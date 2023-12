Polacy stworzyli sportowego Ubera. Platforma ma łączyć kluby z biznesem

Popularna amerykańska platforma transportowa łączy kierowców z pasażerami, z kolei warszawski projekt zamierza wykorzystać ten model do innych celów. AdSport połączy bowiem kluby i federacje sportowe z potencjalnymi sponsorami i partnerami biznesowymi. Rozwiązanie wypełnia rynkową lukę i ma dać szansę środowisku sportowemu, przede wszystkim małym, lokalnym klubom, choć także większym graczom, na profesjonalizację działań i rozwój.

Jak wskazują twórcy platformy, to swego rodzaju forma edukacji biznesowej dla środowiska i zbiór narzędzi dla klubów i sportowców. Mają one ułatwić pracę i doprowadzić do sprawniejszego przepływu środków finansowych, które – szczególnie dla małych podmiotów – są obecnie „być albo nie być” na sportowym rynku. Co istotne, AdSports da nie tylko możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania, ale stanowić ma również dodatkowy kanał promocyjny. Dla sponsorów to może być ciekawa alternatywa, bo – według badań Publicon Sport – aż blisko 82 proc. z nich głównym narzędziem do pozyskiwania sponsorów są własne sieci kontaktów i relacji.

Kluczowy dla przyszłych użytkowników projektu od The Heart, w którym głównym inwestorem jest ASI EdTechHub, jest fakt, że na start ta usługa będzie dla nowych klientów darmowa. Projekt zamierza jednak być dochodowym biznesem, stąd na początku AdSports liczy, że będzie zarabiał na prowizjach od zawartych umów. W późniejszym etapie rozwoju platformy plan jest taki, aby przeszła na model subskrypcyjny. A to oznacza, że jej przychody będą pochodzić z abonamentów.

A jak właściwie ma działać ta innowacyjna platforma? Idea jest taka, by AdSports działał na zasadzie „rynku”, po którym poruszać się będą kluby, sportowcy, federacje i stowarzyszenia, a także przedstawiciele biznesu, szukający miejsca na swoją reklamę i okazji do rozbudowy tzw. miksu marketingowego firmy. Użytkownicy muszą założyć konto – poszukujący sponsora dodają ofertę, którą kontrahenci będą mogli zobaczyć i z niej skorzystać, o ile będzie ona odpowiadała ich preferencjom; reklamodawcy mogą z kolei zapoznać się w szybki i przejrzysty sposób z możliwościami, jakie oferują podmioty sportowe i wybrać najbardziej korzystną dla siebie propozycję (z raportu Publicon Sport wynika, że dla 90 proc. firm zaangażowanych w sponsoring inwestycja w sport jest traktowana przede wszystkim w kategoriach realizacji celów wizerunkowych). AdSports daje poza tym dostęp do chatu, dzięki czemu strony mogą się ze sobą komunikować.