Polski start-up rewolucjonizuje edukację w USA. Nie tylko sztuczna inteligencja

– O tym, że zainwestowałem w ten projekt, zadecydował nie tylko jego innowacyjny charakter i potencjał rozwojowy, ale przede wszystkim fakt, iż ma on realny wpływ na kwestie społeczne. To rozwiązanie ma szanse na zawsze zmienić oblicze edukacji, a co za tym idzie, pomóc młodym ludziom w lepszym starcie w przyszłość – komentuje Konrad Howard.

Yoko ma motywować oraz doceniać uczniów

Pierwszym modułem wprowadzonym przez Smartschool w Stanach Zjednoczonych jest Yoko – to tzw. tutor AI. W praktyce chodzi o indywidualnego korepetytora zasilanego sztuczną inteligencją, który przygotowuje uczniów liceów do egzaminów SAT. Ów wirtualny nauczyciel tworzy dla danego dziecka w pełni spersonalizowaną ścieżkę edukacji, dostosowaną do jego potrzeb, możliwości i celów – w tym m.in. do liczby punktów, którą przyszły student musi zdobyć, aby dostać się na wybrany kierunek. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, a – jak podkreślają w start-upie – koszty są o wiele niższe niż w przypadku tradycyjnych korepetycji.

Co ciekawe, Yoko, na podstawie interakcji z uczniem, potrafi również diagnozować luki w jego edukacji, by skoncentrować się na uzupełnianiu ewentualnych braków. Przedstawiciele spółki zaznaczają, iż sztuczna inteligencja w Smartschool nie działa jak encyklopedia, która jest jedynie bazą wiedzy. Wirtualny tutor pokazuje swojemu podopiecznemu strategie uczenia się, ocenia jego postępy, a także wnikliwie sprawdza, czy zrozumiał proces prowadzący do rozwiązania zadania. Dzięki tym działaniom użytkownik wie, ile jeszcze musi zrobić, by osiągnąć cel. Dodatkowo Yoko zapewnia wsparcie emocjonalne podczas uczenia się – motywując oraz doceniając wykonaną przez ucznia pracę.

Twórcy Smartschool są w trakcie planowania i wprowadzania w życie kolejnych działań. Jak informują w start-upie, następnym krokiem ma być stworzenie tutora AI, który będzie wspierał uczniów we wcześniejszych fazach nauki – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum. Sztuczna inteligencja będzie pomagała dzieciom poza szkołą, ale na podstawie materiałów dostarczanych przez nauczycieli. Celem edtechu jest takie zintegrowanie projektu z programem szkół, by AI była wsparciem dla placówek edukacyjnych i sojusznikiem uczniów jednocześnie.