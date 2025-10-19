Studia za granicą? Polski start-up otworzył do nich drzwi tysiącom

Aktualizacja: 19.10.2025 18:39 Publikacja: 19.10.2025 16:54
Dzięki wsparciu EduCat uczniowie dostali się na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxford, Cambridge (na zdjęciu) czy Sorbonne
Foto: Bloomberg
W Polsce nadal brakuje spójnej, długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – uczelnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem, słabą internacjonalizacją i brakiem realnych powiązań z biznesem. W wielu przypadkach programy nauczania pozostają zbyt teoretyczne, przestarzałe i oderwane od współczesnych wyzwań rynku pracy. Nic dziwnego, że uniwersytety za granicą dla wielu jawią się jako wielka szansa. A ta polska aplikacja otwiera drzwi nawet do tych najbardziej topowych. Mowa o EduCat.
EduCat to start-up z Lublina, który na rynku działa już pięć lat. Jeszcze w 2022 r., gdy AIP Seed inwestował w spółkę, miał na koncie ledwie 200 tys. zł przychodu i ponad 200 obsłużonych „aplikantów”. Obecnie to już edtech prężnie działa na kilku rynkach, rywalizując z zagranicznymi agencjami, kooperując z ponad 180 mentorami. Tylko w ub. r. eksperci EduCat pomogli ponad 4000 uczniów i studentów z Polski oraz innych krajów Europy. No właśnie, bo po rozwiązanie sięgają nie tylko Polacy, ale klienci z różnych krajów, którzy szukają wymarzonej ścieżki edukacyjnej. Dzięki wsparciu EduCat uczniowie dostali się na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxford, Cambridge czy Sorbonne. Ale – jak przekonuje Adam Dziedzic, ekspert EduCat – wcale nie o prestiż chodzi. Jego zdaniem dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni to kwestia jakości, praktycznego podejścia, dostępności wykładów po angielsku i większego wsparcia w rozwoju. A polski start-up wspiera młodych ludzi i ich rodziców w planowaniu studiów za granicą: pomaga w wyborze kierunku, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym.
Jak tłumaczą w spółce z Lublina, platforma „działa na styku edukacji, doradztwa i indywidualnego podejścia do rozwoju uczniów”. I przekonują, że – o ile jeszcze kilka lat temu studia za granicą wydawały się wyborem tylko dla najambitniejszych lub najlepiej sytuowanych – dziś to realna alternatywa dla szerokiego grona uczniów.
Czytaj więcej
Spółka Skriware, która tworzy nowatorskie laboratoria dla szkół, bazujące na drukarkach 3D i robo...
Wyzwaniem jest jednak samo aplikowanie na studia za granicą. To proces wieloetapowy i skomplikowany, abstrahując od znalezienia właściwego kraju, sporym problemem jest odpowiednie napisanie zgłoszenia, przygotowanie do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej.
– Najczęstsze bariery, które słyszymy od uczniów, to strach przed formalnościami, brak wiary w siebie, obawa przed językiem, kosztami i nieznanym. Wiele utalentowanych młodych osób rezygnuje z marzeń o studiowaniu na zagranicznej uczelni, zanim w ogóle zacznie się o to starać – mówi Adam Dziedzic.
EduCat dla wielu jest w tej ścieżce wybawieniem – pomaga uczniom na każdym z etapów, daje szereg narzędzi: od testów diagnostycznych, przez informacje o harmonogramie naboru aplikacji, po kontakt do osób, które już przeszły tę drogę i studiują na wymarzonych uczelniach. Co kluczowe, każdy uczeń otrzymuje opiekę właśnie takiego osobistego doradcy edukacyjnego (studenta lub absolwenta zagranicznej uczelni), który prowadzi go przez cały proces aplikacyjny – od wyboru kierunku i uczelni, poprzez przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, wypełnianie dokumentów, a także przygotowanie do życia za granicą. Doradcy EduCat pomagają uczniom i rodzicom w sprawach codziennych, które zwykle są pomijane, takie jak szukanie mieszkania, otwieranie konta bankowego, a nawet wskazanie najbliższego sklepu Ikea, by przyszły student mógł urządzić swój pierwszy pokój w nowym kraju.
W tym kontekście inspirująca może być historia Karoliny Rybakowskiej, studentki Uniwersytetu Warszawskiego, dla której wymarzony kierunek związany z pomocą humanitarną i tematyką uchodźczą na Oxfordzie wydawał się poza zasięgiem. Dzięki wsparciu EduCat przeszła przez rozmowy kwalifikacyjne i dziś studiuje na uczelni ze światowego topu.
Czytaj więcej
Pandemia rozkręciła trend związany ze zdalnym dostępem do usług, co sprawiło, że branża edukacyjn...
Polski start-up stara się pomagać aplikować do nawet najbardziej renomowanych szkół w Europie, USA i Azji. Platforma jest obecna w sumie w ponad 20 krajach. Jest także organizatorem największych w Polsce targów zagranicznych uczelni wyższych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów szkół średnich.
Moment na start projektu, który jest swoistym marketplacem dla chcących studiować za granicą, przypadł na okres pandemii. Marek Hołówko, współzałożyciel EduCat, już w 2021 r. pozyskał 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój start-upu. Pomagała mu Nina Wieretiło, jedna z nielicznych Polek, która ukończyła BA Economics and Management na Uniwersytecie w Oksfordzie (jako nieco ponad 20-letnia osoba założyła start-up Perfectly Personal, pojawiła się też na liście „Forbes 30u30” i „Forbes TOP10 Young Inspiring Entrepreneurs”).
Oboje aplikację EduCat stworzyli nie przez przypadek. Hołówko w czasie studiów był dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na SGH, prowadził także platformę turystyki medycznej Clinic Hunter, łączącą pacjentów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii z klinikami w Polsce, Turcji i na Węgrzech. Ma on też wieloletnie doświadczenie w firmach doradczych, m.in. Deloitte. Z kolei Nina pracowała m.in. w Goldman Sachs i akceleratorze edukacyjnym Katalyst Education. W 2024 r. dołączyła, jako partner inwestycyjny, do EduTech Fund – butikowej firmy inwestującej wyłącznie w edukację. W br. sprzedała swoje udziały w EduCat.
Czytaj więcej
Start-up Stimy AI opracował wyjątkową aplikację, która ma stanowić wsparcie dla uczniów na całym...
Rynek edtech (technologie edukacyjne) w Polsce rośnie w tempie nawet 20 proc. rocznie. Z raportu Konfederacji Lewiatan wynika, że jego wartość w ciągu czterech lat może przekroczyć 2,5 mld zł. Dla porównania w 2023 r. był to poziom około 1,2 mld zł. Szacuje się, że inwestycje venture capital w tym sektorze to wciąż rzadkość (stanowią 4 proc. rodzimego rynku VC).
Jak podają analitycy Grand View Research, globalna wartość rynku edtech w 2024 r. wynosiła 163,5 mld dol.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Polsce nadal brakuje spójnej, długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – uczelnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem, słabą internacjonalizacją i brakiem realnych powiązań z biznesem. W wielu przypadkach programy nauczania pozostają zbyt teoretyczne, przestarzałe i oderwane od współczesnych wyzwań rynku pracy. Nic dziwnego, że uniwersytety za granicą dla wielu jawią się jako wielka szansa. A ta polska aplikacja otwiera drzwi nawet do tych najbardziej topowych. Mowa o EduCat.
Zespół rodzimych naukowców, we współpracy z inwestorami, chce pokonać problem, z którym zmaga się dziś 5 proc. E...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Polskie boty biorą się za badania obrazowe – analizują m.in. wyniki tomografii komputerowej i skany MRI mózgu. D...
Finansują m.in. wiodące w świecie innowacji firmy Figure AI i Anduril, tworzące humanoidy i bezzałogowce-kamikaz...
17 września 2025r. w zabytkowym Dworze w Tomaszowicach pod Krakowem odbyła się XIII edycja Gali e-Commerce Polsk...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Pięcioro polskich studentów znalazło się w elitarnym gronie uczestników tegorocznej edycji programu Huawei Seeds...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas