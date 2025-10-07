Nadchodzą szybsze i precyzyjne diagnozy. Polacy zaprzęgają AI do medycyny

Z tego artykułu dowiesz się: Nad jakim rozwiązaniem pracują naukowcy z Krakowa i Wrocławia?

Jakie korzyści daje zastosowanie AI w analizie badań obrazowych?

Jak integracja AI z wiedzą kliniczną wpływa na pracę radiologów?

Specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz start-up Hetalox rozwijają zaawansowane systemy AI, które mają przyspieszyć ocenę badań medycznych i sprawić, że diagnozy będą bardziej precyzyjne. To właśnie algorytmy mogą przynieść przełom w opiece medycznej.

– W nieodległej perspektywie tego typu rozwiązania mogą być dla nas, lekarzy, dużym wsparciem – mówi z przekonaniem prof. Rafał Obuchowicz, specjalista radiolog, który w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie uczestniczył w pilotażu narzędzia stworzonego przez naukowców w AGH.

Tak AI wspiera lekarzy

Projekt AGH ma wspomagać lekarzy w analizie obrazów m.in. z tomografii komputerowej

i rezonansu magnetycznego, znacząco skracając czas diagnozy i zwiększając jej precyzję. A wszystko dzięki algorytmom, które pozwalają redukować ryzyko przeoczenia zmian patologicznych. Narzędzie AI przez blisko pół roku testowano w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim w warunkach klinicznych. Opracowana w AGH technologia jest rdzeniem systemu Raygenic Rayspad – zaawansowanej przeglądarki diagnostycznej z komputerowym wspomaganiem opartym na sztucznej inteligencji. Podczas pilotażu lekarze opisali blisko sto badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, a algorytmy dokonywały automatycznej segmentacji, detekcji zmian oraz precyzyjnych pomiarów, po czym wyniki te były zestawiane z analizą wykonaną przez lekarzy.