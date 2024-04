Stworzyli nowy sposób wykrywania chorób. Firma ze Stalowej Woli wyciśnie łzy

Zespół IQ Biozoom pracuje nad innowacyjnymi urządzeniami do pomiaru stężenia substancji biochemicznych w tzw. płynnych analitach – np. ślinie, pocie, moczu czy łzach. Obecnie opracowywane są nieinwazyjne testy domowe do pomiaru poziomu glukozy i mleczanów w ślinie, ale w niedalekiej przyszłości polski start-up chce na celownik wziąć też białka CRP oraz hormony, w tym m.in. kortyzol. To istotne, gdyż dzięki stworzeniu nieinwazyjnego domowego testu do monitorowania poziomu tego hormonu możliwe będzie łatwiejsze i szybsze diagnozowanie wielu zaburzeń, jak depresja czy nietypowe reakcje somatyczne na przewlekły stres.

Portugalsko-turecka współpraca

IQ Biozoom to finalista prestiżowego programu akceleracyjnego, organizowanego przez EIT Health. Firma ze Stalowej Woli, jako jedyna z Polski, znalazł się w gronie dziesięciu finalistów konkursu InnoStars Awards. I to właśnie on stał się fundamentem dla ważnego partnerstwa. Start-up nawiązał bowiem strategiczną współpracę z naukowcami z Portugalii, a dokładniej z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Coimbrze. To jedna z najważniejszych uczelni medycznych w Portugalii, znana na arenie międzynarodowej z innowacyjnych i przełomowych badań podstawowych, klinicznych i translacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów choroby, identyfikacji celów terapeutycznych, a także rozwoju nowych strategii terapeutycznych i identyfikacji nowych biomarkerów.

IQ Biozoom kooperuje również z tureckim Krajowym Instytutem Metrologii TUBITAK UME, który odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie precyzyjnych pomiarów i standardów. Ośrodek specjalizuje się w zaawansowanych badaniach metrologicznych, oferując wsparcie dla przemysłu, nauki i medycyny poprzez opracowywanie nowych metod pomiarowych. Jak tłumaczy dr inż. Jakub Kaczmarski, współzałożyciel start-upu, oba partnerstwa to ważny krok dla spółki.

– Współpraca z TUBITAK UME umożliwi nam korzystanie z ich zaawansowanych technik funkcjonalizacji, co przyspieszy rozwój naszych urządzeń diagnostycznych. Natomiast dzięki Uniwersytetowi w Coimbrze zyskamy dostęp do znakomitej bazy badawczej, co pozwoli na skuteczną walidację kliniczną naszych produktów – wylicza. I dodaje, że ta współpraca pomoże polskiej firmie potwierdzić użyteczność medyczną jej innowacji i wprowadzić je na rynek.