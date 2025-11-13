AI zrobi rewolucję w polskich przetargach? Ma pomóc wygrywać

Aktualizacja: 14.11.2025 02:47 Publikacja: 13.11.2025 19:44
W start-upie Minerva wyliczyli, że już pomogli wygrać firmom przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł
Foto: Adobe Stock
Maciej Stoiński, Piotr Gerke i Wiktor Gaweł pracują nad projektem, który ma potencjał, by zrewolucjonizować rynek zamówień publicznych. Pomóc im ma w tym sztuczna inteligencja. Stworzone przez rodzinny start-up Minerva rozwiązanie automatyzuje analizę przetargów, przyspieszając procesy nawet dziewięciokrotnie i redukując 90 proc. pracy administracyjnej po stronie firm. Zbudowana przez Stoińskiego i Gawła platforma zdobyła już 115 klientów, w tym globalne marki takie jak Iron Mountain (ekspert w bezpieczeństwie danych), Lafrentz (specjalizuje się w budownictwie i projektach energetycznych) oraz Hebu Medical (producent narzędzi chirurgicznych), a ostatnio skusiła inwestorów.
Poznańska spółka, działająca na rynku raptem od stycznia, szybko rośnie. W start-upie Minerva wyliczyli, że już pomogli wygrać firmom przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł, a wartość ich projektu, który digitalizuje rynek zamówień publicznych, sięgnęła 100 mln zł. Cele są ambitne, bo założyciele chcą osiągnąć status europejskiego jednorożca w ciągu najbliższych trzech lat. Wizję mogą pomóc zrealizować inwestorzy – jednego Minerva pozyskała właśnie kilka tygodni temu. Chodzi o fiński fundusz Open Ocean VC, który wspiera również rozwój rodzimego Booksy.
– Różnica między startupami często nie polega na pomyśle, ale na tym, czy masz klientów, czy ich nie masz. My mamy – i to takich, którzy wygrywają realne kontrakty. To najlepszy dowód, że Minerva odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku – podkreśla Maciej Stoiński.
Czytaj więcej
Rozwijany w Dolinie Krzemowej od niespełna trzech miesięcy start-up Macieja Szymczyka trafił pod...
Minerva to jedna z pierwszych w Europie platform, która z pomocą AI upraszcza udział firm w przetargach publicznych. Algorytmy analizują dane z ponad tysiąca źródeł, wyszukują i profilują oferty, a także wspierają przygotowanie dokumentacji. Jak twierdzą w spółce, dzięki tym algorytmom przedsiębiorstwa mogą poczuć się tak, jak gdyby zyskały superwydajnego współpracownika, który przejmuje żmudne i powtarzalne zadania, uwalniając czas pracowników na strategię, negocjacje i rozwój biznesu.
– Naszym celem od początku było stworzenie rozwiązania AI, które nie tylko analizuje dane, ale naprawdę rozumie potrzeby użytkowników. Minerva uczy się na historii każdego klienta i dopasowuje swoje rekomendacje do jego specyfiki, dzięki czemu nawet konkurencyjne firmy zachowują swoje unikalne przewagi. W praktyce to technologia, która nie wyrównuje rynku, tylko wynosi każdego gracza na wyższy poziom – przekonuje Piotr Gerke.
Wiktor Gaweł podkreśla natomiast, że przetargi publiczne odpowiadają za ogromną część europejskiej gospodarki, ale jednocześnie pozostają jednym z najbardziej nieucyfrowionych procesów. – Minerva zmienia to podejście, czyniąc dostęp do kontraktów łatwiejszym i bardziej transparentnym. Wierzymy, że Europa może budować globalnych liderów technologii, a naszą ambicją jest dołączyć do tego grona jako pierwszy unicorn w tej branży – dodaje.
W poznańskim start-upie mówią wprost: skuteczność tego projektu można zmierzyć. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach działania platformy, która analizuje ponad 5000 przetargów w całej Europie, firmy korzystające z Minervy wygrały 383. Co więcej, założyciele przekonują, iż żaden z dotychczasowych klientów spółki nie zrezygnował z usługi (a firma podpisuje średnio dwóch nowych klientów dziennie). Perspektywy są obiecujące, bo rynek zamówień publicznych odpowiada za 20 proc. PKB Unii Europejskiej, ale dotychczas był zdominowany przez duże podmioty, teraz zaś, m.in. właśnie dzięki AI i rozwiązaniom jak Minerva, bariera wejścia na niego będzie obniżona. Wiele mniejszych podmiotów w efekcie będzie w stanie startować w przetargach, które wcześniej były poza ich zasięgiem. W start-upie podkreślają, że chcieliby zwiększyć liczbę firm aktywnie uczestniczących w przetargach w UE z obecnych 3,5 mln do nawet 15 mln i przekonują, że przyczyniłoby się to do większej transparentności, mniejszego ryzyka korupcji i efektywniejszego wykorzystania środków publicznych.
Czytaj więcej
Premier Edi Rama, który szykuje się do czwartej kadencji, ogłosił, że w skład gabinetu wejdzie n...
Choć Minerva zrodziła się w Poznaniu, od początku myśli globalnie. Dziś z jej technologii korzystają klienci już w trzech krajach europejskich (m.in. w Niemczech i Szwecji), a klienci zagraniczni stanowią 2 proc. wszystkich użytkowników i generują 5 proc. przychodów spółki.
– Rozwijamy się razem z naszymi klientami, którzy coraz częściej zapraszają nas do wspólnych projektów w innych krajach Europy. To dla nas naturalny kierunek – pokazujemy, że polska technologia może skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku – zaznacza Maciej Stoiński.
Wśród klientów Minerva ma podmioty z wielu branż – od budownictwa, przez medycynę, po usługi cyfrowe. Z kolei na swoim pokładzie, oprócz założycieli, start-up ma zespół składający się ze specjalistów z obszaru data science, AI i product designu. Nie jest jednak jedynym nad Wisłą, który zaprzągł sztuczną inteligencję do przetargów.
Podobny projekt realizuje była wiceminister nauki, Anna Budzanowska. Jej start-up TenderPro stworzył agenta AI – ten, analizując historię postępowań, w których uczestniczyli wykonawcy oraz dane o ich wcześniejszych praktykach, potrafi wyszukać przetargi pasujące do ich profilu, zbadać dokumentację, a nawet wyeliminować błędy formalne. Finalnie bot ocenia szanse na wygraną. To na tyle perspektywiczne rozwiązanie, że w projekt byłej minister zainwestował niedawno fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.
Z kolei w Dolinie Krzemowej start-up Macieja Szymczyka, od ub. r. działając pod skrzydłami Y Combinator, stara się z jednej strony pomóc amerykańskim producentom zbrojeniowym, a z drugiej zwiększyć efektywność przetargów w sektorze obronnym. Ten student UC Berkeley i jego start-up SalesPatriot chce przy pomocy tzw. agentów sztucznej inteligencji wspierać firmy z tej branży, by były w stanie szybciej znajdować przetargi publikowane przez Departament Obrony.
Warto dodać, że Szymczyk to uczestnik funduszu stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski, dzięki któremu podjął studia w ramach ultraselektywnego programu Management, Entrepreneurship & Technology (MET) na UC Berkeley.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Maciej Stoiński, Piotr Gerke i Wiktor Gaweł pracują nad projektem, który ma potencjał, by zrewolucjonizować rynek zamówień publicznych. Pomóc im ma w tym sztuczna inteligencja. Stworzone przez rodzinny start-up Minerva rozwiązanie automatyzuje analizę przetargów, przyspieszając procesy nawet dziewięciokrotnie i redukując 90 proc. pracy administracyjnej po stronie firm. Zbudowana przez Stoińskiego i Gawła platforma zdobyła już 115 klientów, w tym globalne marki takie jak Iron Mountain (ekspert w bezpieczeństwie danych), Lafrentz (specjalizuje się w budownictwie i projektach energetycznych) oraz Hebu Medical (producent narzędzi chirurgicznych), a ostatnio skusiła inwestorów.
Kolejny polski sukces w globalnym konkursie technologicznym. Filip Budny z Politechniki Warszawskiej zdobył pres...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Polacy stworzyli technologię, która ma zapobiec mikrouszkodzeniom zębów i kosztownym zabiegom. Może być rewolucj...
Lubelski start-up EduCat opracował rozwiązanie, które ułatwia podejmowanie prestiżowych studiów poza Polską. Rod...
Zespół rodzimych naukowców, we współpracy z inwestorami, chce pokonać problem, z którym zmaga się dziś 5 proc. E...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Polskie boty biorą się za badania obrazowe – analizują m.in. wyniki tomografii komputerowej i skany MRI mózgu. D...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas