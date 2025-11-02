Reklama
Polska AI pomoże naprawić zęby. Rewolucja w stomatologii?

Polacy stworzyli technologię, która ma zapobiec mikrouszkodzeniom zębów i kosztownym zabiegom. Może być rewolucją w implantologii i ortodoncji. Prototyp jest już gotowy, będzie opatentowany w UE, Chinach i USA.

Aktualizacja: 02.11.2025 18:34 Publikacja: 02.11.2025 15:14

Polska technologia ma znaleźć zastosowanie w stomatologii zachowawczej i profilaktyce. Pozwoli lekarzowi wdrożyć odpowiednie korekty, ograniczając ryzyko wystąpienia mikrouszkodzeń

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

  • Jak Microbite.xyz może wpłynąć na redukcję mikrouszkodzeń w stomatologii?
  • W jaki sposób polska technologia może zmieniać podejście do implantologii i ortodoncji?
  • Jaki jest globalny potencjał innowacji Microbite.xyz?

Skoro cały świat sięga po narzędzia AI, to również i dentyści skorzystają z pomocy sztucznej inteligencji. A przynajmniej na to liczą twórcy polskiego projektu Microbite.xyz, który ma zastąpić tradycyjne metody pracy stosowane w stomatologii, takie jak papier artykulacyjny czy kalka elektroniczna z wbudowanymi czujnikami pomiaru siły. W skrócie, nowatorskie narzędzie ma sprawić, że laboratoria dentystyczne, gabinety stomatologiczne i producenci nakładek ortodontycznych będą bardziej efektywni, działając szybciej, ale precyzyjniej. Rodzima innowacja ma wyeliminować konieczność dodatkowych zabiegów i poprawek, zmniejszając dyskomfort pacjentów.

Dynamiczny model 4D zamiast skanu 3D

Jak to działa? Microbite.xyz to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, będące „plug-in’em” do systemów CAD/CAM – na podstawie standardowych skanów 3D tworzy ono precyzyjną mapę 4D tzw. przeciążeń okluzyjnych (nadmierne i nierównomierne siły działające na zęby podczas żucia, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn problemów w leczeniu stomatologicznym, implantoprotetycznym i ortodontycznym). Dzięki temu cyfrowy model jamy ustnej przestaje być statycznym obrazem, a staje się dynamicznym odwzorowaniem rzeczywistego zachowania zębów, ich mikroruchów i rozkładu sił w czasie. Twórcy rozwiązania mówią o rewolucyjnym rozwiązaniu na rynku, który globalnie wart jest niemal 500 mld dol. Tym bardziej, że wdrożenie tego systemu AI nie wymaga zmiany obecnych procesów w gabinetach ani laboratoriach, bo ten integruje się z już stosowanymi narzędziami CAD/CAM.

Microbite.xyz sprawdzi się np. w implantologii, gdyż rejestruje ruchy zaciskania i rozluźniania szczęki (te powodują mikroruchy zębów i implantów) w milisekundach i to na poziomie mikrometrów w sześciu stopniach swobody (6DoF). Efekt? Można przeprowadzić dokładną analizę nie tylko stabilnego osadzenia implantów w kości, ale również ocenić wpływ pracy protetycznej opartej na implantach (jej mikroruchomości względem tzw. zębów antagonistycznych) podczas np. żucia. To istotny przełom w rozwiązaniu problemu, jakim jest prawidłowe spasowanie przy zastosowaniu kilku implantów jednocześnie. Rozwiązanie pozwala też oszacować bezpieczne wartości wkręcenia implantów.

Czytaj więcej

AI wykorzystywana jest dziś w niemal każdym obszarze ochrony zdrowia - wynika z nowego raportu
Technologie
Ciemna strona AI w medycynie. Eksperci ostrzegają: Pacjenci mogą stracić
Polska technologia ma znaleźć, oczywiście, zastosowanie w stomatologii zachowawczej i profilaktyce (pozwoli lekarzowi wdrożyć odpowiednie korekty, ograniczając ryzyko wystąpienia mikrouszkodzeń, a pacjentowi pozwoli uniknąć ewentualnych kosztownych zabiegów), a także w ortodoncji, gdzie producenci nie mają dziś możliwości przewidzenia, jak zęby zachowają się w czasie pod wpływem sił wywieranych przez nakładki. A brak takich kalkulacji oznacza często konieczność sięgania po dodatkowe serie tzw. alignerów, co wydłuża i komplikuje terapię (zaleta Microbite.xyz jest taka, że system pokazuje rzeczywistą interakcję zębów z nakładkami i między sobą w czasie).

Globalny potencjał, realne oszczędności

Za innowacją stoi zespół specjalistów: Błażej Szczerbaniewicz, dentysta kliniczny z 20-letnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń zgryzu, Jan Szczerbaniewicz, stomatolog, ekspert technologii CAD/CAM, a także dr Marcin Kneć, fachowiec w dziedzinie Cyfrowej Korelacji Obrazu. Projekt już wsparł The Heart, specjalizujący się w tzw. venture buildingu. Zbigniew Leś, dyrektor ds. partnerstw naukowych i transferu technologii w The Heart, przekonuje: „To technologia, na którą czekała cała branża stomatologiczna”.

– Nasze wyliczenia pokazują, że zastosowanie oprogramowania może pozwolić gabinetom i pacjentom uniknąć średnio 2–4 wizyt poprawkowych na przypadek, co oznacza odzyskanie czasu i pieniędzy dla placówek – średnio około 200 zł za godzinę pracy gabinetu, a w laboratoriach redukcję liczby poprawek i reklamacji o około 30 proc. Niebawem spodziewamy się przyznania patentów w UE i USA – wskazuje.

Czytaj więcej

AI coraz częściej jest wykorzystywana do diagnozowania chorób na bardzo wczesnym etapie – nawet zani
Technologie
Sztuczna inteligencja wykrywa choroby, zanim się pojawią. Medycyna wchodzi w nową erę

Kolejny krok to Chiny. Prototyp rozwiązania jest już gotowy i opatentowany w Polsce, Indiach oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka w planach ma pozyskanie kolejnej rundy finansowania. Potencjał jest olbrzymi, bo – jak się szacuje – przeciążenia okluzyjne dotyczą nawet 35 proc. pacjentów (mogą prowadzić do nadmiernego ścierania zębów, pęknięć szkliwa, bólu stawu skroniowo-żuchwowego, przewlekłych bólów głowy czy dyskomfortu podczas jedzenia i mówienia), polski projekt rozwiązuje więc realny problem (obecne statyczne metody pomiaru okluzji są niedokładne i przestarzałe).

– Mimo rozwoju technologii nie dają wglądu w to, jak zęby będą się zachowywać w czasie. Nie pokazują mikroruchów, rozkładu sił ani sekwencji kontaktów między zębami. Microbite.xyz wypełnia tę lukę – dodaje Błażej Szczerbaniewicz.

W laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych oprogramowanie Microbite.xyz będzie dostępne w formule SaaS. W przypadku producentów nakładek ortodontycznych i implantów model zakłada współpracę w ramach usług B+R (wsparcie procesu projektowania i testowania produktów).

e-Wydanie