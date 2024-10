Polska sztuczna inteligencja walczy z depresją. Jak poprawić nastrój?

– Flagship Call to inicjatywa, która stawia na dialog i współpracę, mające realną moc zmieniania europejskiej opieki zdrowotnej – mówi Joanna Broy, przedstawicielka EIT Health w Polsce. – Projekt MoodMon pokazuje, jak potężne mogą być międzynarodowe partnerstwa w tworzeniu rozwiązań, które są nie tylko nowatorskie, ale także skalowalne i skuteczne – dodaje.

Plan ekspansji w całej Europie

Założycielami Britenet Med są Małgorzata Sochacka, Tomasz Krajewski i Iwona Furman. Ta pierwsza zaznacza, iż misją MoodMon jest zmiana podejścia do leczenia przewlekłych zaburzeń afektywnych. – Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które opiera się na obiektywnych danych do monitorowania zdrowia psychicznego, chcemy poprawić efekty leczenia pacjentów, obniżyć koszty opieki zdrowotnej oraz umożliwić specjalistom lepsze zarządzanie czasem – wyjaśnia pomysłodawczyni projektu.

Wspomniane koszty są ogromne. Szacuje się, iż bezpośredni roczny koszt leczenia depresji u jednego pacjenta wynosi 3–5 tys. euro, a w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej ta kwota sięga przeszło 6,9 tys. euro. Ponadto dużym problemem jest także niedobór specjalistów, który utrudnia stały kontakt pacjenta z lekarzem – w Europie średnio na 100 tys. mieszkańców przypada jedynie 18 psychiatrów. W efekcie pacjent może liczyć na wizyty średnio raz na trzy miesiące.

Unijne fundusze, które wesprą ten projekt, są dla Britenet Med istotne z dwóch powodów. Z jednej strony chodzi oczywiście o pozyskanie finansowania dla tej technologii, ale z drugiej to kluczowa dla przedsięwzięcia współpraca oferowana w ramach programu EIT Health Flagship Call, poświęconego cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej. Małgorzata Sochacka wskazuje m.in. na możliwość udostępnienia platformy MoodMon większej liczbie pacjentów i placówek opieki zdrowotnej w całej Europie.

– To jednak nie wszystko, bo dołączamy do EIT Health jako partner – komentuje Sochacka. I podkreśla, że będzie to doskonała okazja do nawiązania cennych kontaktów w całej Europie oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń.

– Chcemy wspólnie działać na rzecz poprawy leczenia chorób psychicznych na skalę globalną – tłumaczy.