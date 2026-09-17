Inicjatorem planu powołania organu nadzorującego i regulującego branżę AI, wzorowanego na Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), instytucji monitorującej rynek finansowy, był Demis Hassabis, główny naukowiec Google'a odpowiadający za sztuczną inteligencję i szef DeepMind AI.

Reklama Reklama

Zuckerberg, Musk i Huang przeciwko regulatorowi rynku AI

Powodem, dla którego Zuckerberg, Musk i Huang mieli nie zgadzać się na propozycję Hassabisa i innych ekspertów branży, była obawa, że wdrożenie nowych regulacji i powołanie stosownego ciała nadzorującego scementuje przewagę trzech wiodących obecnie laboratoriów sztucznej inteligencji – OpenAI, Anthropica i należącego do Google'a DeepMind – relacjonuje magazyn.

AITrzej miliarderzy rozmawiali na ten temat z Trumpem osobno. Po tych spotkaniach prezydent nie podjął kroków, by wprowadzić w życie plan powołania regulatora.

Zuckerberg napisał we wtorek długi post na platformie X, w którym minimalizował ryzyko związane z szybkimi postępami w pracach nad sztuczną inteligencją i podkreślił, że zajmujące się nią firmy mogą same się regulować, a także nie muszą koordynować między sobą takich działań.

Huang ocenił, że założenie, iż trzeba wybierać między szybkością rozwoju AI a bezpieczeństwem tych systemów, jest „fałszywe”, ponieważ można osiągnąć jedno i drugie w tym samym czasie. Uznał, że sektor nie potrzebuje własnych „praw”, a kwestie bezpieczeństwa rozwiążą siły wolnego rynku.

Elon Musk zmienia stanowisko w sprawie zagrożeń związanych z AI

Takie samo stanowisko przyjął początkowo Musk, ale – jak zwraca uwagę „Forbes” – gdy szef Anthropic Dario Amodei ostrzegł w miniony weekend, że szybki rozwój AI może stanowić kolosalne zagrożenie, w związku z czym trzeba spowolnić tempo rozwoju nowych modeli, Musk napisał: „Dario ma rację”.

Niemniej, w odróżnieniu od OpenAI i Anthropica, kontrolowana przez Muska firma xAI nie przedstawiła żadnych planów spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją ani podjęcia współpracy w tej kwestii z innymi laboratoriami – zauważa magazyn.

Szef OpenAI i Huang mają wziąć udział w oficjalnej kolacji, jaką Trump wyda w przyszłym tygodniu na cześć chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Mimo że prezydent odrzucał ostatnio wszelkie wezwania do spowolnienia rozwoju AI i objęcia sektora nowymi przepisami, minister finansów USA Scott Bessent oznajmił, że administracja Trumpa jest „otwarta na dyskusje w sprawie unikania wspólnych zagrożeń” w sferze AI – podaje „Forbes”.