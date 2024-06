Będą uczyć, jak nie paść ofiarą botów. Polska firma idzie w świat

– Nasz plan zakłada, że w dwa lata przeszkolimy i podniesiemy umiejętności aż 2 mln osób na naszej platformie. Oferty pracy wymagające umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji są na niektórych rynkach premiowane nawet do 25 proc. wyższymi płacami, a liczba ofert pracy związanych z AI rośnie 3,5-krotnie szybciej niż wszystkie inne ogłoszenia. To są konkretne prognozy dla firm. I jeśli one chcą naprawdę dbać o swoich pracowników i tym samym o swoją pozycję konkurencyjną wysoko wśród priorytetów powinny ustawić szkolenia z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji – komentuje Aureliusz Górski.

Jak podkreśla, sztuczna inteligencja jest dla ludzi, co znaczy, że jest ich narzędziem, a nie odwrotnie. Według niego AI jest dla wszystkich, powinna być zatem przystępna i zdemokratyzowana. – Polski biznes zaczyna dostrzegać potencjał AI i coraz więcej firm inwestuje w jej rozwój. Widać to w danych, ale wiadomo także, że wiele zastosowań AI ma charakter nieoficjalny, jest efektem indywidualnych prób pracowników. W Polsce kluczowe wyzwanie stanowi nie tyle brak wystarczającej liczby specjalistów w dziedzinie AI, ile potrzeba lepszego rozumienia technologii przez kadry zarządzające i całe organizacje, a także konieczność inwestycji w odpowiednią infrastrukturę technologiczną na poziomie państwa – argumentuje prezes Campus AI.

Cel? Szybka ekspansja

Polski start-up ma innowacyjne podejście do szkoleń w zakresie AI – buduje swego rodzaju zamknięte strefy, gdzie biznes może stworzyć przyjazne środowisko do tzw. upskillingu swoich pracowników. Takie wirtualne centra doskonałości.

– Na stworzenie niektórych technologii potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy, ale jest to bardzo innowacyjne przedsięwzięcie nie tylko technologicznie, ale także społecznie. CampusAI tworzy ekosystem do współpracy, dzięki czemu więcej osób może realizować swoje pomysły – nie każdy musi od razu zakładać własny biznes, może współpracować z nami, ucząc się i ćwicząc programowanie, a wkrótce także przechodzić cały program inkubacji i akceleracji. Dzięki temu będziemy mogli dostarczać symulatory inkubacji na całym świecie i pomóc większej liczbie osób realizować swoje pomysły – wylicza Górski. – Naszą grupą docelową są zarówno indywidualni użytkownicy, jak i firmy. Specjalizujemy się m.in. w reskillingu pracowników. Dla osób prywatnych mamy programy takie jak Me+AI, które pomagają w rozwoju osobistym i zawodowym, dla firm zaś oferujemy Team+AI, który skupia się na wdrażaniu AI w zespołach i poprawie efektywności operacyjnej – wskazuje.

Start-up znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. Dziś zatrudnia 30 osób, w tym głównie programistów i specjalistów zajmujących się ekspansją. Centralą spółki jest Warszawa, ale przygotowujemy się do wejścia na dziesięć nowych rynków. I to jeszcze w br. – Docelowo planujemy wejść jednak na 100 rynków, na każdym budując lokalny zespół. Potencjał CampusAI to także społeczność – mamy wielu ambasadorów, którzy aktywnie włączają się w rozwój projektu – kontynuuje.