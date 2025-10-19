Studia za granicą? Polski start-up otworzył do nich drzwi tysiącom

Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób EduCat wspiera w wyborze i procesie rekrutacyjnym na zagraniczne uczelnie?

Jakie wyzwania napotykają młodzi ludzie podczas aplikacji na studia za granicą?

Czym charakteryzuje się rynek edtech w Polsce oraz jakie są jego perspektywy rozwoju?

W Polsce nadal brakuje spójnej, długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – uczelnie zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem, słabą internacjonalizacją i brakiem realnych powiązań z biznesem. W wielu przypadkach programy nauczania pozostają zbyt teoretyczne, przestarzałe i oderwane od współczesnych wyzwań rynku pracy. Nic dziwnego, że uniwersytety za granicą dla wielu jawią się jako wielka szansa. A ta polska aplikacja otwiera drzwi nawet do tych najbardziej topowych. Mowa o EduCat.

Nie chodzi tylko o prestiż

EduCat to start-up z Lublina, który na rynku działa już pięć lat. Jeszcze w 2022 r., gdy AIP Seed inwestował w spółkę, miał na koncie ledwie 200 tys. zł przychodu i ponad 200 obsłużonych „aplikantów”. Obecnie to już edtech prężnie działa na kilku rynkach, rywalizując z zagranicznymi agencjami, kooperując z ponad 180 mentorami. Tylko w ub. r. eksperci EduCat pomogli ponad 4000 uczniów i studentów z Polski oraz innych krajów Europy. No właśnie, bo po rozwiązanie sięgają nie tylko Polacy, ale klienci z różnych krajów, którzy szukają wymarzonej ścieżki edukacyjnej. Dzięki wsparciu EduCat uczniowie dostali się na najbardziej prestiżowe uczelnie, takie jak Oxford, Cambridge czy Sorbonne. Ale – jak przekonuje Adam Dziedzic, ekspert EduCat – wcale nie o prestiż chodzi. Jego zdaniem dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni to kwestia jakości, praktycznego podejścia, dostępności wykładów po angielsku i większego wsparcia w rozwoju. A polski start-up wspiera młodych ludzi i ich rodziców w planowaniu studiów za granicą: pomaga w wyborze kierunku, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym.

Jak tłumaczą w spółce z Lublina, platforma „działa na styku edukacji, doradztwa i indywidualnego podejścia do rozwoju uczniów”. I przekonują, że – o ile jeszcze kilka lat temu studia za granicą wydawały się wyborem tylko dla najambitniejszych lub najlepiej sytuowanych – dziś to realna alternatywa dla szerokiego grona uczniów.