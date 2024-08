Pogaduszki to nowatorska platforma, opracowana nad Wisłą we współpracy z logopedami, inżynierami AI oraz specjalistami od gamingu. Rodzimy pomysł, w dużym skrócie, zaprzęga sztuczną inteligencję do analizowania wad wymowy u dzieci. Algorytmy nie tylko diagnozują, ale również przygotowują lekarstwo – spersonalizowaną terapię w formie mobilnych gier sterowanych głosem. Twórcy innowacyjnego rozwiązania podkreślają, że – choć na każdym etapie terapii obecny jest rodzic, to dzięki autorskim systemom nie musi on już poświęcać na to tyle czasu co w tradycyjnym modelu.

Pogaduszki za granicą

Pogaduszki to start-up stworzony przez Mariusza Piturę, byłego menedżera w studiu Techland, i Jakuba Śledzia, designera z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu produktów cyfrowych. Ten pierwszy odpowiada za strategię oraz tzw. storytellingową część produktu (chodzi o „narrative design” gier i wszelkie prace kontekstowe), a drugi z założycieli opracowuje graficzną stronę projektu i dba o funkcjonalność platformy.

Mariusz i Jakub poznali się w branży gamingowej. W Techlandzie pracowali razem przy „Dying Light”, kultowej grze o zombie. Obaj zastanawiali się, jak zachęcić dzieci do odwiedzin u logopedy. Wpadli na pomysł, że z pomocą mogą przyjść właśnie gry. Postanowili zaprojektować własną aplikację. Tak zamienili pracę w branży gamingowej na start-up. Czy uda im się – wykorzsując proces grywalizacji oraz sztuczną inteligencję – odmienić terapię logopedyczną u dzieci? Najwyraźniej wierzą w to inwestorzy. Do grona podmiotów, które wyłożyły pieniądze na rozwój platformy Pogaduszki dołączył bowiem parę tygodni temu fundusz Simpact Ventures (w rundzie uczestniczył również dotychczasowy inwestor – fundusz SMOK Ventures).

– Problemy logopedyczne dotykają 10 proc. dzieci na całym świecie – diagnozą i wsparciem objętych jest tylko część z nich. Pogaduszki to świetny przykład na potencjał ogromnej skali przy działaniu w niszowym rynku, a jednocześnie rozwiązanie, które przynosi istotny wpływ społeczny – komentuje Jacek Ostrowski, partner w Simpact Ventures.