Luka w kontroli eksportu AI. Chińscy giganci korzystali z narzędzi z USA
OpenAI i Google sprzedają swoje zaawansowane modele sztucznej inteligencji chińskim gigantom technologicznym wpisanym przez Pentagon na czarną listę – informuje „Financial Times” w ekskluzywnym materiale. Ujawnia to lukę w działaniach Waszyngtonu, który próbuje spowolnić rozwój AI w Pekinie. Amerykańskie firmy potwierdziły „FT”, że dostarczają usługi AI spółkom zależnym Alibaby, Baidu i Tencentu z siedzibą w Singapurze. Rząd USA oskarża te koncerny o współpracę z chińską armią.
Po tym, jak „FT” skontaktował się z OpenAI w tej sprawie, firma poinformowała, że w ubiegłym miesiącu zawiesiła dostęp użytkownikom powiązanym z Alibabą do swojego API, czyli interfejsu programistycznego pozwalającego deweloperom zdalnie korzystać z modeli AI. Powodem były obawy dotyczące nielegalnego wykorzystania tych narzędzi.
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Choć taka sprzedaż jest legalna, sprawa ponownie wywołała apele o zaostrzenie amerykańskich regulacji dotyczących modeli AI, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ograniczeń eksportu chipów używanych do trenowania potężnych modeli.
Brytyjski dziennik przypomina, że rząd USA podjął działania, by kontrolować dostęp do poszczególnych zaawansowanych modeli AI, takich jak Mythos i Fable firmy Anthropic oraz GPT-5.6 firmy OpenAI.
Nie wprowadził jednak szerszego zakazu korzystania z najnowocześniejszego oprogramowania AI przez podmioty z siedzibą w Chinach, nawet te znajdujące się na tzw. liście 1260H, czyli czarnej liście ustanowionej przez Kongres, obejmującej chińskie firmy mające rzekome powiązania z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.
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– Administracja Trumpa nieustannie mówi, że musimy pokonać Chiny w AI, ale problem polega na tym, że nic nie zrobiła w kwestii kontroli eksportu, czyli realnego narzędzia, jakie mamy, by spowolnić Chiny – powiedział Chris McGuire, ekspert ds. technologii i bezpieczeństwa w Council on Foreign Relations.
Niedawna blokada użytkowników Alibaby przez OpenAI była następstwem podejrzeń o tzw. destylację, czyli wykorzystywanie wyników generowanych przez modele AI do ulepszania konkurencyjnych systemów. OpenAI oświadczyło, że nie zezwala na dostęp do swoich modeli w Chinach, ale potwierdziło, że pozwala „niektórym firmom” mającym chińskich właścicieli lub siedzibę w Chinach korzystać ze swoich narzędzi w „krajach, w których możemy egzekwować zabezpieczenia i monitorować przypadki destylacji”.
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Google poinformował, że jego usługi AI są dostępne w Hongkongu i Singapurze, z zastrzeżeniem zasad użytkowania, w tym zakazu destylacji. Firma dodała jednak, że geograficzne ograniczenia sprzedaży nie wystarczają, by ograniczyć ryzyko destylacji, ponieważ zaawansowani atakujący mogą je łatwo obejść.
Alibaba w ubiegłym miesiącu zwróciła się do amerykańskiego sądu o nakazanie Pentagonowi usunięcia jej z czarnej listy 1260H, opisując tę decyzję jako „arbitralną i kapryśną” – przypomina „FT”. Baidu odmówiło komentarza. Tencent nie odpowiedział na prośbę o komentarz dotyczącą tego, w jaki sposób wykorzystuje amerykańskie modele AI.
Tymczasem Anthropic zakazał chińskim firmom oraz zagranicznym podmiotom należącym do takich firm korzystania ze swoich zaawansowanych modeli. Egzekwowanie tego stanowiska okazało się trudne. W ubiegłym tygodniu firma podjęła działania mające zamknąć luki, które pozwalały części chińskich firm obchodzić surowe ograniczenia grupy AI dotyczące nieautoryzowanego korzystania z jej modeli w Chinach.
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Anthropic już wcześniej oskarżał chińskie laboratoria AI DeepSeek, Moonshot i MiniMax o destylację. W ubiegłym miesiącu firma ostrzegła w liście do Kongresu, że chiński koncern e-commerce Alibaba wykorzystał 25 tys. fałszywych kont do wygenerowania ponad 28,8 mln interakcji z Claude’em, co – według Anthropic – stanowiło naruszenie warunków korzystania z usługi.
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