Jeff Bezos znów u steru. Poprowadzi rewolucyjny start-up AI

To pierwsza operacyjna rola Jeffa Bezosa od czasu odejścia z Amazona w lipcu 2021 r. Firma, nazwana Project Prometheus , zebrała już 6,2 mld dol. finansowania, częściowo od Amazona, co czyni ją jednym z najlepiej dofinansowanych start-upów na wczesnym etapie na świecie – podaje „New York Times”, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Bezos podbiera specjalistów od AI firmom OpenAI i Meta

Firma chce wykorzystać AI do tworzenia komputerów, pojazdów czy technologii kosmicznych. Dzięki nowemu start-upowi Jeff Bezos wchodzi na coraz bardziej zatłoczony rynek sztucznej inteligencji, na którym mniejsze firmy próbują przebić się nowym oprogramowaniem i produktami, rywalizując z gigantami branży, takimi jak wspierane przez Microsoft OpenAI, Meta czy Google.

Razem z Bezosem współzarządzającym Project Prometheus będzie Vik Bajaj, fizyk i chemik, który blisko współpracował z Sergeyem Brinem w Google X, znanym jako „moonshot factory”. Projekt Prometheus zatrudnił już niemal 100 pracowników, w tym naukowców z najlepszych zespołów AI – OpenAI, DeepMind i Meta.

Jeff Bezos jest już zaangażowany w wiele przedsięwzięć, z których oprócz Amazona, najbardziej znana jest rywalizująca ze SpaceX Elona Muska firma Blue Origin, zajmująca się wystrzeliwaniem rakiet kosmicznych. Pełni tam jednak wyłącznie funkcję udziałowca, a nie zarządzającego operacyjnie. Poprzez Bezos Expeditions multimiliarder (z majątkiem rzędu ćwierć biliona dolarów znajduje się w pierwszej trójce najbogatszych ludzi) inwestuje też długoterminowo w start-upy na wczesnym etapie rozwoju, co może przynieść ogromne zwroty, jeśli technologie się przyjmą. Jego inwestycje związane z AI obejmują robotykę, chipy AI, usługi danych i inteligentne wyszukiwarki.