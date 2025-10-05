Potężny inwestor z USA stawia na polskie roje dronów. AI sercem projektu

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma inwestycja Bravo Victor Venture Capital dla sektora obronnego w Europie?

Kto stoi za start-upem Orbotix i jakie są jego aspiracje?

Jakie technologie i produkty rozwija firma Orbotix Industries?

Znany amerykański fundusz venture capital, stawiający na technologie z sektora obronnego i dual-use (podwójnego zastosowania), wykłada pieniądze na projekt Orbotix Industries. To polsko-rumuńska spółka z tzw. sektora defense tech pracująca nad autonomicznymi systemami dronowymi, które mają być wspierane przez sztuczną inteligencję, a plan zakłada, że właśnie nad Wisłą powstanie jej jednostka badawczo-rozwojowa. Miałyby być tam rozwijane systemy AI i innowacyjne technologie obronne.

Odpowiedź na inwazję na Ukrainę

Fundusz Bravo Victor Venture Capital (BVVC) z Illinois zasłynął z tego, że wspiera takie nowatorskie projekty za oceanem jak Figure AI czy Anduril. Pierwszy to start-up, w który w ub. r. zainwestowały m.in. Nvidia, Microsoft, OpenAI, a także twórca Amazona Jeff Bezos. Spółka tworzy roboty humanoidalne, które należą do absolutnej światowej czołówki pod względem zaawansowania tej technologii, zresztą maszyny tej firmy już pracują w fabrykach BMW. Z kolei start-up Anduril to jeden z bardziej znanych innowatorów w amerykańskim sektorze obronnym – tworzy oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji dla armii, a także zdobywające uznanie na polu walki drony-kamikaze. To ona stoi za wystrzeliwanym z wyrzutni autonomicznym statkiem powietrznym Altius 600, zaprojektowanym do wykonywania misji rozpoznawczych czy obserwacyjnych. Mówi się, że Anduril, wspólnie z firmą Elona Muska (SpaceX) oraz Palantirem (producent oprogramowania), może zbudować kluczowe części amerykańskiej tarczy antyrakietowej Golden Dome.

BVVC, współpracując ze służbami specjalnymi i wywiadowczymi, ma cały portfel równie ambitnych projektów z zakresu bezpieczeństwa, w tym choćby Tern AI (odporna na zakłócania alternatywa dla nawigacji GPS), czy Scout AI (robotyka AI dla wojska). Teraz do tego prestiżowego grona dołącza rodzimy start-up Orbotix. Warszawska spółka również stawia na sektor obronny – powstała w odpowiedzi na zagrożenia, jakie ujawniła pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Ten polsko-rumuński projekt koncentruje się na budowie autonomicznych technologii opartych na sztucznej inteligencji. I właśnie system dronów AI przyciągnął uwagę amerykańskiego funduszu. Spółka pozyskała od niego oraz kilku innych europejskich inwestorów 6,5 mln euro. Za te pieniądze mają przyspieszyć prace nad rozwiązaniami opartymi na roje dronów oraz nad „mikroprodukcją”.