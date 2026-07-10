Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Elon Musk nieoczekiwanie uznał Anthropic za lidera rynku AI?

Jakie biznesowe zależności łączą Elona Muska z jego rynkowym rywalem?

W jaki sposób Anthropic zdystansował OpenAI?

Jakie są szczegóły planowanego debiutu giełdowego i ekspansji, które na nowo zdefiniują układ sił w branży?

Anthropic rośnie w błyskawicznym tempie, pozostawiając w tyle dotychczasowego hegemona branży – OpenAI. I choć sektor sztucznej inteligencji przyzwyczaił nas do zawrotnego tempa zmian, to wydarzenia ostatnich tygodni całkowicie zmieniają dotychczasowy układ sił. Przyznał to zresztą Elon Musk, znany z bezkompromisowej krytyki konkurentów.

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„Nie zostawię ich na lodzie”

Szef SpaceX i xAI, a więc firmy rozwijającej model Grok, publicznie przyznał, że Anthropic jest „wyraźnym liderem AI”, dodając, że „kompletnie się mylił” co do start-upu, na którego czele stoi Dario Amodei. Przypomnijmy, że wcześniej najbogatszy człowiek na świecie bagatelizował rywala, określając go jako mało rokującego.

Ta zaskakująca deklaracja zbiegła się w czasie z doniesieniami serwisu Business Insider o skokowym wzroście wyceny Anthropic na rynkach wtórnych. Wartość spółki osiągnęła tam oszałamiający pułap 1,2 bln dol., co plasuje ją powyżej obecnej wyceny OpenAI, szacowanej na nieco ponad 900 mld dol.

Słowa uznania Muska mogą dziwić, bo dopiero co zadebiutował nowy model – Grok 4.5, który bezpośrednio konkuruje z flagowym rozwiązaniem Anthropic, czyli Claude Opus 4.8. Dlaczego chwali konkurencję? Jak twierdzą analitycy, kluczem mogą być pragmatyczne powiązania biznesowe – od maja Anthropic dzierżawi należący do SpaceX klaster superkomputerów Colossus 1 w Memphis (na mocy 180-dniowej umowy start-up zyskał wyłączny dostęp do ponad 220 tys. procesorów graficznych Nvidia oraz mocy przekraczającej 300 megawatów). Choć umowa zawiera klauzulę wypowiedzenia, Musk zapewnił, że „nie zostawi ich na lodzie”. Astronomiczne przychody z dzierżawy infrastruktury mogą zatem kształtować narrację szefa xAI w równym stopniu, co rzetelna ocena technologiczna (pochwały miliardera skupiły się na modelach Mythos i Fable, udostępnionych w czerwcu, które eksperci uznają za najbardziej zaawansowane systemy AI na świecie).

Wielki debiut na horyzoncie

Eksplozja popularności modeli Anthropic to przede wszystkim zasługa ich bezprecedensowej skuteczności w segmencie biznesowym. Najnowszy model Fable 5, pozycjonowany jako zaawansowane narzędzie do wnioskowania i zadań agentowych, trafił już do globalnych ekosystemów chmurowych, takich jak Amazon Bedrock, Google Cloud oraz Microsoft Foundry. Rozwiązanie to zdobyło szczególne uznanie w obszarze automatyzacji programowania, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki finansowe spółki – tylko w ciągu kwartału wygenerowało ponad 1 mld dol. zysku.

Według danych SemiAnalysis, roczne przychody cykliczne (ARR) firmy przekraczają obecnie 60 mld dol., gdy 2025 r. spółka zamykała z wynikiem „ledwie” 9 mld dol. A prawdopodobnie najlepszy czas jest przed twórcami modelu Claude, bo spółka szykuje gigantyczny debiut giełdowy. Anthropic złożył już poufny prospekt emisyjny, a wewnętrzne dyskusje sugerują, że pierwsza oferta publiczna może odbyć się w październiku. W proces zaangażowane są największe banki inwestycyjne: Goldman Sachs, JPMorgan oraz Morgan Stanley.

Wraz z kapitałem idzie mocna ekspansja korporacyjna – Anthropic sfinalizował właśnie wynajem całego, 16-piętrowego biurowca o powierzchni 43,3 tys. mkw. przy prestiżowej Hudson Street na Manhattanie. Jak donosi „The New York Times”, transakcja ta wywoła boom na nowojorskim rynku nieruchomości komercyjnych. Firma planuje zwiększyć tamtejsze zatrudnienie z obecnych niespełna 500 osób do ponad tysiąca przed końcem roku.