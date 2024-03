Dostarczą dania o połowę tańsze. Polskie start-upy łączą siły, by ratować żywność

– Zauważamy znaczny wzrost popularności trendu zero waste. Podyktowane jest to m.in. większą świadomością, ale także presją inflacyjną, która sprawia, że przeciętny konsument uważniej ogląda każdą wydaną złotówkę – komentuje Mateusz Kowalczyk, współzałożyciel aplikacji do ratowania m.in. żywności.

Jak tłumaczy, współpraca Foodsi i Goodspeed to odpowiedź na szybko rosnącą branżę kateringową, która ma wysokie koszty stałe i dynamicznie zmienną sprzedaż.

– Gdy tylko pojawia się ryzyko, że jakiekolwiek zasoby zostaną zmarnowane – wkraczamy i pomagamy przedsiębiorcom w sprzedaży nadwyżek – wyjaśnia. I dodaje, że w ten sposób start-upy wspierają płynność finansową firm, a konsumentom umożliwiają tańsze zakupy i możliwość testowania diet pudełkowych różnych marek.

W ub.r. Foodsi uratowało prawie 700 ton jedzenia. To kropla w morzu potrzeb. Z raportu Banków Żywności wynika bowiem, iż w Polsce marnuje się ok. 4,8 mln ton żywności rocznie. Jednocześnie (wedle projekcji NBP) średnie ceny jedzenia nad Wisłą w br. mają wzrosnąć o 3 proc. To pokazuje, że inicjatywy, które pomogą w lepszej redystrybucji jedzenia, pomagającej w ograniczeniu niesprzedanej nadprodukcji, są dziś na wagę złota.