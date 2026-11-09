Materiał powstał we współpracy z Orange Polska

Jakie są najważniejsze trendy, dotyczące wykorzystania technologii przez małe firmy?

Widać, że mali przedsiębiorcy wykazują coraz większą potrzebę kontaktu online ze światem, zarówno ze swoimi klientami, jak i z instytucjami. Z kolei polski rynek telekomunikacyjny jest ciekawy, ale bardzo konkurencyjny. Mamy jedne z najtańszych usług w Europie. To wymaga od operatorów bardzo dużej uwagi pod względem value proposition dla klientów. Chodzi o to, aby zadowolić klienta jakością i dostępnością usług czy odpowiednim serwisem, równocześnie dbając o swój biznesowy wzrost.

Wyzwaniem dla małych firm jest to, co się dzieje teraz. Technologia staje się odpowiedzią na ich potrzeby niezwiązane z branżą telekomunikacyjną. Dlatego to, co przygotowaliśmy dla klientów, wykracza poza branżę telekomunikacyjną.

W jaką stronę? Czy macie do tego kompetencje?

Od wielu lat Orange Polska rozwija drugą bardzo mocną nogę, czyli usługi ICT i usługi IT. Jesteśmy trzecią największą grupą kapitałową na rynku IT w Polsce.

Jednocześnie do tej pory nie mieliśmy sposobności stworzenia dla małych przedsiębiorstw usług, które wykraczałyby poza zagadnienia typowo telekomunikacyjne i pomogłyby im funkcjonować i rozwijać się na rynku.

Jednak w krótkim czasie połączyły się cztery istotne elementy, które sprawiły, że także małym przedsiębiorstwom możemy już zaproponować nowe usługi. Pierwszym z tych czterech elementów była nasza strategia, którą zdefiniowaliśmy kilka lat temu. Zainspirowała nas Bożena Leśniewska, ówczesna szefowa B2B. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy być czymś więcej niż tylko operatorem telekomunikacyjnym. Drugi element to potrzeby małych przedsiębiorców. Oni są w ogromnym stopniu obciążeni codziennymi obowiązkami i czynnościami, na przykład administracyjnymi.

Trzeci element to technologia. Odkąd pojawiła się AI, technologia umożliwia szybką i relatywnie tanią odpowiedź na potrzeby małych przedsiębiorców. Czwartym elementem jest otwartość małych przedsiębiorców na absorpcję nowych technologii. Badania wykazały, że aż 83 proc. z nich jest na to gotowych.

Jak te wszystkie elementy złożyły się na konkretną usługę, którą państwo proponują, czyli usługę Cyfrowa Firma?

To jest zestaw narzędzi. Platforma, na której mały przedsiębiorca uruchamia własnych asystentów AI, Pracowników AI. W pierwszym kroku proponujemy czterech takich pracowników – Asystenta AI, Marketera AI, Handlowca AI i Finansistę AI.

Chodzi o to, żeby mieć wsparcie ze strony technologii szybko i przy naprawdę niskich kosztach. Mało tego – bez potrzeby podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania AI

Co potrafią ci Pracownicy AI? Zacznijmy od Asystenta AI.

Usługi Asystenta AI do końca tego roku proponujemy za darmo, żeby klienci mogli przetestować, czy ten pracownik AI spełnia ich oczekiwania. Sporządza on notatki wewnętrzne w firmie, czyli nagrywa spotkania, tworzy podsumowania z tych spotkań, kolportuje je między pracownikami firmy. Po jakimś czasie wyłapuje kluczowe elementy z tych notatek i przypomina na przykład terminy, do których ktoś się zobowiązał. Druga ważna funkcjonalność tego pracownika AI to archiwizowanie dokumentów. Asystent przypomina o tym, kiedy się kończy umowa, że należy podpisać aneks i tak dalej.

A Marketer AI?

Ten pracownik AI jest linkowany z profilem firmy na Google’u, gdzie na bieżąco monitoruje opinie klientów. Na Google’u robi podsumowania, proponuje odpowiedzi na każdy z komentarzy, także tych negatywnych. Co ważne, pracownicy AI niczego nie wyślą poza firmę bez finalnego zatwierdzenia właściciela. Podkreślę, że cały zestaw Cyfrowej Firmy będziemy bardzo dynamicznie rozwijać. Czyli nie będziemy myśleć tylko o tym, w jaki sposób dodawać kolejnych pracowników, ale też o tym, jak rozwijać ich obecne umiejętności.

Zostali nam Finansista AI i Handlowiec AI.

Finansista AI pomaga zaprojektować przepływy finansowe. Inaczej mówiąc, prognozuje, na ile wystarczy gotówki w firmie, czy pomaga zaprojektować wydatki. To na tę chwilę proste funkcjonalności, ale będziemy je mocno rozwijali. Z kolei Handlowiec AI pomaga przedsiębiorcy przygotować ofertę, skomunikować się z klientem, wysłać tę ofertę dalej, przyjąć informację zwrotną od klienta, skorygować ofertę i dalej poprowadzić cały kontakt z klientem aż do momentu zamknięcia procesu sprzedaży. Druga funkcjonalność to propozycja odpowiedzi np. na zapytania ofertowe, które trafiają do firmy. Handlowiec AI analizuje zapytania i proponuje odpowiedzi do klientów. Poza tym, widząc wszystkie interakcje z klientami, także w zakresie obsługi posprzedażowej klienta, proponuje właścicielowi i pracownikom w małym przedsiębiorstwie plan pracy na kolejny tydzień. Podpowiada, czym się powinni zająć, w jakiej kolejności i dlaczego.

W jaki sposób te narzędzia AI „uczą się” firmy?

Pracownicy Cyfrowej Firmy uczą się codziennie. Pomiędzy nimi zachodzą interakcje. Na przykład Asystent AI wie, co robi Handlowiec AI. Z kolei Handlowiec AI ma wiedzę, czy pojawił się jakiś wątek sprzedażowy podczas spotkania wewnętrznego. Ten ekosystem ciągle się uczy. Tylko początek może być nieco skomplikowany, trzeba między innymi zeskanować dokumenty dotyczące firmy.

Czy działanie narzędzi AI jest bezpieczne dla firmy?

Wszystkie rozwiązania są usadowione w przestrzeni europejskiej i objęte bardzo restrykcyjnymi w telekomunikacji procesami cyberbezpieczeństwa. Jest to bezpieczne narzędzie, jak wszystkie procesy i narzędzia w branży telekomunikacyjnej.

Czy trzeba być abonentem Orange Polska, żeby funkcjonować w ramach Cyfrowej Firmy?

Nie. Ta oferta jest skierowana do wszystkich małych przedsiębiorstw w Polsce, bez względu na to, czy są klientami Orange.

Wspomniał pan o atrakcyjnej stronie kosztowej. Czyli jakiej?

Start dla przedsiębiorców jest bardzo atrakcyjny. Tak jak wspomniałem, z umiejętności Asystenta AI mogą korzystać do końca roku za 0 zł – to oferta dla klientów Orange. Ale każdy może korzystać za darmo przez pierwsze siedem dni z umiejętności każdego pracownika AI. Usługę rozliczamy w subskrypcji. To znany, lubiany i łatwy model. Na każdym etapie informujemy klientów, kiedy opłaty zaczną być naliczane. Mamy tu pełną transparentność. Jeżeli chodzi o ceny, to podstawowe umiejętności Asystenta AI i Marketera AI kosztują 29 zł netto miesięcznie, a pozostali pracownicy i bardziej zaawansowane funkcjonalności to koszt 49 zł netto miesięcznie.

Materiał powstał we współpracy z Orange Polska