Potężny inwestor z USA stawia na polskie roje dronów. AI sercem projektu

Finansują m.in. wiodące w świecie innowacji firmy Figure AI i Anduril, tworzące humanoidy i bezzałogowce-kamikaze, a teraz na celownik wzięli polski start-up. Zainwestują w centrum badawczo-rozwojowe AI.

Publikacja: 05.10.2025 09:45

Orbotix pracuje nad autonomicznymi systemami dronowymi, które mają być wspierane przez sztuczną inteligencję

Foto: orbotix

Michał Duszczyk

Znany amerykański fundusz venture capital, stawiający na technologie z sektora obronnego i dual-use (podwójnego zastosowania), wykłada pieniądze na projekt Orbotix Industries. To polsko-rumuńska spółka z tzw. sektora defense tech pracująca nad autonomicznymi systemami dronowymi, które mają być wspierane przez sztuczną inteligencję, a plan zakłada, że właśnie nad Wisłą powstanie jej jednostka badawczo-rozwojowa. Miałyby być tam rozwijane systemy AI i innowacyjne technologie obronne.

Odpowiedź na inwazję na Ukrainę

Fundusz Bravo Victor Venture Capital (BVVC) z Illinois zasłynął z tego, że wspiera takie nowatorskie projekty za oceanem jak Figure AI czy Anduril. Pierwszy to start-up, w który w ub. r. zainwestowały m.in. Nvidia, Microsoft, OpenAI, a także twórca Amazona Jeff Bezos. Spółka tworzy roboty humanoidalne, które należą do absolutnej światowej czołówki pod względem zaawansowania tej technologii, zresztą maszyny tej firmy już pracują w fabrykach BMW. Z kolei start-up Anduril to jeden z bardziej znanych innowatorów w amerykańskim sektorze obronnym – tworzy oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji dla armii, a także zdobywające uznanie na polu walki drony-kamikaze. To ona stoi za wystrzeliwanym z wyrzutni autonomicznym statkiem powietrznym Altius 600, zaprojektowanym do wykonywania misji rozpoznawczych czy obserwacyjnych. Mówi się, że Anduril, wspólnie z firmą Elona Muska (SpaceX) oraz Palantirem (producent oprogramowania), może zbudować kluczowe części amerykańskiej tarczy antyrakietowej Golden Dome.

BVVC, współpracując ze służbami specjalnymi i wywiadowczymi, ma cały portfel równie ambitnych projektów z zakresu bezpieczeństwa, w tym choćby Tern AI (odporna na zakłócania alternatywa dla nawigacji GPS), czy Scout AI (robotyka AI dla wojska). Teraz do tego prestiżowego grona dołącza rodzimy start-up Orbotix. Warszawska spółka również stawia na sektor obronny – powstała w odpowiedzi na zagrożenia, jakie ujawniła pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Ten polsko-rumuński projekt koncentruje się na budowie autonomicznych technologii opartych na sztucznej inteligencji. I właśnie system dronów AI przyciągnął uwagę amerykańskiego funduszu. Spółka pozyskała od niego oraz kilku innych europejskich inwestorów 6,5 mln euro. Za te pieniądze mają przyspieszyć prace nad rozwiązaniami opartymi na roje dronów oraz nad „mikroprodukcją”.

Europa postawi na innowacje obronne?

Za start-upem stoją pochodzący z Rumunii Bogdan Ochiana, prezes i współzałożyciel Orbotix, związany z wehikułem inwestycyjnym Leryon Holdings, a także Sebastian Straube, znany w rodzimej branży VC inwestor, specjalizujący się w sektorach kosmicznym i obronnym (członek Sunfish Partners, w poprzednich latach odpowiedzialny w ISAR Aerospace Technologies za przygotowanie i realizację strategii dual-use, współpracujący przy programach akceleracyjnych dla start-upów technologii obronnych, takich jak NATO DIANA oraz IDA). Obaj liczą, że na fali boomu w sektorze obronnym ich innowacje staną się elementem istotnym dla bezpieczeństwa regionu.

– Powstanie naszej spółki na wschodniej flance NATO sprawia, że region, który jest szczególnie narażony na współczesne zagrożenia militarne, staje się liderem w tworzeniu technologii mogących chronić bezpieczną przyszłość Europy – przekonuje Straube.

Zaangażowanie kapitałowe inwestora z USA może w tym znacząco pomóc, choć Ochiana podkreśla, że ta inwestycja to coś więcej niż tylko kapitał. – To sygnał że Unia Europejska jest gotowa rozwinąć w pełni swój potencjał w obszarze obronności – tłumaczy.

Amerykanie mocno wierzą w polsko-rumuński projekt. Joe Musselman, partner zarządzający Bravo Victor Venture Capital, mówi wprost: Technologie oparte na rojach dronów zdecydują o przyszłych sukcesach na polach bitewnych.

– Orbotix tworzy je w Europie, na dużą skalę i pod kontrolą sojuszników, ma rozproszony model produkcji, projekt stawiający operatora na pierwszym miejscu i zdolność dostarczenia rozwiązań, których NATO potrzebuje, by odnieść dziś sukces – wylicza I wskazuje, że start-up potrafi przeprowadzić projekt od prototypu do produkcji „w tempie, jakiego wymagają bieżące działania wojenne”.

Co potrafią drony Orbotix?

Orbotix ma wielonarodowy zespół inżynierów różnych specjalności, który opracowuje autonomiczne systemy obrony powietrznej. Zalążki firmy tworzyli Bogdan Ochiana, specjalizująca się w prawie międzynarodowym Aurore Tavenet-Ochiana, Gregory Letare, konsultant w dziedzinie obronności oraz działający w branży IT Ignacio Santiago Blanco. Poza centralą w Warszawie ma też „działania operacyjne” w Rumunii, Hiszpanii i Ukrainie. Jak sami o sobie mówią w start-upie, są butikową firmą specjalizującą się w autonomicznych dronach, robotyce i zaawansowanej sztucznej inteligencji. Specjaliści Orbotix skonstruowali m.in. drona Watcher, wyposażonego w technologię rozpoznawania obiektów, Waspera, potrafiącego identyfikować pojazdy wojskowe i przesyłać obrazy z monitoringu na żywo, a także kompaktowy statek autonomiczny Oros-X (przeznaczony do rozpoznania wewnątrz budynków) czy Ray, mający zdolność do samodzielnego patrolowania (bez ingerencji operatora), skanowania terenu i wyszukiwania „anomalii”. Nad Wisłą mają powstawać kolejne projekty. Eksperci widzą w tym duży potencjał.

– Utworzenie centrum badań i rozwoju jest istotnym impulsem dla rozwoju innowacji w kraju, a rozwój wojskowych dronów jest niezmiernie ważny dla bezpieczeństwa Polski – dodaje Radosław Nożykowski z Baker McKenzie, specjalizujący się w doradztwie dla firm z branży zbrojeniowej.

