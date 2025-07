Czy to koniec ekranu w kieszeni? Apple i Meta patrzą w przyszłość przez okulary

Najpierw jednak muszą przekonać konsumentów, zwłaszcza tych, którzy nie noszą okularów na co dzień, że warto kupić kolejny gadżet za kilkaset dolarów (Ray-Bany Mety kosztują co najmniej 300 dol.) albo i dużo więcej, kiedy inteligentne okulary otrzymają kolejne nowe technologie. Urządzenia te muszą być na tyle przydatne i wygodne, by chciało się je nosić cały dzień. W grę wchodzą też m.in. kwestie prywatności, które przyczyniły się do porażki pioniera – Google Glass. Nagrywanie za pomocą okularów jest bardziej dyskretne niż używanie telefonu, choć Meta i Google dodają diody sygnalizujące, że trwa nagrywanie.

Według Counterpoint Research, w marcu po raz pierwszy spadła globalna sprzedaż smartwatchy – co może oznaczać, że konsumenci przestają uznawać je za niezbędne. Porażką zakończyła się też próba wprowadzenia nowego gadżetu w postaci przypinki do ubrania. Może AI Pin firmy Humane pojawił się za wcześnie i był niedopracowany, ale może to okulary są receptą na sukces.