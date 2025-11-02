Polska AI pomoże naprawić zęby. Rewolucja w stomatologii?

Z tego artykułu się dowiesz: Jak Microbite.xyz może wpłynąć na redukcję mikrouszkodzeń w stomatologii?

W jaki sposób polska technologia może zmieniać podejście do implantologii i ortodoncji?

Jaki jest globalny potencjał innowacji Microbite.xyz?

Skoro cały świat sięga po narzędzia AI, to również i dentyści skorzystają z pomocy sztucznej inteligencji. A przynajmniej na to liczą twórcy polskiego projektu Microbite.xyz, który ma zastąpić tradycyjne metody pracy stosowane w stomatologii, takie jak papier artykulacyjny czy kalka elektroniczna z wbudowanymi czujnikami pomiaru siły. W skrócie, nowatorskie narzędzie ma sprawić, że laboratoria dentystyczne, gabinety stomatologiczne i producenci nakładek ortodontycznych będą bardziej efektywni, działając szybciej, ale precyzyjniej. Rodzima innowacja ma wyeliminować konieczność dodatkowych zabiegów i poprawek, zmniejszając dyskomfort pacjentów.

Dynamiczny model 4D zamiast skanu 3D

Jak to działa? Microbite.xyz to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, będące „plug-in’em” do systemów CAD/CAM – na podstawie standardowych skanów 3D tworzy ono precyzyjną mapę 4D tzw. przeciążeń okluzyjnych (nadmierne i nierównomierne siły działające na zęby podczas żucia, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn problemów w leczeniu stomatologicznym, implantoprotetycznym i ortodontycznym). Dzięki temu cyfrowy model jamy ustnej przestaje być statycznym obrazem, a staje się dynamicznym odwzorowaniem rzeczywistego zachowania zębów, ich mikroruchów i rozkładu sił w czasie. Twórcy rozwiązania mówią o rewolucyjnym rozwiązaniu na rynku, który globalnie wart jest niemal 500 mld dol. Tym bardziej, że wdrożenie tego systemu AI nie wymaga zmiany obecnych procesów w gabinetach ani laboratoriach, bo ten integruje się z już stosowanymi narzędziami CAD/CAM.

Microbite.xyz sprawdzi się np. w implantologii, gdyż rejestruje ruchy zaciskania i rozluźniania szczęki (te powodują mikroruchy zębów i implantów) w milisekundach i to na poziomie mikrometrów w sześciu stopniach swobody (6DoF). Efekt? Można przeprowadzić dokładną analizę nie tylko stabilnego osadzenia implantów w kości, ale również ocenić wpływ pracy protetycznej opartej na implantach (jej mikroruchomości względem tzw. zębów antagonistycznych) podczas np. żucia. To istotny przełom w rozwiązaniu problemu, jakim jest prawidłowe spasowanie przy zastosowaniu kilku implantów jednocześnie. Rozwiązanie pozwala też oszacować bezpieczne wartości wkręcenia implantów.