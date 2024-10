Reaktory jądrowe coraz mniejsze. Szwajcarzy stworzyli prawdziwego mikrusa

Jego zdaniem jest wystarczająco duży, aby zasilać znaczącą infrastrukturę obliczeniową, a jednocześnie wystarczająco mały, aby umożliwić modułowe wdrażanie i skalowanie. Taki rozmiar ogranicza również początkowe koszty kapitałowe i ryzyko projektu w porównaniu z większymi SMR, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjny dla operatorów. Co więcej, MK60 można łączyć, co pozwala na tworzenie elektrowni o mocy od 60 MW do ponad 1 GW, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na prąd.



Technologiczni giganci ruszają po prąd

Wiele firm, w tym giganci technologiczni, tacy jak Google, Microsoft i OpenAI, twórca ChatGPT, podpisało niedawno umowy na zakup energii jądrowej do zasilania swoich energochłonnych centrów danych. O tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie, może świadczyć fakt ponownego otwarcia elektrowni atomowej Three Mile Island w Pensylwanii, gdzie w 1979 roku doszło do poważnego wypadku. Energię z niej będzie czerpał Microsoft.



Z kolei Google na początku października podpisało pierwszą umowę na zakup energii elektrycznej z kilku reaktorów SMR, co ma zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne związane ze sztuczną inteligencją.

– Nie odkrywamy na nowo technologii nuklearnej, ale raczej udoskonalamy ją pod kątem zastosowań w centrach danych – tłumaczy współzałożycielka i dyrektor ds. projektowania Deep Atomic Rea Stark. - To podejście jest bardziej efektywne i właściwe w kontekście istniejących regulacji.