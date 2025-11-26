Organizowany w Bydgoszczy 6 i 7 grudnia HackNation 2025 to pierwszy ogólnopolski hackathon wdrożeniowy realizowany przez administrację publiczną i dla jej potrzeb, a nie tylko konkurs na śmiałe pomysły, które i tak trafią „do szuflady”.

Jest to inicjatywa, która po raz pierwszy w tak szerokiej skali połączy młodych polskich innowatorów z instytucjami publicznymi. Podczas intensywnej 24-godzinnej pracy zespołowej, uczestnicy hackathonu zmierzą się z wyzwaniami przygotowanymi przez ministerstwa i inne instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa. Celem wypracowanych rozwiązań ma być poprawa jakości usług dla obywateli, jak i funkcjonowania administracji publicznej.

Prawdziwe rozwiązania, a nie efektowny prototyp

– HackNation nie ma być tylko dobrą zabawą – podkreśla wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. – To wydarzenie o charakterze wdrożeniowym. Dajemy uczestnikom do rozwiązania konkretne wyzwania i problemy oraz otwieramy przed nimi drzwi umożliwiające zastosowanie wypracowanych rozwiązań. Nie chodzi nam więc o efektowny prototyp, ale o rozwiązania, systemy czy aplikacje, które mogą trafić do urzędów i spółek – dodaje.

HackNation to świetna okazja dla startupów, zespołów produktowych i ludzi technologii, którzy chcą szybko przetestować swój pomysł na dużej, realnej grupie wyzwań, wejść we współpracę z państwem bez tony formalności oraz sprawdzić swoje rozwiązanie w trudnym, ale niezwykle perspektywicznym środowisku instytucji publicznych.

– Prawa autorskie będą przekazywane wyłącznie w przypadku tych zwycięskich projektów, które wymagają tego do ich wdrożenia. Chcemy mieć możliwość legalnie rozwijać rozwiązania, które trafią do użytku publicznego. Nie wszystkie zadania będą tego wymagały. Wszystko będzie jasno opisane w regulaminie przed startem wydarzenia – wyjaśnia Krystian Olchowik, dyrektor Departamentu GovTech w Ministerstwie Cyfryzacji.

Od AI w walce z przemytem po algorytm dla CPK

Organizatorzy HackNation 2025 przedstawili zestaw wyzwań, z którymi zmierzą się uczestnicy i uczestniczki wydarzenia. Każde z nich pochodzi bezpośrednio od instytucji publicznych lub spółek Skarbu Państwa i odpowiada na konkretne potrzeby administracji. Pula nagród za każde zadanie to 25 tys. zł – na rozwój projektu, walidację lub dalsze prace. Kluczowy cel hackathonu to wdrożenie najlepszych rozwiązań.

Wśród zadań znalazł się „Cyfrowy nieśmiertelnik”, zaproponowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. To wyzwanie skierowane do tych, którzy chcą stworzyć technologię ratującą życie strażaków – nawet tam, gdzie nie działa sieć ani GPS.

Centralny Port Komunikacyjny zaproponował zadanie „Chmura pod kontrolą” – na podstawie zestawu specjalistycznych danych uczestnicy mają stworzyć algorytm usprawniający strukturę ruchu powietrznego.

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce przewidywać przyszłość. W zadaniu „Scenariusze jutra” uczestnicy mają za zadanie opracowanie technologii, która pomoże prognozować zmiany geopolityczne i społeczne.

Ministerstwo Cyfryzacji – główny organizator HackNation 2025 – przygotowało wyzwanie „Odnalezione zguby”. Uczestnicy mają zaprojektować rozwiązanie, dzięki któremu odzyskiwanie utraconych przez obywateli przedmiotów stanie się szybsze i prostsze dzięki wykorzystaniu otwartych danych.

Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na analizę obrazu i danych. W zadaniu „Zobacz to, czego nie widać” uczestnicy połączą te dwa światy, by dostarczyć nowe rozwiązania dla przemysłu wydobywczego.

Od Krajowej Administracji Skarbowej pochodzą aż dwa zadania. Pierwsze – „Wyszukiwarka anomalii” – ma na celu analizę cyfrowych plików i wykrywanie nietypowych schematów na granicy. Drugie dotyczy nadzoru nad legalnością zakładów wzajemnych prowadzonych w internecie.

HackNation 2025 odbędzie się w dniach 6–7 grudnia 2025 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Bezpłatna rejestracja trwa do 30 listopada przez stronę www.hacknation.pl

Materiał Promocyjny