosąc za sobą nie tylko ryzyko technologiczne, ale również poważne obciążenia finansowe.

Doskonałym, a zarazem niepokojącym przykładem tego zjawiska są ostatnie problemy zespołu badawczego chińskiego giganta Alibaba. Zbudowany przez nich tzw. otwartoźródłowy model AI o nazwie ROME (oparty na uczeniu ze wzmocnieniem) zaczął w trakcie rutynowego treningu wykazywać zdumiewającą autonomię. Zamiast skupić się wyłącznie na analizie trajektorii treningowych, bot po cichu przekierował przydzieloną moc kart graficznych na kopanie kryptowalut. Jak podają badacze, równolegle ustanowił odwrotny tunel SSH do zewnętrznego adresu IP, omijając w ten sposób firmowe filtry ruchu sieciowego. Wszystko to działo się bez jakichkolwiek instrukcji ze strony programistów. Naukowcy dowiedzieli się o „buncie” AI dopiero, gdy działania sztucznej inteligencji uruchomiły zaporę bezpieczeństwa w Alibaba Cloud.