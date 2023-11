Przystanek i paczkomat zasilane słońcem. Krakowski start-up łączy siły z gigantem

SEEDiA i InPost to krakowskie firmy. Gigant, zarządzany przez znanego binzesmena Rafała Brzoskę, połączył siły ze start-upem Piotra Hołubowicza i Artura Racickiego, by zaproponować samorządom innowacyjne rozwiązanie. Na pierwszą z lokalizacji tego projektu wybrano gminę Nędza w woj. śląskim. Nie przez przypadek. To bowiem rodzinne strony Brzoski.

Reklama

Reklama

SEEDiA to start-up specjalizujący się w produkcji solarnej małej architektury miejskiej. Opracowuje m.in. wiaty autobusowe. Integracja tego rozwiązania z maszyną paczkową InPostu ma – według obu firm – umożliwić efektywną dostawę paczek, jednocześnie wspierając środowisko naturalne. Wiata wyposażona jest w cztery panele solarne (o łącznej powierzchni ponad 5 mkw.), dzięki czemu przekazuje 79 proc. wygenerowanej zielonej energii na zasilanie automatu paczkowego. W efekcie urządzenie to jest praktycznie w pełni zasilane z wiaty autobusowej. Co ciekawe, pozostałe 21 proc. energii przeznaczone jest na potrzeby użytkowników: np. oświetlenie, zasilanie gniazda USB czy ładowarki indukcyjnej.

Czytaj więcej Globalne Interesy Amazon ma coraz większy problem. Psy uwzięły się na jego kurierów Rośnie liczba dostawców produktów zakupionych za pośrednictwem Amazona, których pogryzły psy i nie otrzymali potem żadnej pomocy ze strony koncernu, w tym wsparcia prawnego. Gigant e-handlu nie uważa kurierów ich za swoich pracowników.

W krakowskim start-upie wyliczają, że panele fotowoltaiczne w pierwszej lokalizacji produkują 680 kWh czystej energii, co przekłada się na redukcję śladu węglowego o aż 322 kg CO2 rocznie.

Zespoły badawczo-rozwojowe obu firm nad nowatorskim przedsięwzięciem pracowały niemal rok. Teraz SEEDiA i InPost liczą, że po przystankowo-paczkomatowe kombo sięgną kolejne małe miasteczka i wsie. Spółki już zaplanowały wdrożenia w Kielcach oraz gminie Słupno w centralnej Polsce.