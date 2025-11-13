AI zrobi rewolucję w polskich przetargach? Ma pomóc wygrywać

Minerva to jedna z pierwszych w Europie platform, która z pomocą AI upraszcza udział firm w przetargach publicznych. Algorytmy analizują dane z ponad tysiąca źródeł, wyszukują i profilują oferty, a także wspierają przygotowanie dokumentacji. Jak twierdzą w spółce, dzięki tym algorytmom przedsiębiorstwa mogą poczuć się tak, jak gdyby zyskały superwydajnego współpracownika, który przejmuje żmudne i powtarzalne zadania, uwalniając czas pracowników na strategię, negocjacje i rozwój biznesu.

– Naszym celem od początku było stworzenie rozwiązania AI, które nie tylko analizuje dane, ale naprawdę rozumie potrzeby użytkowników. Minerva uczy się na historii każdego klienta i dopasowuje swoje rekomendacje do jego specyfiki, dzięki czemu nawet konkurencyjne firmy zachowują swoje unikalne przewagi. W praktyce to technologia, która nie wyrównuje rynku, tylko wynosi każdego gracza na wyższy poziom – przekonuje Piotr Gerke.

Wiktor Gaweł podkreśla natomiast, że przetargi publiczne odpowiadają za ogromną część europejskiej gospodarki, ale jednocześnie pozostają jednym z najbardziej nieucyfrowionych procesów. – Minerva zmienia to podejście, czyniąc dostęp do kontraktów łatwiejszym i bardziej transparentnym. Wierzymy, że Europa może budować globalnych liderów technologii, a naszą ambicją jest dołączyć do tego grona jako pierwszy unicorn w tej branży – dodaje.

AI obniża barierę wejścia

W poznańskim start-upie mówią wprost: skuteczność tego projektu można zmierzyć. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach działania platformy, która analizuje ponad 5000 przetargów w całej Europie, firmy korzystające z Minervy wygrały 383. Co więcej, założyciele przekonują, iż żaden z dotychczasowych klientów spółki nie zrezygnował z usługi (a firma podpisuje średnio dwóch nowych klientów dziennie). Perspektywy są obiecujące, bo rynek zamówień publicznych odpowiada za 20 proc. PKB Unii Europejskiej, ale dotychczas był zdominowany przez duże podmioty, teraz zaś, m.in. właśnie dzięki AI i rozwiązaniom jak Minerva, bariera wejścia na niego będzie obniżona. Wiele mniejszych podmiotów w efekcie będzie w stanie startować w przetargach, które wcześniej były poza ich zasięgiem. W start-upie podkreślają, że chcieliby zwiększyć liczbę firm aktywnie uczestniczących w przetargach w UE z obecnych 3,5 mln do nawet 15 mln i przekonują, że przyczyniłoby się to do większej transparentności, mniejszego ryzyka korupcji i efektywniejszego wykorzystania środków publicznych.

Choć Minerva zrodziła się w Poznaniu, od początku myśli globalnie. Dziś z jej technologii korzystają klienci już w trzech krajach europejskich (m.in. w Niemczech i Szwecji), a klienci zagraniczni stanowią 2 proc. wszystkich użytkowników i generują 5 proc. przychodów spółki.