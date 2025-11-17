Jeff Bezos znów u steru. Poprowadzi rewolucyjny start-up AI

Aktualizacja: 17.11.2025 22:39 Publikacja: 17.11.2025 19:27
Jeff Bezos znów będzie bezpośrednio zarządzał firmą. To start-up związany z AI
To pierwsza operacyjna rola Jeffa Bezosa od czasu odejścia z Amazona w lipcu 2021 r. Firma, nazwana Project Prometheus , zebrała już 6,2 mld dol. finansowania, częściowo od Amazona, co czyni ją jednym z najlepiej dofinansowanych start-upów na wczesnym etapie na świecie – podaje „New York Times”, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.
Firma chce wykorzystać AI do tworzenia komputerów, pojazdów czy technologii kosmicznych. Dzięki nowemu start-upowi Jeff Bezos wchodzi na coraz bardziej zatłoczony rynek sztucznej inteligencji, na którym mniejsze firmy próbują przebić się nowym oprogramowaniem i produktami, rywalizując z gigantami branży, takimi jak wspierane przez Microsoft OpenAI, Meta czy Google.
Razem z Bezosem współzarządzającym Project Prometheus będzie Vik Bajaj, fizyk i chemik, który blisko współpracował z Sergeyem Brinem w Google X, znanym jako „moonshot factory”. Projekt Prometheus zatrudnił już niemal 100 pracowników, w tym naukowców z najlepszych zespołów AI – OpenAI, DeepMind i Meta.
Jeff Bezos jest już zaangażowany w wiele przedsięwzięć, z których oprócz Amazona, najbardziej znana jest rywalizująca ze SpaceX Elona Muska firma Blue Origin, zajmująca się wystrzeliwaniem rakiet kosmicznych. Pełni tam jednak wyłącznie funkcję udziałowca, a nie zarządzającego operacyjnie. Poprzez Bezos Expeditions multimiliarder (z majątkiem rzędu ćwierć biliona dolarów znajduje się w pierwszej trójce najbogatszych ludzi) inwestuje też długoterminowo w start-upy na wczesnym etapie rozwoju, co może przynieść ogromne zwroty, jeśli technologie się przyjmą. Jego inwestycje związane z AI obejmują robotykę, chipy AI, usługi danych i inteligentne wyszukiwarki.
Jakie to przedsięwzięcia? To choćby Figure AI, start-up robotyczny, który buduje humanoidalne roboty wspierane przez AI. Jego celem jest wykonywanie zadań fizycznych, w tym tych trudnych lub ryzykownych, np. w fabrykach czy magazynach dzięki inteligentnym robotom. Physical Intelligence to także start-up robotyczny, który tworzy „ogólnego przeznaczenia” AI dla robotów. Skild AI zaś to firma, która buduje „mózgi robotów”, czyli systemy AI, które można zintegrować z różnymi maszynami. Docelowo ma to być uniwersalny system, który pozwala maszynom uczyć się i adaptować, co wiąże się z dążeniem do ogólnej sztucznej inteligencji (AGI).
Bezos Expeditions zainwestował też 72 mln dol. w Toloka – firmę koncentrującą się na dostarczaniu danych do treningu modeli AI przez ludzi („human-in-the-loop”). Toloka pomaga trenować i oceniać modele AI za pomocą sieci ekspertów-ludzi, co jest kluczowe w niektórych zastosowaniach AI. Z kolei Tenstorrent to start-up produkujący układy scalone (chipy) zaprojektowane pod potrzeby AI, które mają być tańsze lub alternatywne dla procesorów np. Nvidii. Bezos ma też udziały w Perplexity AI, która prowadzi wyszukiwarkę-chatbota, rywala dla Gemini Google czy ChatGPT od OpenAI.
