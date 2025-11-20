Reklama
Huawei Startup Challenge wesprze rolnicze innowacje

Rozpoczął się nabór do jubileuszowej, piątej edycji Huawei Startup Challenge. W tym roku konkurs koncentruje się na technologiach, które mogą zrewolucjonizować polskie rolnictwo.

Publikacja: 20.11.2025 17:04

Huawei podkreśla, że konkurs to więcej niż rywalizacja. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie mentorów, dostęp do sieci kontaktów oraz możliwość współpracy z partnerami branżowymi

Foto: Huawei Startup Challenge

Zuzanna Świerczek

Huawei Startup Challenge od pięciu lat łączy młodych innowatorów, ekspertów i liderów biznesu. Tym razem uczestnicy staną przed wyzwaniami sektora rolno-spożywczego. Edycja powstaje we współpracy z Youth Business Poland, a na laureatów czekają nagrody w wysokości 150 tys., 100 tys. i 50 tys. zł.

Technologie, które mają zmienić polskie rolnictwo

Organizatorzy w tej edycji poszukują projektów odpowiadających na najpilniejsze wyzwania sektora rolno-spożywczego: od inteligentnych systemów monitoringu upraw (IoT, drony, czujniki), przez precyzyjne zarządzanie wodą i nawozami, po narzędzia AI wspierające procesy produkcji, przetwórstwa i logistyki żywności. Szczególny nacisk położono na:

• rolnictwo precyzyjne,

• zwiększanie odporności na zmiany klimatyczne,

• ograniczanie strat wody, energii i żywności,

• transparentność łańcucha dostaw,

• rozwiązania wpisujące się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Ważnym kryterium pozostaje praktyczność rozwiązania i jego realny wpływ na zrównoważony rozwój sektora.

– Rolnictwo to nasza przyszłość i filar bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a jednocześnie sektor stojący dziś przed największymi wyzwaniami od dekad. Światowy rynek agritech rośnie o ponad 12 proc. rocznie, a technologia staje się kluczową odpowiedzią na kryzys klimatyczny i rosnące potrzeby żywnościowe. Do 2050 r. globalna produkcja żywności musi zwiększyć się o 60 proc., przy jednoczesnym spadku emisji z rolnictwa. To ogromna presja – ale i ogromna szansa na innowacje – podkreśla Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland. Według Migonia polskie zespoły deep-tech mają duży potencjał, ale potrzebują narzędzi i partnerów, by wejść na globalny rynek. – Huawei Startup Challenge jest właśnie takim impulsem: daje startupom dostęp do ekspertów, partnerów i narzędzi niezbędnych do skalowania. Dlatego ta edycja ma wyjątkowe znaczenie – dodaje.

„Coś więcej niż rywalizacja”

Huawei podkreśla, że konkurs to więcej niż rywalizacja. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie mentorów, dostęp do sieci kontaktów oraz możliwość współpracy z partnerami branżowymi. Każda edycja koncentruje się na innych obszarach ważnych społecznie i odpowiadających na środowiskowe potrzeby. W poprzednich latach uczestnicy tworzyli rozwiązania m.in. dla zdrowia, zielonej energii czy ochrony środowiska.

– Od pięciu lat w ramach Huawei Startup Challenge wspieramy rozwój polskich innowacji. Z roku na rok obserwujemy rosnący potencjał i kreatywność startupów, które biorą udział w wyzwaniu. To ogromna satysfakcja widzieć, że nasze działania realnie przyczyniają się do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce, poprzez promocję konkretnych, nowatorskich rozwiązań – podkreśla Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Jak dodaje, jubileuszowa edycja, skupiona na rolnictwie i bezpieczeństwie żywności, to odpowiedź na jeden z najważniejszych wyzwań gospodarczych.

Nabór już ruszył

Zgłoszenia w konkursie można przesyłać do 20 lutego 2026 r. Dziesięć najlepszych zespołów zaprezentuje się podczas gali finałowej, a trzy z nich otrzymają nagrody finansowe.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Źródło: rp.pl

Firmy startupy Huawei

