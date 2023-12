Chwila zamiast wielu wizyt u lekarzy. Polskie urządzenie dokładnie zbada serce

Kompleksowa diagnoza chorób serca w tym przewlekłej niewydolności serca wymaga obecnie przeprowadzenia wielu badań i odbycia kilku wizyt lekarskich. Czas do diagnozy to średnio około 4 tygodnie. Intencją EFM jest, aby przy wykorzystaniu jej innowacyjnego systemu proces skutecznej i kompleksowej diagnozy chorób serca skrócić do ok. 30 minut. W polskiej firmie podkreślają, iż szybka i kompletna diagnoza pozwala lekarzowi zastosować odpowiednie zalecenia i wdrożyć skuteczne leczenie.

Twórcy technologii o nazwie Mudisocard liczą, że w nieodległej przyszłości uda im się wyjść z tym rozwiązaniem w świat. Przed rozpoczęciem szerokiej sprzedaży spółkę czekają jednak certyfikacja i pilotaże.

Ekspansja polskiego start-upu

Prezesem i główny udziałowcem warszawskiej spółki EFM jest Miłosz Jamroży. Z wykształcenia lekarz, inżynier, pełnił kierownicze stanowiska w spółkach notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych oraz NewConnect, jak: Genomtec, Medinice i Nestmedic. Łącząc doświadczenia biznesowe i naukowe zdecydował się stworzyć nowe przedsięwziecie – tak pod koniec ub.r. powstało EFM. Choć motywacji do rozwoju głównego projektu spółki (systemu Mudisocard) należy szukać dużo wcześniej.

– W 2013 r. obroniłem na Politechnice Warszawskiej doktorat dotyczący wykorzystania teorii chaosu w diagnostyce niewydolności serca. Przez kolejne lata zgłębiałem ten temat, zdobywałem doświadczenia. Dziś na świecie obserwujemy epidemię niewydolności serca, a jednocześnie nie ma narzędzia czy badania, które w sposób szybki i na wczesnym etapie umożliwiałoby jej wykrywanie – mówi nam Jamroży. I tłumaczy, że w ciągu nieco ponad roku funkcjonowania firmy udało się zbudować działający prototyp Mudisocard oraz złożyć wnioski patentowe w UE, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd. – Ponadto wdrożyliśmy system zarządzania jakością, który przeszedł audyt Tuv Nord, nawiązaliśmy współpracę z globalną firmą CRO i Instytutem Kardiologii w Aninie, mamy opracowane strategie regulacyjne w UE i USA, a ponadto złożyliśmy wniosek w konkursie dotacyjnym PARP – wylicza nasz rozmówca. – W kolejnym kroku chcemy dopracować prototyp i rozpocząć produkcję na większą skalę. Będziemy pracowali również nad algorytmami analizującymi wyniki badań – kontynuuje.