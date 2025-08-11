Reklama

Fabryka miliarderów. AI tworzy fortuny w niespotykanym tempie

Boom na sztuczną inteligencję tworzy bogaczy szybciej niż jakakolwiek branża w historii, a ich majątki liczone są w dziesiątkach miliardów dolarów. W grze są rekordowe inwestycje i wyceny oraz nowa elita finansowa z Doliny Krzemowej.

Publikacja: 11.08.2025 01:00

Mira Murati, która odeszła z OpenAI we wrześniu ubiegłego roku, a w lutym założyła Thinking Machines

Mira Murati, która odeszła z OpenAI we wrześniu ubiegłego roku, a w lutym założyła Thinking Machines Lab. Firma pozyskała ogromne pieniądze, choć nie wiadomo do końca, nad czym pracuje

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Rekordowe rundy finansowania w tym roku i wywindowane wyceny takich firm jak Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere oraz innych start-upów stworzyły ogromne fortuny. Obecnie istnieje 498 „jednorożców” AI, czyli firm AI wycenianych na co najmniej miliard dolarów, których łączna wartość wynosi obecnie 2,7 bln dol. – podaje CB Insights. Aż 100 z nich powstało od 2023 roku. Według danych firmy istnieje też ponad 1,3 tys. start-upów AI wycenianych na co najmniej 100 mln dol.

W połączeniu z rosnącymi kursami akcji Nvidii, Meta, Microsoftu i innych notowanych na giełdzie firm związanych z AI, wraz z przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi budującymi centra danych i moc obliczeniową oraz ogromnymi wynagrodzeniami dla inżynierów AI, sztuczna inteligencja tworzy osobiste majątki na skalę, która sprawia, że poprzednie fale technologiczne, jak boom dotcomów, wyglądają jak rozgrzewka. 

Kto zbił majątek na AI?

– Patrząc na dane z ponad 100 ostatnich lat, nigdy nie widzieliśmy, by bogactwo powstawało w takiej skali i w takim tempie. To bezprecedensowe – mówi Andrew McAfee, główny badacz w MIT, cytowany przez CNBC, która podsumowała efekty boomu AI w postaci nowych miliarderów.

Kim są? To choćby Mira Murati, która odeszła z OpenAI we wrześniu ubiegłego roku, w lutym założyła Thinking Machines Lab. Do lipca zebrała 2 mld dol. w największej rundzie zalążkowej w historii, co dało firmie wycenę na poziomie 12 mld dol. Z kolei Anthropic AI prowadzi rozmowy o pozyskaniu 5 mld dol. przy wycenie 170 miliardów dol. – niemal trzykrotnie wyższej niż w marcu. Dyrektor zarządzający Dario Amodei i sześciu innych założycieli firmy to teraz multimiliarderzy. Inny start-up Anysphere został wyceniony na 9,9 mld dol. podczas czerwcowej rundy finansowania, a zaledwie kilka tygodni później pojawiły się doniesienia o wycenie od 18 do 20 mld dol., co najpewniej uczyniło 25-letniego założyciela i CEO, Michaela Truelle’a, miliarderem. Podobnie jak współzałożycielkę Scale AI, Lucy Guo, transakcja kupna przez Metę. Stać ją było na niedawny zakup rezydencji w Hollywood Hills w Los Angeles za około 30 mln dol. 

Fabryką miliarderów może być OpenAI, twórca ChatGPT, która to firma prowadzi obecnie rozmowy o sprzedaży udziałów na rynku wtórnym. Proponowana wycena firmy to 500 mld dol. – po tym, jak w marcu firma zebrała pieniądze przy wycenie 300 mld dol. Problem w tym, że powstała ona jako organizacja nonprofit, co powoduje, że przynajmniej na razie, wycena ta nie przekłada się na olbrzymie profity dla jej kierownictwa. Dyrektor zarządzający Sam Altman dysponuje majątkiem szacowanym na 1,8 mld dol., ale pochodzi on z wcześniejszych jego projektów.

Większość bogactwa w AI jest ulokowana w firmach, które nie są notowane na giełdzie, co utrudnia udziałowcom i założycielom spieniężenie udziałów. W przeciwieństwie do bańki internetowej z końca lat 90., gdy wiele firm wchodziło na giełdę, dzisiejsze start-upy AI mogą pozostawać poza nią dłużej dzięki nieustannym inwestycjom funduszy venture capital, funduszy państwowych, firm rodzinnych i innych inwestorów technologicznych.

Rozkwit Doliny Krzemowej i powtórka z dotcomów

Boom AI koncentruje się jednak głównie w rejonie Zatoki San Francisco, przypominając erę dotcomów. San Francisco ma dziś więcej miliarderów niż Nowy Jork – 82 wobec 66, według danych New World Wealth i Henley & Partners. Populacja milionerów w rejonie zatoki podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, w porównaniu do wzrostu o 45 proc. w Nowym Jorku. W 2024 roku sprzedano w San Francisco więcej domów powyżej 20 mln dol. niż kiedykolwiek wcześniej – podaje Sotheby’s International Realty. 

– To zdumiewające, jak geograficznie skoncentrowana jest ta fala AI – mówi Andrew McAfee, współdyrektor MIT Initiative on the Digital Economy. – Od 25 lat słyszę, że to koniec Doliny Krzemowej albo że gdzieś indziej jest „nowa Dolina Krzemowa”. Ale Dolina Krzemowa pozostaje Doliną Krzemową.

Źródło: rp.pl

