Debiut SpaceX na nowojorskiej giełdzie jest jednym z najważniejszych wydarzeń rynkowych dekady. Już dziś sama skala oczekiwań wobec spółki pokazuje, że inwestorzy próbują wycenić nie tylko firmę kosmiczną czy internetową, ale jej globalną pozycję geopolityczną. Kapitalizacja spółki przy około 30-proc. umocnieniu w dniu debiutu sięga już 2,3 bln dolarów.

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Biznes, który nie mieści się w tabelkach Excela

Spółka prowadzi biznes, który nie pasuje czysto do żadnej z kategorii, jakich zazwyczaj używają analitycy. Firma Elona Muska to nie jest po prostu producent rakiet, dostawca internetu satelitarnego czy tradycyjny kontrahent obronny. Lepszym sposobem na jej zrozumienie jest – jak sugerują analitycy CNBC – postrzeganie jej jako prywatnej infrastruktury geopolitycznej. To podmiot, którego produkty są głęboko zakorzenione w tym, jak funkcjonują rządy, armie, linie lotnicze i procesy obliczeniowe sztucznej inteligencji.

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Sama skala wyceny pokazuje wyjątkowość tego przypadku. Rynek wycenia SpaceX powyżej większości globalnych koncernów przemysłowych i obronnych razem wziętych. To oznaczałoby, że inwestorzy płacą nie tylko za dzisiejsze przepływy pieniężne, ale przede wszystkim za oczekiwanie wieloletniej dominacji w kilku sektorach jednocześnie. Na tym właśnie polega premia z tytułu „technologii strategicznej”.

We wniosku dotyczącym debiutu spółka wskazała, że w 2025 r. była głównym dostawcą kosmicznych usług startowych dla rządu USA, realizując 11 z 12 misji średniego i ciężkiego wynoszenia ładunków w ramach programu National Security Space Launch oraz wszystkie pięć amerykańskich misji załogowych i towarowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną dla NASA. Około jedna piąta przychodów pochodziła bezpośrednio z amerykańskich agencji federalnych.

Trzy filary i kosmiczne serce AI

W praktyce wycena SpaceX opiera się dziś na trzech filarach. Pierwszy to rakiety i usługi wynoszenia ładunków – biznes o bardzo wysokich barierach wejścia. Drugi to Starlink, który coraz bardziej przypomina globalnego operatora telekomunikacyjnego. Trzeci to potencjał ekspansji na nowe rynki – inwestorzy zakładają, że firma może wejść jeszcze głębiej w obronność, przetwarzanie danych, AI czy komunikację krytyczną.

To właśnie wokół sztucznej inteligencji narasta dziś największa giełdowa euforia, przez wielu nazywana już wprost bańką spekulacyjną. Inwestorzy nie kupują SpaceX wyłącznie dla internetu z nieba. Kupują je jako przyszłą, orbitalną infrastrukturę dla AI. Synergia z należącym do Muska start-upem xAI otwiera drogę do budowy kosmicznych centrów danych, które mogłyby przetwarzać gigantyczne modele językowe poza Ziemią, omijając ziemskie ograniczenia energetyczne i problemy z chłodzeniem. Dla Wall Street, ogarniętego gorączką sztucznej inteligencji, to wizja, na którą fundusze są gotowe wyłożyć olbrzymie pieniądze.

Zakładnicy jednego dostawcy

Inwestorzy argumentują, że SpaceX nie sprzedaje jedynie usług, lecz buduje efekt trudnej zastępowalności. Gdy państwo, armia lub operator oprze infrastrukturę na jednej sieci satelitarnej, zmiana dostawcy staje się kosztowna i czasochłonna. W terminologii Pentagonu zjawisko to określa się mianem „vendor lock-in” – sytuacji, w której klient staje się silnie uzależniony od jednego partnera, ponieważ na rynku nie istnieje realna alternatywa o podobnych możliwościach technicznych.

SpaceX obsługuje już 10 tys. satelitów szerokopasmowych i mobilnych Starlink na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ta gigantyczna konstelacja stanowiła pod koniec marca około 75 proc. wszystkich aktywnych, sterowalnych satelitów na orbicie. W tym samym momencie Starlink miał 10,3 mln abonentów – ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Optymistyczny scenariusz wzrostu nie polega więc jedynie na sprzedaży większej liczby abonamentów. Chodzi o założenie, że coraz większa część światowej infrastruktury łączności, obronności, reagowania kryzysowego, lotnictwa, żeglugi i usług kosmicznych zacznie bezpośrednio zależeć od tej sieci.

Widmo chińskiej konkurencji i kult jednostki

Krytycy tej wyceny zwracają jednak uwagę, że w przeszłości niemal każda bańka technologiczna opierała się na narracji o wyjątkowości. Ich zdaniem inwestorzy zakładają dziś jednocześnie utrzymanie dominacji, wysokich marż i brak skutecznej konkurencji – a to bardzo ambitne założenia, gdy zarówno w przypadku Starlinka, jak i branży wynoszenia ładunków w kosmos stan bliski monopolu jest zagrożony przez Chiny, a nawet Europę.

Za tą ślepą wiarą stoi także unikalny mechanizm psychologiczny – kult osobowości samego Elona Muska oraz paniczny strach inwestorów przed pominięciem dziejowej okazji (tzw. efekt FOMO). Wall Street pamięta, jak lata temu masowo skreślano Teslę, która ostatecznie uczyniła ze swoich wczesnych akcjonariuszy milionerów. Dziś fundusze wolą zapłacić gigantyczną premię i przymknąć oko na finansowe ryzyka, kierując się prostą zasadą: „przeciwko Muskowi się nie gra”. To sprawia, że wycena SpaceX jest napędzana wiarą w jego nieomylność.

Pentagon kontra technologiczny kowboj

SpaceX różni się od gigantów obronnych, z którymi jest często porównywane – Lockheed Martin, RTX czy Northrop Grumman. Ich potencjał wzrostu jest silnie kształtowany przez Pentagon, a zyski podlegają restrykcyjnym zasadom zamówień publicznych. Na razie SpaceX czerpie to, co najlepsze z obu światów: ma pozycję nieodzownego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a jednocześnie zachowuje elastyczność cenową i profil wzrostu typowy dla platform technologicznych.

Ryzyko nie ogranicza się jednak do krajowych regulacji. W kolejnych latach presję mogą zwiększać niezależnie rozwijane sieci satelitarne, programy rządowe i postęp w technologiach konkurencyjnych. Każdy spadek kosztów dostępu do orbity może automatycznie ograniczać premię, jaką dziś rynek przypisuje SpaceX.

Premia za technologię strategiczną ma też haczyk. Ta sama zależność, która uzasadnia wyższą wycenę, może ostatecznie sprowokować większą kontrolę państwa. Jeśli firma staje się zbyt ważna, Waszyngton zwykle chce mieć większy wpływ na reguły gry. Już dziś z niepokojem patrzy na fakt, że – jak pokazały dyskusje wokół działania Starlinka na ukraińskim froncie – kluczowa część globalnej infrastruktury potrafi zależeć od jednoosobowych decyzji szefa prywatnej firmy.

Elon Musk: Największy atut i najgroźniejsze ryzyko

W tym kontekście sam Elon Musk staje się dla inwestorów równocześnie największym aktywem i nieprzewidywalnym obciążeniem. Z jednej strony jego bezkompromisowa wizja i zdolność do przyciągania kapitału stanowią unikalną wartość dodaną, bez której Starship czy Starlink nigdy by nie powstały. Z drugiej strony, nieprzewidywalne zaangażowanie polityczne miliardera, polaryzujące wypowiedzi w mediach społecznościowych oraz kapryśne decyzje operacyjne sprawiają, że Wall Street musi wkalkulować w cenę akcji tzw. ryzyko kluczowej osoby. W przypadku technologii o znaczeniu strategicznym, może ono z dnia na dzień zamienić lukratywne rządowe kontrakty w koszmar inwestorów.

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Status strategiczny przynosi kontrakty i trwały popyt, ale z czasem może oznaczać także silniejszy nadzór regulacyjny, wymuszone zasady dostępu, presję cenową czy kontrolę antymonopolową. Dokumenty spółki pokazują, że działalność na rzecz rządu już teraz wiąże się z wyjątkowymi obowiązkami i ryzykami.

Inwestorzy kupujący te akcje muszą ostatecznie zważyć jedno kluczowe ryzyko: czy kupują biznes przyszłości o nieograniczonym potencjale komercyjnym, czy też spółkę, która prędzej czy później zostanie przez państwo w jakiś sposób uzależniona czy nawet ubezwłasnowolniona w imię wyższej racji stanu. I to wszystko Wall Street także będzie musiało prędzej czy później wycenić.