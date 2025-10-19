Reklama

Studia za granicą? Polski start-up otworzył do nich drzwi tysiącom

Lubelski start-up EduCat opracował rozwiązanie, które ułatwia podejmowanie prestiżowych studiów poza Polską. Rodzimy edtech mocno urósł w siłę. Słabości rodzimego szkolnictwa wyższego bynajmniej mu nie zaszkodziła.

Publikacja: 19.10.2025 16:54

Dzięki wsparciu EduCat uczniowie dostali się na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxford, Cambridge (na zdjęciu) czy Sorbonne

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

W Polsce nadal brakuje spójnej, długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – uczelnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem, słabą internacjonalizacją i brakiem realnych powiązań z biznesem. W wielu przypadkach programy nauczania pozostają zbyt teoretyczne, przestarzałe i oderwane od współczesnych wyzwań rynku pracy. Nic dziwnego, że uniwersytety za granicą dla wielu jawią się jako wielka szansa. A ta polska aplikacja otwiera drzwi nawet do tych najbardziej topowych. Mowa o EduCat.

Nie chodzi tylko o prestiż

EduCat to start-up z Lublina, który na rynku działa już pięć lat. Jeszcze w 2022 r., gdy AIP Seed inwestował w spółkę, miał na koncie ledwie 200 tys. zł przychodu i ponad 200 obsłużonych „aplikantów”. Obecnie to już edtech prężnie działa na kilku rynkach, rywalizując z zagranicznymi agencjami, kooperując z ponad 180 mentorami. Tylko w ub. r. eksperci EduCat pomogli ponad 4000 uczniów i studentów z Polski oraz innych krajów Europy. No właśnie, bo po rozwiązanie sięgają nie tylko Polacy, ale klienci z różnych krajów, którzy szukają wymarzonej ścieżki edukacyjnej. Dzięki wsparciu EduCat uczniowie dostali się na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxford, Cambridge czy Sorbonne. Ale – jak przekonuje Adam Dziedzic, ekspert EduCat – wcale nie o prestiż chodzi. Jego zdaniem dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni to kwestia jakości, praktycznego podejścia, dostępności wykładów po angielsku i większego wsparcia w rozwoju. A polski start-up wspiera młodych ludzi i ich rodziców w planowaniu studiów za granicą: pomaga w wyborze kierunku, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym.

Jak tłumaczą w spółce z Lublina, platforma „działa na styku edukacji, doradztwa i indywidualnego podejścia do rozwoju uczniów”. I przekonują, że – o ile jeszcze kilka lat temu studia za granicą wydawały się wyborem tylko dla najambitniejszych lub najlepiej sytuowanych – dziś to realna alternatywa dla szerokiego grona uczniów.

Wyzwaniem jest jednak samo aplikowanie na studia za granicą. To proces wieloetapowy i skomplikowany, abstrahując od znalezienia właściwego kraju, sporym problemem jest odpowiednie napisanie zgłoszenia, przygotowanie do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej.

– Najczęstsze bariery, które słyszymy od uczniów, to strach przed formalnościami, brak wiary w siebie, obawa przed językiem, kosztami i nieznanym. Wiele utalentowanych młodych osób rezygnuje z marzeń o studiowaniu na zagranicznej uczelni, zanim w ogóle zacznie się o to starać – mówi Adam Dziedzic.

Tak działa platforma EduCat

EduCat dla wielu jest w tej ścieżce wybawieniem – pomaga uczniom na każdym z etapów, daje szereg narzędzi: od testów diagnostycznych, przez informacje o harmonogramie naboru aplikacji, po kontakt do osób, które już przeszły tę drogę i studiują na wymarzonych uczelniach. Co kluczowe, każdy uczeń otrzymuje opiekę właśnie takiego osobistego doradcy edukacyjnego (studenta lub absolwenta zagranicznej uczelni), który prowadzi go przez cały proces aplikacyjny – od wyboru kierunku i uczelni, poprzez przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, wypełnianie dokumentów, a także przygotowanie do życia za granicą. Doradcy EduCat pomagają uczniom i rodzicom w sprawach codziennych, które zwykle są pomijane, takie jak szukanie mieszkania, otwieranie konta bankowego, a nawet wskazanie najbliższego sklepu Ikea, by przyszły student mógł urządzić swój pierwszy pokój w nowym kraju.

W tym kontekście inspirująca może być historia Karoliny Rybakowskiej, studentki Uniwersytetu Warszawskiego, dla której wymarzony kierunek związany z pomocą humanitarną i tematyką uchodźczą na Oxfordzie wydawał się poza zasięgiem. Dzięki wsparciu EduCat przeszła przez rozmowy kwalifikacyjne i dziś studiuje na uczelni ze światowego topu.

Polski start-up stara się pomagać aplikować do nawet najbardziej renomowanych szkół w Europie, USA i Azji. Platforma jest obecna w sumie w ponad 20 krajach. Jest także organizatorem największych w Polsce targów zagranicznych uczelni wyższych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów szkół średnich.

Czy edtech to perspektywiczny rynek?

Moment na start projektu, który jest swoistym marketplacem dla chcących studiować za granicą, przypadł na okres pandemii. Marek Hołówko, współzałożyciel EduCat, już w 2021 r. pozyskał 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój start-upu. Pomagała mu Nina Wieretiło, jedna z nielicznych Polek, która ukończyła BA Economics and Management na Uniwersytecie w Oksfordzie (jako nieco ponad 20-letnia osoba założyła start-up Perfectly Personal, pojawiła się też na liście „Forbes 30u30” i „Forbes TOP10 Young Inspiring Entrepreneurs”).

Oboje aplikację EduCat stworzyli nie przez przypadek. Hołówko w czasie studiów był dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na SGH, prowadził także platformę turystyki medycznej Clinic Hunter, łączącą pacjentów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii z klinikami w Polsce, Turcji i na Węgrzech. Ma on też wieloletnie doświadczenie w firmach doradczych, m.in. Deloitte. Z kolei Nina pracowała m.in. w Goldman Sachs i akceleratorze edukacyjnym Katalyst Education. W 2024 r. dołączyła, jako partner inwestycyjny, do EduTech Fund – butikowej firmy inwestującej wyłącznie w edukację. W br. sprzedała swoje udziały w EduCat.

Rynek edtech (technologie edukacyjne) w Polsce rośnie w tempie nawet 20 proc. rocznie. Z raportu Konfederacji Lewiatan wynika, że jego wartość w ciągu czterech lat może przekroczyć 2,5 mld zł. Dla porównania w 2023 r. był to poziom około 1,2 mld zł. Szacuje się, że inwestycje venture capital w tym sektorze to wciąż rzadkość (stanowią 4 proc. rodzimego rynku VC).

Jak podają analitycy Grand View Research, globalna wartość rynku edtech w 2024 r. wynosiła 163,5 mld dol.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja startupy

Nie chodzi tylko o prestiż

