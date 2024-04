Psy też marnują żywność. Pomoże polska aplikacja

Walka z marnowaniem jedzenia

Dla Foodsi, który na start-upowej mapie Polski jest już obecny od 2019 r., to już kolejna tego typu współpraca. Lublińska spółka ruszyła z biznesem, który miał pomóc walczyć z marnowaniem jedzenia – jego nadwyżka ma trafiać za pośrednictwem aplikacji na sprzedaż. I w tym wypadku pomysł na działalność narodził się na bazie własnych doświadczeń. Mateusz Kowalczyk oraz Jakub Fryszczyn podczas studiów pracowali bowiem w restauracjach w Kopenhadze i Warszawie, gdzie doświadczyli osobiście problemu marnowania jedzenia. Widok wyrzucanej do śmieci żywności zainspirował ich do stworzenia Foodsi.

Na początku rozwijali go z własnych, zarobionych podczas studiów pieniędzy oraz reinwestując pierwsze przychody. Wytrwałość i ciężka praca przyniosły efekty – bez budżetów reklamowych i zewnętrznych inwestycji pozyskali w dwa lata ponad tysiąc lokali w kilkunastu miastach w Polsce. Dziś z rozwiązań lublińskiej spółki korzystają placówki w wielu miejscowościach w kraju, a partnerami są m.in. restauracje, piekarnie, cukiernie, kawiarnie i sklepy spożywcze.

Niedawno firma nawiązała inną kooperację – ze spółką Goodspeed. To pomysł, by pomóc branży kateringowej w zarządzaniu nadwyżkami posiłków (a dzięki temu konsumenci mogą liczyć na sporo tańsze dostawy paczek z daniami). Obie firmy podkreślają, że nowa usługa rewolucjonizuje dotychczasowe podejście panujące na rynku i umożliwia bezpośrednie dostawy pod drzwi konsumentów. W praktyce kateringi dietetyczne otrzymają możliwość wystawienia na platformie Foodsi oferty „paczek niespodzianek” z informacją o szacowanej kaloryczności oraz koszcie (z rabatem na poziomie ok. 50 proc.).