Estońska bestia zamierza zadomowić się nad Wisłą. Duża zmiana w car-sharingu

Najem, jako alternatywa dla posiadania własnego pojazdu, szybko zdobył popularność w Polsce. I ma to swoje nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne uzasadnienie. Zgodnie z raportem przygotowanym przez PwC całkowity roczny koszt posiadania samochodu średniej klasy nas Wisłą, uwzględniający utratę jego wartości, paliwo na pokonanie 15 tys. km, ubezpieczenie oraz serwis, wynosi około 15 tys. zł. Co więcej, ta sama firma wskazuje, że według szacunków jedno auto car-sharingowe może zastąpić od 7 do nawet 11 prywatnych pojazdów (co wynika z faktu, że średnio samochód posiadany na własność użytkowany jest przez godzinę dziennie, natomiast pojazdy współdzielone pozostają w ruchu nawet do dziesięciu godzin w ciągu doby).