Zrzutka.pl ma zostać partnerem Facebooka. Gigant zrzuci zbiórki na polski serwis

To koniec z tworzeniem internetowych zbiórek za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych. Facebook, po rezygnacji z kampanii crowdfundngowych, teraz będzie chciał wprowadzić nowe rozwiązanie. Użytkownicy mają otrzymać możliwość dodania przycisk na FB do wsparcia zbiórki założonej na zewnętrznym portalu finansowania społecznościowego. Meta (spółka marka Facebooka) rozpoczęła już rozmowy na ten temat z wybranymi platformami. Jak się dowiedzieliśmy, nad Wisłą również trwają negocjacje. Z naszych informacji wynika, że partnerem Facebooka miałby zostać m.in. popularny serwis z tej branży – Zrzutka.pl.

Rewolucyjne zmiany

Koniec zbiórek społecznościowych na Facebooku i Instagramie w Europie, w tym w Polsce staje się faktem. Dla wielu osób to może być spory problem, gdyż narzędzia tzw. fundraisingowe od Mety były powszechnym sposobem zbierania pieniędzy przez organizacje charytatywne na całym świecie. Tylko przez cztery lata (w okresie od 2015 do 2019 r.) użytkownicy tych mediów społecznościowych zebrali ponad 2 mld dol. W naszym kraju największa zbiórka (na kwotę 16 mln zł) została przeprowadzona na rzecz tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zmiany nadejdą 1 lipca – to już za kilka tygodni narzędzia do zbiórek pieniędzy na platformach Mety nie będą dostępne dla organizacji dobroczynnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji czy właśnie w Polsce. Co to oznacza dla fundraisingu?

Eksperci nie mają wątpliwości, iż to fundamentalna zmiana. – Po 30 czerwca br. wszystkie aktywne zbiórki pieniędzy zakończą się automatycznie. Przestają działać lub znikają ponadto wszystkie dostępne dotychczas narzędzia do zbiórek online, m.in. Facebook Donate ads – reklamy, przyciski darowizn w postach i na stronach fundraiserów utworzonych za pośrednictwem Instagrama i Facebooka, a także funkcja API fundraisera, menedżera ds. działalności charytatywnej oraz PayPal Giving Fund. Także wpływy z darowizn zostaną zablokowane. Pokwitowania będą dostarczane wyłącznie w celu przetwarzania zwrotów lub wniosków o obciążenie zwrotne – wylicza Krzysztof Ilnicki, wiceprezes Zrzutka.pl.