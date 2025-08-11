Fabryka miliarderów. AI tworzy fortuny w niespotykanym tempie

Rekordowe rundy finansowania w tym roku i wywindowane wyceny takich firm jak Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere oraz innych start-upów stworzyły ogromne fortuny. Obecnie istnieje 498 „jednorożców” AI, czyli firm AI wycenianych na co najmniej miliard dolarów, których łączna wartość wynosi obecnie 2,7 bln dol. – podaje CB Insights. Aż 100 z nich powstało od 2023 roku. Według danych firmy istnieje też ponad 1,3 tys. start-upów AI wycenianych na co najmniej 100 mln dol.

W połączeniu z rosnącymi kursami akcji Nvidii, Meta, Microsoftu i innych notowanych na giełdzie firm związanych z AI, wraz z przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi budującymi centra danych i moc obliczeniową oraz ogromnymi wynagrodzeniami dla inżynierów AI, sztuczna inteligencja tworzy osobiste majątki na skalę, która sprawia, że poprzednie fale technologiczne, jak boom dotcomów, wyglądają jak rozgrzewka.

Kto zbił majątek na AI?

– Patrząc na dane z ponad 100 ostatnich lat, nigdy nie widzieliśmy, by bogactwo powstawało w takiej skali i w takim tempie. To bezprecedensowe – mówi Andrew McAfee, główny badacz w MIT, cytowany przez CNBC, która podsumowała efekty boomu AI w postaci nowych miliarderów.

Kim są? To choćby Mira Murati, która odeszła z OpenAI we wrześniu ubiegłego roku, w lutym założyła Thinking Machines Lab. Do lipca zebrała 2 mld dol. w największej rundzie zalążkowej w historii, co dało firmie wycenę na poziomie 12 mld dol. Z kolei Anthropic AI prowadzi rozmowy o pozyskaniu 5 mld dol. przy wycenie 170 miliardów dol. – niemal trzykrotnie wyższej niż w marcu. Dyrektor zarządzający Dario Amodei i sześciu innych założycieli firmy to teraz multimiliarderzy. Inny start-up Anysphere został wyceniony na 9,9 mld dol. podczas czerwcowej rundy finansowania, a zaledwie kilka tygodni później pojawiły się doniesienia o wycenie od 18 do 20 mld dol., co najpewniej uczyniło 25-letniego założyciela i CEO, Michaela Truelle’a, miliarderem. Podobnie jak współzałożycielkę Scale AI, Lucy Guo, transakcja kupna przez Metę. Stać ją było na niedawny zakup rezydencji w Hollywood Hills w Los Angeles za około 30 mln dol.